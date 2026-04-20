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Grosse Sorge Vergiftete Babynahrung im Umlauf – Polizei schlägt Alarm

SDA

20.4.2026 - 11:51

Hipp-Babykostgläschen «Karotten mit Kartoffeln». Foto: Tobias Steinmaurer/APA/dpa
Hipp-Babykostgläschen «Karotten mit Kartoffeln». Foto: Tobias Steinmaurer/APA/dpa
Keystone

Mit Rattengift manipulierte Babygläser sorgen in Österreich für grosse Besorgnis. Die Polizei weitet die Suche aus und warnt vor möglichen weiteren Fällen – auch in anderen Ländern.

Keystone-SDA

20.04.2026, 11:51

20.04.2026, 12:18

Die Polizei in Österreich hat die Suche nach einem möglicherweise vergifteten Glas mit Babynahrung ausgeweitet. «Wir setzen alle Hebel in Bewegung und haben nun auch Kontakt zu Kindergärten und Pflegeeinrichtungen aufgenommen», sagte eine Sprecherin der Polizei im Bundesland Burgenland.

Am Wochenende war ein mit Rattengift verseuchtes Glas «Karotten mit Kartoffeln» 190 Gramm der Firma Hipp im Burgenland sichergestellt worden. Zumindest zwei Gläser sollen in dieser Region in Umlauf gebracht worden sein.

Die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) hatte am Samstag von einem mutmasslichen Erpressungsversuch geschrieben. Sie strich diesen Hinweis später aus ihrer Pressemitteilung. In Deutschland ermittelt die Kripo in Ingolstadt. Deutschland ist laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord aber nicht betroffen.

Gutachten soll Dosis von Rattengift bestimmen

Die Staatsanwaltschaft in Österreich ermittelt nach eigenen Aussagen wegen «vorsätzlicher Gemeingefährdung». Nach dem vorläufigen toxikologischen Gutachten, bei dem Rattengift im sichergestellten Glas festgestellt worden war, erfolge eine genauere Untersuchung. Dabei werde es um die Dosis gehen und wie gefährlich das Rattengift beim Verzehr gewesen wäre, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Burgenland.

Laut Polizei wären manipulierte Gläser an einem beschädigten Deckel oder am Fehlen des Plopp-Lauts beim Öffnen erkennbar. Zudem sollen die manipulierten Gläser einen weissen Aufkleber mit rotem Ring am Glasboden haben.

Auch Tschechien und Slowakei betroffen

Produkte und Vertriebswege in Deutschland oder anderen europäischen Ländern, die nicht Bestandteil der Ermittlungen sind, seien nicht betroffen, sagte am Wochenende Hipp-Sprecher Clemens Preysing der Deutschen Presse-Agentur.

Er bestätigte, dass ausser in Österreich mit Rattengift verseuchte manipulierte Gläschen auch in Tschechien und der Slowakei aufgetaucht seien. Die Handelspartner in Tschechien und der Slowakei hätten vorsorglich alle Hipp-Gläschen aus dem Verkauf genommen, sagte der Hipp-Sprecher. Er sprach von einem «einen externen kriminellen Eingriff.» «Der Vorfall steht in keinem Zusammenhang mit Produktqualität oder Herstellung», betonte er.

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