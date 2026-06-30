Knapp vier Jahre Funkstille – dann taucht Putins mutmassliche Luxusjacht wieder auf. Die «Graceful» wird vor Dänemark gesehen, begleitet von russischen Schiffen. Dann ist das Signal wieder weg.

Darum geht's Erstmals seit fast vier Jahren ist die russische Luxusjacht «Graceful» wieder geortet worden.

Das mutmasslich Wladimir Putin gehörende Schiff wurde zeitweise von russischen Kriegsschiffen sowie der dänischen Marine und der deutschen Küstenwache begleitet.

Nachdem die Jacht seit 2022 ihren AIS-Sender deaktiviert hatte, stellte sie die Positionsübertragung auch am Montagabend erneut ein.

Nach knapp vier Jahren ist die russische Luxusjacht «Graceful» nach Angaben des dänischen Rundfunks (DR) erstmals wieder auf dem Radar aufgetaucht. Dabei soll es sich um das persönliche Schiff des russischen Präsidenten Wladimir Putin handeln. Nach Daten von «Marinetraffic.com» fuhr das Schiff am Montag an der nördlichen Küste Dänemarks entlang.

Laut DR wurde es ab Sonntagmorgen von zwei russischen Kriegsschiffen sowie abwechselnd von der dänischen Marine und deutschen Küstenwache begleitet. «Die Streitkräfte überwachen routinemässig Schiffe, darunter auch ausländische Staatsschiffe, die die dänischen Meerengen und Hoheitsgewässer durchqueren, mit den dafür vorgesehenen Kapazitäten», teilten die dänischen Streitkräfte dem Sender DR mit. Schon am Montagabend sendet die «Graceful» allerdings laut «Marinetraffic.com» kein Signal mehr.

Dem dänischen Rundfunk zufolge hatte die Jacht ihren AIS-Sender zum Übertragen des Standorts im August 2022 – rund ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine – abgeschaltet.

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