Putins Tochter sagt, Russland achte menschliches Leben

Wladimir Putin – die ersten 35 Jahre Als am 30. März 2000 dieses Foto von Wladimir Putin (rechts) und General Anatoli Kwaschnin entsteht, ist der St. Petersburger noch amtierender Präsident Russlands, nachdem Boris Jelzin zurückgetreten ist. Hand drauf: Hier erfährst du alles Wichtige über die ersten 35 Jahre seines Lebens. Bild: KEYSTONE Wladimir Wladimirowitsch Putin wird am 7. Oktober 1952 in St. Petersburg geboren. Sein Vater ist Wladimir Spiridonowitsch Putin (im Bild) – ein Fabrikarbeiter und KP-Mitglied, das im Zweiten Weltkrieg für die Marine kämpft. Seine Mutter arbeite ebenfalls in einer Fabrik und überlebt die Schlacht um Stalingrad. Das Paar verliert seine ersten beiden Söhne. Als Wladimir 1952 geboren wird, sind die Eltern beide 41 Jahre alt. Hier Mutter Maria mit Sohn im Juli 1958. Bild: Commons/Kremlin.ru Putin 1965: Einerseits wird Putin in einer St. Petersburger Kommunalka gross – die Stadt heisst damals Leningrad – und prügelt sich als Kind häufig. Andererseits hat er bereits als Bub eine Uhr und als Student ein Auto, weil seine Eltern «ihr einziges überlebendes Kind vergötterten und bedingungslos verwöhnten», zitiert Wikipedia die «Weltwoche». Bild: Commons/Kremlin.ru 1969: Der junge Wladimir beim Schultanz mit einem Mädchen namens Elena. In dieser Zeit erscheinen in Russland patriotische Thriller wie «Schild und Schwert», die in Putin den Wunsch wecken, Agent zu werden. Die Angaben zu seiner Jugend entspringen übrigens seiner Autobiografie. Bild: KEYSTONE Judo-Training 1971: Schon früh übt sich Putin zudem im Boxen und dem russischen Kampfsport Sambo. Er bewirbt sich in der 9. Klasse beim KGB, der Geheimdienst lässt ihn vorerst Jura in Leningrad studieren und postiert ihn ... Bild: KEYSTONE ... von 1975 bis 1982 bei der Auslandsspionage. Das Bild zeigt ihn circa 1980 im Rang eines Hauptmanns. Von 1984 bis 1985 studiert er an der KGB-Hochschule in Moskau, bevor er bis 1990 nach Dresden in der DDR versetzt wird. Als gäbe es die Menschenrechtsverletzungen in Russland und in der Ukraine nicht: Wladimir Putins älteste Tochter Marija Woronzowa sagt in einem Interview, dass in Russland der Mensch im Mittelpunkt stehe.

Marija Woronzowa ist die älteste Tochter von Wladimir Putin. Die 38-Jährige meidet normalerweise das Rampenlicht, doch am 16. Dezember gibt die Endokrinologin von der Lomonossow-Universität Moskau ein Interview, das nun für Aufsehen sorgt.

Marija Woronzowa im Interview. Screenshot: YouTube/ПРОМОМЕД Россия

Der Grund: Woronzowa zeichnet in dem Gespräch ein Bild von Russland, das so ganz anders als jenes ist, das zum Beispiel Ukrainerinnen und Ukrainer haben dürften. «Wir sind eine Gesellschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, und für uns ist der höchste Wert immer das menschliche Leben», behauptet sie. «Russland ist ein menschenzentriertes Land.»

Das passt so gar nicht zu Putins Reich, in dem Russen aus Fenstern stürzen, das seine Soldaten in der Ukraine verheizt und das die ukrainische Zivilgesellschaft mit Bomben und Raketen in die Knie zwingen will. Ganz zu schweigen von ukrainischen Kindern, die entführt werden, und Getreide-Frachtern, die das Schwarze Meer nicht mehr verlassen können.

Sie liebt «Gemälde, Museen, Theater, Musik»

Während einige ihrer Landsleute den Gürtel wegen des Krieges enger schnallen müssen, geniesst Woronzowa offenbar das Leben. Etwa beim Surfen oder Skifahren: Sie widme sich «mindestens ein paar Stunden pro Woche einem gesunden Lebensstil, dem Sport». Inspiriert werde sie von allem, «was schön ist: Gemälde, Museen, Theater, Musik.»

Während einige ihrer Landsleute den Gürtel wegen des Krieges enger schnallen müssen, geniesst Woronzowa offenbar das Leben. Etwa beim Surfen oder Skifahren: Sie widme sich «mindestens ein paar Stunden pro Woche einem gesunden Lebensstil, dem Sport». Inspiriert werde sie von allem, «was schön ist: Gemälde, Museen, Theater, Musik.»

Putins Datscha im Süden der Krim Willkommen in Oliva ganz im Süden der Krim: Der Helikopter-Landeplatz, die Sportplätze und Swimmingpools lassen erahnen, dass hier keine normalen Russen wohnen, sondern ... Bild: Google Earth ... Präsident Wladimir Putin (roter Bereich), sein Kettenhund Dmitri Medwedew (gelber Bereich) und Alexander Bortnikow, der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB. Bild: Nowaja gaseta Die Datschas sind mit drei Meter hohen Zäumen, Stacheldraht und Kameras gesichert. Die Strände sind privat und ... Bild: Nowaja gaseta ... bewaffnete Taucher sichern ... ... die Villen gegen unerwünschte Blicke oder Eindringlinge von See her. Hier ist Putins Domizil zu sehen, ... Bild: Nowaja gaseta .... das weiträumig abgesperrt ist. Zivilisten müssen beim Betreten ihre Handys abgeben, die Agenten, die Putin schützen, dürfen sie auf dem Gelände nicht benutzen. Hinter den Zäunen ... Bild: Nowaja gaseta ... laden ein Tennisplatz, ... Bild: YouTube/Телеканал Дождь Телеканал Дождь ... ein Indoor-Pool, ... Bild: YouTube/Телеканал Дождь Телеканал Дождь ... schicke Gärten oder ... Bild: YouTube/Телеканал Дождь Телеканал Дождь ... das Teehaus zum Entspannen ein. Bild: YouTube/Телеканал Дождь Телеканал Дождь Für die Anreise per See gibt es natürlich einen zünftigen Anleger. Bild: YouTube/Телеканал Дождь Телеканал Дождь

Woronzowa gibt sich als Bildungsbürgerin: «Ich lese sogar in meiner Freizeit wissenschaftliche oder medizinische Literatur.» In dem Interview diskutiert sie auch über den globalen medizinischen Fortschritt. Dass sie Putins Tochter ist, wird dabei übrigens nicht erwähnt.

Während das 42-minütige Gespräch auf Youtube knapp 5800-mal angeklickt worden ist, soll es im russischen sozialen Netzwerk Vkontakte fast 225'000 Aufrufe haben, berichtet die «Moscow Times» unter Verweis auf die investigative News-Website «Agentstvo».

Wer ist Marija Woronzowa?

Geführt wird das Interview von Medtech.Mocsow, einer gemeinnützigen Organisation, die zum Moskauer Bürgermeisteramt gehört. Ihr CEO Vyacheslav Shulenin befragt die Putin-Tochter, der sich zwischen 2013 und 2017 bis zum stellvertretenden Stabschef des Moskauer Bürgermeisters hochgearbeitet hat.

Seit dem Krieg in der Ukraine stehen Putins Töchter Marija Woronzowa und Katerina Tichonowa auf den Sanktionslisten des Westens. Ukrainischen Angaben zufolge verdienen die beiden zusammen über 1,2 Milliarden Rubel jährlich, was 11,6 Millionen Franken entspricht.

Woronzowa im Oktober 2021 beim «Russia Eurasian Women's Forum» in St. Petersburg. IMAGO/SNA

Als Endokrinologin erforscht Woronzowa Drüsen und Hormone: Sie publiziert auch heute noch regelmässig Arbeiten beim Basler Verlag MDPI. Sie ist das Kind von Putin und seiner 66-jährigen Ex-Frau: Ljudmila Putina brachte Marija 1985 in Leningrad alias St. Petersburg zur Welt. Ein Jahr später folgte Schwester Katerina, die in Dresden geboren wurde. Die Eltern liessen sich 2014 scheiden.