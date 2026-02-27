  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jahrtausendealte Pyramide bemalt Ägyptischer Reiseführer wegen Kritzeleien festgenommen

dpa

27.2.2026 - 20:21

Sakkara ist die Begräbnisstätte der altägyptischen Residenzstadt Memphis.
Sakkara ist die Begräbnisstätte der altägyptischen Residenzstadt Memphis.
dpa

Wenn es um die Erhaltung des pharaonischen Erbes geht, versteht die Regierung in Kairo keinerlei Spass. Einem Mann, der auf einer Pyramide herumkritzelte, droht nun mindestens ein Jahr Gefängnis.

,

DPA, Redaktion blue News

27.02.2026, 20:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen einer Kritzelei auf der Fassade einer Pyramide in Ägypten ist ein Reiseführer festgenommen worden.
  • Dem Mann drohen nun mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe.
  • Der Touristenführer wollte seinen Gästen mit einer Zeichnung etwas veranschaulichen.
Mehr anzeigen

Weil er auf Fassadenreste einer jahrtausendealten Pyramide gekritzelt haben soll, ist ein ägyptischer Reiseführer festgenommen worden. Den Behörden zufolge gestand er die Tat. Dem Mann drohen nun mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 9000 Euro. 

Wie das Innenministerium in Kairo mitteilte, wollte der Touristenführer seinen Gästen mit einer Zeichnung etwas veranschaulichen. Dafür soll er die Oberfläche der Unas-Pyramide genutzt haben. Das monumentale Grabmal des Pharaos Unas befindet sich in Sakkara, der Nekropole der altägyptischen Hauptstadt Memphis, unweit von Kairo. Die über 4000 Jahre alte Pyramide aus der 5. Dynastie gilt vor allem wegen ihrer Inschriften als bedeutsam. Die Kritzeleien konnten laut Behördenangaben wieder entfernt werden.

Ägypten will Tourismus ankurbeln

Ein Video, das in sozialen Medien kursiert, soll zeigen, wie der Mann auf frischer Tat ertappt und zur Rede gestellt wurde. Nutzer zeigten sich teils empört über den laxen Umgang mit den archäologischen Zeugnissen.

Die ägyptische Regierung bemüht sich seit einigen Jahren, den Tourismus anzukurbeln. Spätestens seit der Eröffnung des Grand Egyptian Museums in Kairo im vergangenen November ist auch bei der Bevölkerung ein neues Bewusstsein im Hinblick auf das antike Erbe zu spüren.

Meistgelesen

Holt sich Aarau zuhause gegen Rapperswil den Pflichtsieg?
Das ändert sich im März in der Schweiz
Bill Clinton: Habe «nichts falsch gemacht»
Hund schleckt sie ab – Frau verliert alle Gliedmassen
In Coop-Filialen bleiben Bananen-Regale leer – das ist der Grund