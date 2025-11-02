  1. Privatkunden
Sie sind echt, aber … Rätsel um blaue Hunde in Tschernobyl ist gelöst

SDA

2.11.2025 - 05:46

Tagelang berichteten mehrere Medien von angeblichen blauen Hunden in der radioaktiv verstrahlten Zone von Tschernobyl.
Tagelang berichteten mehrere Medien von angeblichen blauen Hunden in der radioaktiv verstrahlten Zone von Tschernobyl.
Instagram/cleanfuturesfund

Tagelang berichteten mehrere Medien von angeblichen blauen Hunden in der radioaktiv verstrahlten Zone von Tschernobyl. Nun erklärt ein ukrainischer Experte, was es damit auf sich hat.

Keystone-SDA

02.11.2025, 05:46

02.11.2025, 06:55

Berichte über blaue Hunde, die in der radioaktiv verseuchten Sperrzone um das havarierte sowjetische Atomkraftwerk Tschernobyl herumlaufen sollen, haben im Internet Aufmerksamkeit erregt. Laut einem Experten gibt es dort in der Nordukraine aber keine blauen Hunde.

«Das ist Unsinn», sagte der Generaldirektor des mit der Beobachtung der Zone befassten Staatsunternehmens Ecocentre, Serhij Kirjejew, Journalisten in Tschernobyl.

Er löste das Rätsel auf: «Die Hunde wurden sterilisiert, und sie werden mit Blau gekennzeichnet, dass sie sterilisiert wurden.» Sterilisiert werden die Tiere dem Generaldirektor zufolge, damit ihre Ausbreitung eingedämmt wird.

Generaldirektor: «Die Farbe ist harmlos für diese Hunde»

«Die Farbe ist harmlos für diese Hunde», versicherte der Fachmann. Zuvor hatten internationale Medien ausgehend von einer Videoaufnahme aus dem radioaktiv belasteten Gebiet von mehreren plötzlich aufgetauchten blauen Hunden berichtet.

Die Strahlenkatastrophe von Tschernobyl gilt als die schwerste in der zivilen Nutzung der Atomenergie. Im April 1986 explodierte ein Reaktor in dem damals sowjetischen Kernkraftwerk, und es mussten in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern alle Ortschaften geräumt werden. Zehntausende Menschen wurden umgesiedelt, tausende erlitten Strahlenschäden. Zurückgelassene Hunde vermehrten sich, und bis heute gibt es eine Population von Strassenhunden.

Atommüll im Atlantik: Mehr als 1000 radioaktive Fässer gefunden

Atommüll im Atlantik: Mehr als 1000 radioaktive Fässer gefunden

Tausende Atommüll-Fässer im Atlantik – einen Teil davon haben Wissenschaftler nun bei einer Expedition verortet. Vier Wochen lang ist das internationale Forschungsteam im Westeuropäischen Becken des Atlantiks unterwegs.

27.06.2025

Anonyme Strafanzeige gegen Keller-Sutter nach Trump-Telefonat
Mehrere Menschen im Zug in England niedergestochen
Das ändert sich im November in der Schweiz

Videos aus dem Ressort

Als die Schweiz eine eigene Atombombe bauen wollte

Als die Schweiz eine eigene Atombombe bauen wollte

Die Schweiz eine Atommacht? Diese Pläne gab es tatsächlich einmal. Nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren fing hierzulande die Forschung an Nuklearwaffen an. Doch was wurde daraus?

04.11.2020

Foodnerds – der Salami-Maestro aus der Leventina

Foodnerds – der Salami-Maestro aus der Leventina

Vier Jahrzehnte hat Fausto Piccoli in der Tessiner Leventina feinste Salamis hergestellt – bald geht er Pension. Wem er das Geheimnis seiner «Salumi» weitergeben möchte und warum ihm das Tierwohl viel bedeutet, zeigt die neue «Foodnerds»-Folge.

07.11.2020

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace die beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace die beste der Schweiz?

Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?

08.08.2020

Als die Schweiz eine eigene Atombombe bauen wollte

Als die Schweiz eine eigene Atombombe bauen wollte

Foodnerds – der Salami-Maestro aus der Leventina

Foodnerds – der Salami-Maestro aus der Leventina

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace die beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace die beste der Schweiz?

Mehr Videos

Aktuell. Tag der Toten: 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko

AktuellTag der Toten: 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko

Deutschland. Lawinenunglück in Südtirol: Vermutlich fünf Tote

DeutschlandLawinenunglück in Südtirol: Vermutlich fünf Tote

Handwerk. Schwarzwälder wollen Kuckucksuhr als Kulturerbe schützen

HandwerkSchwarzwälder wollen Kuckucksuhr als Kulturerbe schützen