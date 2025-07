Die An-24 gehört zu den ältesten noch betriebenen Typen von Passagieflugzeugen. X

In Russland ist eine fast 50 Jahre alte Passagiermaschine abgestürzt – 49 Menschen waren an Bord. Die Justiz ermittelt gegen die Fluggesellschaft.

In Russland hat sich am Donnerstag ein Flugzeugabsturz ereignet.

Die betroffene An-24 gehört zu den ältesten noch betriebenen Passagierflugzeug-Typen.

Die russische Luftfahrtbranche kämpft wegen Sanktionen mit zunehmenden Problemen. Mehr anzeigen

Am Donnerstag ist in Russland ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine befanden sich gemäss Behörden 49 Personen. Angaben zu Opfern und Überlebenden sind bis anhin keine bekannt.

Die betroffene Maschine ist vom Typ An-24. Dabei handelt es sich um eines der ältesten noch betriebenen Passagierflugzeuge weltweit. Die Serienproduktion begann Anfang der 1960er Jahre. Die Unglücksmaschine selbst war Medienberichten nach knapp 50 Jahre alt. Die Fluglizenz war demnach aber noch bis 2036 gültig.

Die russische Luftfahrtbranche kämpft mit zunehmenden Problemen, auch weil die westlichen Industrieländer wegen des 2022 von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen den Sektor verhängt haben.

Strafverfahren eingeleitet

Die Lieferung von Flugzeugen und Ersatzteilen an Russland ist verboten. Das führt dazu, dass viele Airlines im Land immer ältere Maschinen nutzen und ausser Dienst gestellte Flugzeuge für Ersatzteile nutzen.

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Absturz ein Strafverfahren gegen die Fluggesellschaft Angara wegen des Verstosses gegen Sicherheitsbestimmungen eingeleitet. Das Flugzeug selbst soll allerdings unmittelbar vor dem Abflug überprüft worden sein. Sicherheitsmängel wurden demnach nicht festgestellt.

Korruption ist in Russland weit verbreitet. Oft werden Überprüfungen nur formell durchgeführt. Bereits in der Vergangenheit haben solche Nachlässigkeiten – oft einhergehend mit der Annahme von Bestechungsgeldern – zu schweren Unfällen geführt.

