Bub (9) bricht in den Ferien zusammen und stirbt

Ein italienischer Junge bricht während einer Bootsfahrt in Ägypten zusammen und stirbt trotz medizinischer Hilfe. Die Familie hinterfragt die Behandlung und sucht rechtlichen Beistand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Ägypten ist ein Bub (9) verstorben.

Der Bub aus Italien verlor während einer Bootsfahrt plötzlich das Bewusstsein.

Trotz sofortiger medizinischer Massnahmen verstarb er wenig später. Mehr anzeigen

Ein neunjähriger Junge aus Italien ist während eines Urlaubs in Ägypten auf tragische Weise ums Leben gekommen. Mattia C., der mit seiner Familie in der Küstenstadt Marsa Alam verweilte, verlor während einer Bootsfahrt plötzlich das Bewusstsein. Trotz sofortiger medizinischer Massnahmen verstarb er wenig später.

Der Vorfall ereignete sich am 5. Januar, als Mattia mitten auf dem Meer über starke Kopfschmerzen klagte und ohnmächtig wurde, schreibt der «Il Gazzetino». Ein Arzt des Resorts diagnostizierte einen Hitzschlag und behandelte ihn mit einer Infusion und Medikamenten. Doch anstatt ins Spital gebracht zu werden, wurde der Junge zurück in sein Hotelzimmer geschickt. Dort verschlechterte sich sein Zustand rapide.

Behörden untersuchen Vorfall

In der Nacht entschieden die Eltern, ihren Sohn ins Krankenhaus zu bringen, doch es war zu spät. Mattia fiel ins Koma und verstarb in den frühen Morgenstunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar, es wird jedoch eine Hirnblutung vermutet. Der Vater des Jungen, Marco C., äusserte Zweifel an der medizinischen Versorgung und betonte, dass sein Sohn bis zu dem Vorfall bei bester Gesundheit war.

Die Familie hat eine Anwältin eingeschaltet, die bereits Kontakt mit der italienischen Botschaft in Kairo aufgenommen hat, um den Vorfall weiter zu untersuchen. Die Ferien, die als erholsame Auszeit geplant waren, endeten in einem Albtraum.

Was genau passiert war, bleibt bis zur Stunde unklar. Der Vater sagt gegenüber der Zeitung: «Ich kann nur sagen, dass es meinem Sohn bestens ging, bis er ohnmächtig wurde.»