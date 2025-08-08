Neues Virus breitet sich in China rasant aus – und sorgt für gespenstische Szenen

Die Chinesische Regierung bekämpft den Chikungunya-Virus mit Rauch. KEYSTONE

In der chinesischen Provinz Guangdong breitet sich das Chikungunya-Virus rasant aus – und weckt Erinnerungen an die Corona-Pandemie. In der Schweiz und dem weiteren Europa wächst die Sorge vor einer Einschleppung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Chinas Provinz Guangdong wurden seit Juli über 7000 Chikungunya-Fälle registriert.

Die Behörden reagieren mit grossflächigen Chemikalien-Einsätzen gegen Mücken, Tests und strengen Auflagen.

Die Asiatische Tigermücke, Hauptüberträger des Virus, breitet sich inzwischen auch in Europa und der Schweiz aus: Laut WHO sind 5,6 Milliarden Menschen potenziell gefährdet.

Da es kein Heilmittel gibt, können Ärzte nur Symptome behandeln.

In Europa sind lokal erste Infektionen aufgetreten und Gesundheitsbehörden warnen vor einer weiteren Ausbreitung. Mehr anzeigen

Szenen wie aus einem Katastrophenfilm: In der südchinesischen Provinz Guangdong ziehen Männer in weissen Schutzanzügen durch die Städte, versprühen Chemikalien und sprühen ganze Strassenzüge ein.

Ihr Ziel: die winzigen, aber brandgefährlichen Überträger des Chikungunya-Virus – Stechmücken.

Seit Juli wurden allein in Guangdong über 7000 Infektionsfälle registriert, berichtet die BBC. Die Behörden greifen zu drastischen Massnahmen, die Erinnerungen an die Corona-Pandemie wecken: Infizierte dürfen Krankenhäuser nur mit negativem Test verlassen.

A fast-spreading mosquito-borne virus, chikungunya, has hit southern China—over 7,000 hospitalized, including 3,000 new cases in Foshan this week. Authorities are deploying drones, fogging streets, and releasing predatory mosquitoes to curb the outbreak. pic.twitter.com/YKE5D9rNT4 — Chay Bowes (@BowesChay) August 7, 2025

Besonders hart getroffen: die Millionenmetropole Foshan. Einige Nachbarstädte verhängten zunächst eine zweiwöchige Quarantäne für alle Einreisenden von dort – nur um sie kurz darauf wieder aufzuheben. Der Grund: Das Virus wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern ausschliesslich durch Mückenstiche.

Drohnen gegen Blumentöpfe

Um die Mückenplage einzudämmen, setzen die Behörden auch auf ungewöhnliche Methoden: Bürger werden aufgefordert, jegliches stehendes Wasser zu beseitigen – etwa in Blumentöpfen oder Eimern.

Wer sich weigert, muss mit einer Geldstrafe von umgerechnet 1100 Franken rechnen. Drohnen fliegen über Wohnviertel, um mögliche Brutstätten aufzuspüren.

Die harten Eingriffe sorgen online für hitzige Diskussionen. «Was soll das?», fragt ein Nutzer. Ein anderer schreibt: «Das kommt mir so bekannt vor … aber ist das wirklich notwendig?»

⚡ Deadly Chikungunya virus from China now threatens Russia



The outbreak of this dangerous fever is spreading rapidly: over 10,000 people have been infected in China, with streets being sprayed with insecticidal fog and drones deployed to locate mosquito breeding grounds. The… https://t.co/eB6jfa1YOq pic.twitter.com/lKxZCnhbjC — NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2025

Ein Virus auf dem Vormarsch

Die Asiatische Tigermücke, Hauptüberträger des Virus, hat sich längst auch in Europa etabliert – sogar in der Schweiz. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Chikungunya inzwischen in 119 Ländern nachgewiesen.

5,6 Milliarden Menschen weltweit seien potenziell gefährdet, warnte WHO-Sprecherin Diana Rojas Alvarez bereits im Juli in Genf: «Wir schlagen frühzeitig Alarm, damit sich die Länder rechtzeitig vorbereiten.»

Die Krankheit verursacht hohes Fieber, starke Gelenk- und Muskelschmerzen und kann Betroffene wochen- oder sogar monatelang ausser Gefecht setzen.

Schwer verlaufende Fälle sind selten, betreffen aber vor allem ältere oder vorerkrankte Menschen. Die Sterblichkeitsrate liegt unter ein Prozent – bei Millionen Infizierten können das dennoch Tausende Todesfälle bedeuten.

Chinese health officials are moving through neighborhoods, spraying chemicals to kill mosquitoes and at times walking straight into apartments.



They insist this is the most effective method to stop the chikungunya virus from spreading across the region.



People entering the city… pic.twitter.com/K968ZGIXeZ — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 7, 2025

Kein Heilmittel – nur Linderung

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) warnt ebenfalls vor dem Virus. Eine Infektion tritt meist 7 bis 9 Tage nach dem Stich einer infizierten Mücke auf. Heilung? Fehlanzeige. Derzeit können Ärzte nur die Symptome lindern – mit fiebersenkenden und schmerzstillenden Mitteln.

In der Schweiz gab es bisher nur importierte Fälle, meist nach Reisen in Risikogebiete. Doch das Virus rückt näher: Das Robert Koch-Institut bestätigte kürzlich einen Fall im Elsass – dort hatte sich ein Mensch offenbar direkt vor Ort durch eine Mücke infiziert.

Mit Material von AFP