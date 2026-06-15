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Katastrophale Lage Ratten greifen Menschen an – Medizinexperte in Gaza schlägt Alarm

Britta Gfeller

15.6.2026

Den Palästinenser*innen in Gaza fehlt es an praktisch allem. 
Den Palästinenser*innen in Gaza fehlt es an praktisch allem. 
Jehad Alshrafi/AP/dpa

Trotz Waffenruhe leben die Palästinenser*innen in Gaza unter lebensbedrohlichen Bedingungen. Ein NGO-Mitarbeiter schildert im Interview mit SRF, warum viele Hilfsgüter nichts nützen und welchen Gefahren die Menschen vor Ort ausgesetzt sind.

Britta Gfeller

15.06.2026, 18:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund 18'500 Menschen warten auf eine medizinische Evakuierung aus Gaza. Laut der Hilfsorganisation Emergency sterben viele, bevor sie behandelt werden können.
  • Trotz Waffenruhe bleibt die Lage katastrophal: Krankheiten, Rattenplagen sowie der Mangel an Medikamenten und wichtigen Lebensmitteln belasten die Bevölkerung.
  • Viele Menschen versuchen dennoch, ihren Alltag weiterzuführen –  selbst Hochzeiten finden weiterhin statt.
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«Es ist klar, dass die Menschen, die auf eine Behandlung warten, auf diese Weise sterben», sagt Giorgio Monti im Interview mit SRF. Er ist medizinischer Koordinator der italienischen NGO Emergency in Gaza. Emergency ist Partnerorganisation der UNO und als medizinische Hilfsorganisation weltweit aktiv.

«18’500 Menschen warten darauf, aus medizinischen Gründen evakuiert zu werden», erzählt er. «Seit die Waffenruhe herrscht, kamen durchschnittlich sechs pro Tag heraus. In diesem Tempo würde es acht Jahre dauern, nur um die Kranken hinauszubringen.»

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Trotz der seit Oktober 2025 geltenden Waffenruhe ist die Lage im Gazastreifen katastrophal. Die steigenden Temperaturen führen zu zusätzlichen Plagen, wie Giorgio Monti erzählt: Krätze, Läuse, Bettwanzen und Ratten. «In den sieben Monaten Waffenruhe wurde nichts getan, um den Menschen zu helfen.»

Im Gazastreifen sei kein Rattengift verfügbar. «Die Tiere sind aggressiver geworden», erzählt Monti. In den Zeltlagern habe es schon immer Ratten gegeben, doch jetzt hätten sie sich stark vermehrt. «Sie dringen in die Lebensmittelvorräte ein und greifen Kinder und ältere Menschen an.»

Beim Versuch, die Rattenplage einzudämmen, setzen die Menschen vor Ort auf das einzige, das ihnen zur Verfügung steht: phosphorhaltige Pflanzenschutzmittel. «Das wiederum hat zu mehreren Vergiftungsfällen bei Menschen geführt», erzählt Monti. Abgesehen davon ist es weiterhin sehr schwierig, Medikamente zu finden und die Menschen zu versorgen.

Kein Obst und keine Medikamente, dafür Schokolade

Israel kontrolliert die einzigen zwei Grenzübergänge, über die Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen können. An den militärischen Kontrollpunkten kommt es für Hilfskonvois immer wieder zu Staus und Verzögerungen. Erst Anfang des Monats schloss Israel die beiden Grenzübergänge und begründete dies mit iranischen Angriffen.

Die Einfuhr von Hilfsgütern habe abgenommen, sagt Giorgio Monti: «Im Oktober waren es 180, im April noch 87.» Doch rund 40 Prozent dessen, was in Gaza ankomme, seien nicht notwendige Güter. «Es gibt in Gaza Schokolade und Pommes frites, aber keine Eier, kein frisches Obst oder Medikamente. Die Situation ist fast schizophren», sagt Monti.

Die NGO Emergency betreue einige Tausend Palästinenser*innen pro Woche. Sie betreibt eine Mutter-Kind-Beratungsstelle, verteilt Nahrungsmittel, führt Impfungen durch und versorgt akute Patient*innen. «Wir schaffen es mit grossen Schwierigkeiten, einige Medikamente für chronisch Kranke zu finden.»

«Man hört ständig die Hochzeits-Trommeln»

Ausserdem geben die Mediziner*innen ihr Wissen an die lokale Bevölkerung weiter. Die palästinensischen Jugendlichen beeindrucken den NGO-Mitarbeiter. «Sie sind sehr gut. Wir sind vier internationale Mitarbeiter und vierzig Menschen aus Gaza, die mit uns arbeite», erzählt er.

Viele Palästinenser*innen im Gazastreifen seien desillusioniert und verzweifelt. Trotzdem würden viele versuchen, zwischen den Trümmern ein normales Leben zu führen – und zum Beispiel Hochzeiten feiern. «Es ist hier Tradition, dass der Bräutigam die Braut zu Hause abholt, begleitet von Trommeln. Man hört ständig diese Trommeln», erzählt Monti. «Dass diese jungen Männer und Frauen ein Leben haben wollen, sich verlieben, heiraten, Kinder haben wollen, ist ergreifend.»

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