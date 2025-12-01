  1. Privatkunden
Von Christian Thumshirn

1.12.2025

Eine Rakete hebt ab – Sekunden später ein Feuerball. Die angebliche Wunderwaffe «Satan 2» kippt, brennt und stürzt ab. Ein weiterer Test, der Russlands Prestigeprojekt schwer ins Wanken bringt.

01.12.2025, 15:06

Berichten zufolge ist auf dem Kosmodrom Jasny im Gebiet Orenburg eine russische Interkontinentalrakete kurz nach dem Start explodiert.

Videos aus den sozialen Netzwerken zeigen, wie das Geschoss zur Seite kippt, Feuer fängt und nahe der kasachischen Grenze zu Boden stürzt.

Eine offizielle Bestätigung fehlt bisher.

Experten vermuten erneuten Sarmat-Fehlschlag

Fachleute gehen von einer RS-28 Sarmat aus – jenem System, das ältere Raketen ersetzen soll, aber seit Jahren mit Rückschlägen kämpft.

Nach dem einzigen erfolgreichen Test 2022 folgten mehrere Fehlschläge, darunter eine schwere Explosion 2024. Experten verweisen erneut auf technische Probleme, möglicherweise auch beim verwendeten Flüssigtreibstoff.

Dramatische Rettung: Nach einer Sturzflut befreit eine Drohne einen vietnamesischen Farmer aus den Wassermassen. Hightech trifft auf puren Überlebenskampf – die Bilder gehen um die Welt. Doch wäre so etwas auch in der Schweiz möglich?

