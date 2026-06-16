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Polizei nimmt 27 Personen fest Razzia in Istanbuler Stadtverwaltung

SDA

16.6.2026 - 11:25

ARCHIV – Eine türkische Flagge weht an einem Mast auf dem Taksim-Platz in Istanbul. Die türkische Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen einen weiteren oppositionellen Bürgermeister eingeleitet. Foto: Mirjam Schmitt/dpa
ARCHIV – Eine türkische Flagge weht an einem Mast auf dem Taksim-Platz in Istanbul. Die türkische Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen einen weiteren oppositionellen Bürgermeister eingeleitet. Foto: Mirjam Schmitt/dpa
Keystone

Die türkischen Behörden gehen erneut gegen das Umfeld des inhaftierten Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu vor. Bei einer Razzia in Istanbul und zwei weiteren Provinzen wurden 27 Personen festgenommen.

Keystone-SDA

16.06.2026, 11:25

16.06.2026, 12:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die türkische Polizei hat bei einer Razzia im Istanbuler Bezirk Beylikdüzü und in zwei weiteren Provinzen 27 Menschen festgenommen.
  • Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den früheren Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu.
  • Die Oppositionspartei CHP spricht von politisch motiviertem Druck, die Regierung weist diese Vorwürfe zurück.
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Bei einer Razzia im Bezirk Beylikdüzü im Westen Istanbuls und in zwei Provinzen hat die türkische Polizei 27 Menschen festgenommen. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den abgesetzten ehemaligen Bürgermeister Istanbuls, Ekrem Imamoglu, von der Oppositionspartei CHP.

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Imamoglu steht derzeit in mehreren Verfahren wegen Korruptions- und Spionagevorwürfen vor Gericht und sitzt seit März 2025 in Untersuchungshaft. Wie Anadolu mitteilte, erklärte die Istanbuler Staatsanwaltschaft als Anlass für die Durchsuchungen die Ausstellung irregulärer Bauaufsichtsformulare, Verstösse gegen Baugenehmigungen und Betrug zum Nachteil öffentlicher Einrichtungen. Zuständig für die Razzia sei die Abteilung für Finanzkriminalität in Istanbul.

Vorgehen gegen Opposition

Bevor Imamoglu 2019 erstmalig zum Istanbuler Bürgermeister gewählt wurde, war er Bürgermeister von Beylikdüzü, dem Stadtteil Istanbuls, wo jetzt die Razzia stattfand. 2014 gewann der frühere Unternehmer aus dem Bausektor und Inhaber der Firma Imamoglu Constructions die Bürgermeisterwahl in dem schnell wachsenden Vorortbezirk. Er profilierte sich dort mit Infrastruktur- und Stadtentwicklungsprojekten. Nach Imamoglus Verhaftung im März 2025 wurde auch seine Firma beschlagnahmt.

Seit den Kommunalwahlen von 2024, aus denen die CHP landesweit als stärkste Kraft hervorging, finden immer wieder Razzien bei CHP-geführten Kommunen statt. Zahlreiche Bürgermeister wurden dabei unter Korruptionsvorwürfen verhaftet. Die grösste Oppositionspartei der Türkei sieht in dem Vorgehen einen politischen motivierten Angriff. Die AKP-Regierung bestreitet dies und beruft sich auf die Unabhängigkeit der Justiz.

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