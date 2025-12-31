  1. Privatkunden
Marmor, Medizin und Macht Putins geheimer 120-Millionen-Palast auf der annektierten Krim 

Von Christian Thumshirn

31.12.2025

120 Millionen Dollar für Marmor, Medizin und Macht – Die geheime Putin-Residenz am Schwarzen Meer

120 Millionen Dollar für Marmor, Medizin und Macht – Die geheime Putin-Residenz am Schwarzen Meer

Abgeschottet, luxuriös, politisch brisant. Neue Recherchen deuten auf eine geheime Luxusresidenz Wladimir Putins auf der annektierten Krim hin – mit Privatklinik, Spa und eigenem Helipad. Die Bilder dazu im Video.

31.12.2025

Abgeschottet, luxuriös, politisch brisant. Neue Recherchen deuten auf eine geheime Luxusresidenz Wladimir Putins auf der annektierten Krim hin – mit Privatklinik, Spa und eigenem Helipad. Die Bilder dazu im Video.

Von Christian Thumshirn

31.12.2025, 13:57

31.12.2025, 14:05

Meterhohe Zäune, bewaffnete Posten, ein Küstenstreifen wie ausgelöscht von der Landkarte. Über Jahre war klar: Hier entsteht etwas, das niemand sehen soll.

Nun rücken neue Recherchen eine abgeschottete Anlage an der Steilküste der annektierten Krim ins Licht – Ermittler aus dem Umfeld des verstorbenen Kremlkritikers Alexei Nawalny ordnen sie dem engsten Machtzirkel um Präsident Wladimir Putin zu.

Offizielle Bestätigungen gibt es nicht, doch Bauweise, Sicherheitsvorgaben und Finanzierungsmuster lassen die Ermittler aufhorchen.

Luxus im Schatten des Krieges

Die Dimensionen der mutmasslichen Residenz und die geschätzten Kosten von rund zehn Milliarden Rubel werfen erneut Fragen nach Luxus und Macht in Kriegszeiten auf.

Während die Ukraine die Krim weiter militärisch angreift, soll hier ein Rückzugsort entstanden sein, der maximale Abschottung mit maximalem Komfort verbindet.

Welche Details besonders brisant sind – und warum sie für Aufsehen sorgen –, zeigt das Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal

Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal

Eine Rakete hebt ab – Sekunden später ein Feuerball. Die angebliche Wunderwaffe «Satan 2» kippt, brennt und stürzt ab. Ein weiterer Test, der Russlands Prestigeprojekt schwer ins Wanken bringt.

01.12.2025

