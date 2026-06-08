Wie aus einem Endzeitfilm: Ist sie ein Blindgänger? – Mitten in der Wüste zeigt sich das Gesicht des Krieges Eine Rakete steckt halb im Boden, die Landschaft wirkt verlassen und unwirklich. Die apokalyptisch anmutende Szene nahe Jericho macht sichtbar, wie der Konflikt zwischen Israel und Iran inzwischen die ganze Region erfasst. 08.06.2026

Eine Rakete steckt halb im Boden, die Landschaft wirkt verlassen und unwirklich. Die apokalyptisch anmutende Szene nahe Jericho macht sichtbar, wie der Konflikt zwischen Israel und Iran inzwischen die ganze Region erfasst.

Während Israel und Iran ihre Angriffe fortsetzen, ist nahe Jericho im Westjordanland eine Rakete niedergegangen. Unklar bleibt, ob das Geschoss explodierte oder als Blindgänger einschlug.

Surreale Bilder mitten in der Wüste

Die Aufnahmen zeigen eine surreale Szene: Inmitten einer kargen Landschaft ragt die Rakete halb aus dem Boden.

Die apokalyptisch anmutenden Bilder siehst du im Video oben.

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