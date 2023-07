Nigers Präsident Mohamed Bazoum bei einem Besuch in der deutschen Hauptstadt berlin im Juli 2021. dpa

In Nigers Hauptstadt sperrt die Präsidentengarde laut Berichten die Zugänge zum Palast des Präsidenten ab. Ein Putschversuch in dem westafrikanischen Land könnte Folgen auch für Europa haben.

Im westafrikanischen Land Niger ist es möglicherweise zu einem Putschversuch durch die Garde des Präsidenten gekommen. Medienberichten zufolge soll die Eliteeinheit den Zugang zum Palast von Staatsoberhaupt Mohamed Bazoum in der Hauptstadt Niamey gesperrt und den Präsidenten festgesetzt haben.

Auch der Zugang zu weiteren umliegenden Ministerien wurde den Berichten zufolge gesperrt. Zudem soll die Garde das Gebäude des nationalen Rundfunksenders umstellt haben. Die Präsidentengarde ist eine Eliteeinheit der Armee. Den Berichten zufolge verhandelte Präsident Bazoum mit Vertretern des Militärs.

Nach Mali und Burkina Faso würde mit dem Niger eine bisher vermeintliche Bastion der Stabilität in Westafrika einem Putsch zum Opfer fallen. Doch die Lage war am Abend unklar. Die internationale Gemeinschaft zeigt sich besorgt.

«Es ist so, dass die Lage, das haben mir die Kollegen berichtet, die Lage vor Ort weiterhin sehr unklar ist. Wir stehen sowohl mit unserer Botschaft vor Ort als auch mit internationalen Partnern dazu in Kontakt», sagte eine Sprecherin des deutschen Auswärtigen Amtes. «Und wenn es erforderlich ist, ergreifen wir natürlich auch entsprechende Massnahmen.»

Schüsse auf Demonstranten

Das Büro des Präsidenten teilte später auf Twitter mit, Bazoum und seiner Familie gehe es gut. Zudem drohte es mit einem Gegenangriff: Die Armee und die Nationalgarde seien bereit, die Präsidentengarde anzugreifen, sollten diese sich nicht zurückziehen.

Zwischenzeitlich war nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa auch der praktische Betrieb auf dem Flughafen in Niamey eingestellt, dann aber wieder aufgenommen worden. Am Mittwochnachmittag lief die Abfertigung wieder.

Die Strassen rund um den Präsidentenpalast und Ministerien in der Hauptstadt Niamey waren am Mittwoch abgeriegelt. Am Abend marschierten Hunderte Demonstranten durchs Zentrum und skandierten «Kein Putsch». Als Schüsse auf sie gefeuert wurden, flüchten die Demonstranten, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachten konnte. Die Schüsse schienen aus dem Präsidentenpalast zu kommen.

UN-Chef António Guterres verurteilte «jede Anstrengung, Macht mit Gewalt zu ergreifen und Regierungsführung, Frieden und Stabilität im Niger zu untergraben auf das Schärfste». Er verfolge die Lage genau, sagte Guterres laut Mitteilung. Alle Beteiligten rief der UN-Chef zu «Zurückhaltung und Sicherung der verfassungsgemässen Ordnung» auf.

Letztes Sahel-Land mit demokratisch gewählter Regierung

Ein Umsturz hätte weitreichende Folgen. Der Niger gehört mit seinen rund 26 Millionen Einwohnern zu den ärmsten Ländern der Welt. Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso ist das Land das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wird.

Niger und Präsident Bazoum seien in der Sahel-Region ein Bollwerk gegen Extremisten und den zunehmenden Einfluss Russlands gewesen, sagte Ulf Lässing von der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Selbst wenn der Präsident an der Macht bleibe, sei der Ruf Nigers als stabiler Partner in der Region geschädigt.

Bazoum war vor zwei Jahren zum Präsidenten gewählt worden. Es war der erste friedliche Machtwechsel in Niger seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960. In dem westafrikanischen Staat hatte es in der Vergangenheit vier Staatsstreiche gegeben. Ein Putschversuch wurde kurz vor dem Amtsantritt Bazoums vereitelt.

tafi/dpa