Radikaler Newcomer bringt mit Bollywood-Kampagne Demokraten ins Wanken

Zohran Mamdani rechnet mit Andrew Cuomo ab – «Ich bin nicht Sie, Herr Cuomo» Im TV-Duell zur Bürgermeisterwahl in New York attackiert Zohran Mamdani seinen Rivalen Andrew Cuomo frontal. Der Sozialist spricht über Skandale, Verantwortung – und fordert Respekt für seinen Namen. 14.06.2025

Zohran Mamdani mischt mit einer Bollywood-Kampagne und radikalen Forderungen die New Yorker Bürgermeisterwahl auf. Der Sozialist fordert nicht nur Donald Trump heraus, sondern auch die Demokraten-Elite rund um Andrew Cuomo.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In New York liefern sich Ex-Gouverneur Andrew Cuomo und der junge Sozialist Zohran Mamdani ein enges Rennen um das Bürgermeisteramt.

Mamdani gewinnt mit seiner klaren Anti-Trump- und Pro-Sozialstaat-Botschaft vor allem bei jungen und vielfältigen Wählergruppen an Unterstützung.

Der Wahlkampf ist hart und persönlich – und zeigt den tiefen Streit innerhalb der Demokratischen Partei. Mehr anzeigen

In der Demokratischen Vorwahl zum Bürgermeisteramt von New York City bahnt sich ein politischer Showdown an: Der ehemalige Gouverneur Andrew Cuomo, 67, tritt gegen den 33-jährigen sozialistischen Abgeordneten Zohran Mamdani an – und verliert laut jüngsten Umfragen an Boden.

Wie «Politico» berichtet, liegt Mamdani in einer aktuellen Erhebung mit 35 zu 31 Prozent knapp vor Cuomo. Damit könnte ein erklärter Trump-Gegner und politischer Aussenseiter das Machtzentrum der Demokraten in der grössten US-Stadt erschüttern. Die Vorwahl beginnt am 14. Juni und dauert zehn Tage.

Keine geeinte Demokratische Partei

Der Wahlkampf zwischen den beiden ist ein Duell der Gegensätze – und ein Spiegelbild der tiefen Risse innerhalb der Demokratischen Partei: Cuomo, der 2021 wegen sexueller Belästigungsvorwürfen zurücktrat, setzt auf Erfahrung, Law-and-Order-Rhetorik und enge Verbindungen zu Wirtschaftskreisen.

Mamdani dagegen will mit neuen Steuern auf Reiche Sozialprogramme wie gratis Busse, städtische Lebensmittelläden und 200'000 neue Wohnungen finanzieren. Wie die «New York Times» schreibt, wirbt Mamdani mit klarer Ansage: «Ich habe nie in Schande zurücktreten müssen – ich bin nicht Andrew Cuomo.»

Antisemitismus-Vorwürfe gegen Mamdani

Der Wahlkampf ist zunehmend persönlich und polarisiert – auch entlang religiöser und ethnischer Linien. Bei der letzten TV-Debatte prallten beide Kandidaten heftig aufeinander. Cuomo kritisierte Mamdanis mangelnde Erfahrung, Mamdani wiederum warf Cuomo vor, eine Politik im Interesse von Konzernen wie DoorDash zu machen.

Besonders heftig wurde die Debatte, als Cuomo Mamdani als «Antisemit» bezeichnete. Mamdani, ein Muslim mit indisch-ugandischer Herkunft, konterte während der TV-Debatte: «Ich werde jüdische New Yorker schützen. Und ich werde für alle New Yorker kämpfen.»

Die Kontroversen reichten bis nach Indien. Wie «India Today» berichtet, bezeichnete Mamdani in einem Forum Premierminister Narendra Modi als «Kriegsverbrecher», was ihm den Vorwurf des Anti-Hinduismus einbrachte. Mamdani reagiert mit Humor und Angriff: In einem Bollywood-inspirierten Wahlvideo kontert er mit Shahrukh-Khan-Pose und dem Satz «Aap» – Ich habe das Volk.

Cuomo setzt wegen Trump auf Erfahrung

Cuomo bleibt trotz allem gefährlich. Seine TV-Spots zeigen Proteste in Los Angeles und warnen vor einer Rückkehr Trumps: «Trump steht vor den Toren der Stadt», heisst es. «Wir brauchen jemanden mit Erfahrung, um sie zu schliessen.»

Doch Umfragen deuten darauf hin, dass Mamdanis Populismus wirkt – vor allem bei jungen und multikulturellen Wählergruppen. Seine Kampagne in Urdu, Spanisch und Hindi zeigt: Mamdani versteht sich als Sprachrohr der arbeitenden Mehrheit.

Der Wahlausgang am 24. Juni könnte deshalb wegweisend für die Demokraten landesweit sein. Als Signal, ob Parteiintern mehrheitsfähiger Pragmatismus oder radikaler Wandel das Rennen macht.

