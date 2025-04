Das sind die Reaktionen zum Tod von Papst Franziskus

Millionen Menschen trauern um den Papst. dpa

Millionen Menschen trauern um den verstorbenen Papst Franziskus. Aus aller Welt treffen Kondolationen ein.

Der Tod von Papst Franziskus hat zahlreiche Reaktionen aus aller Welt ausgelöst.

Weltweit trauern Millionen Menschen um Papst Franziskus. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche starb nach Angaben des Vatikans am Ostermontag im Alter von 88 Jahren. Die Reaktionen im Überblick:

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter: «Er war ein grosser geistlicher Führer, ein unermüdlicher Verfechter des Friedens, und seine menschliche Wärme war nicht nur für Katholiken ein Trost. Papst Franziskus hat uns verlassen. Sein Vermächtnis wird bleiben.»

Der britische König Charles III.: «Seine Heiligkeit wird in Erinnerung bleiben für sein Mitgefühl, sein Bemühen um die Einheit der Kirche und seinen unermüdlichen Einsatz für gemeinsame Anliegen aller Gläubigen», sagte Charles laut Mitteilung des Palastes. «Durch sein Wirken und seine Fürsorge für Mensch und Erde hat er das Leben unzähliger Menschen tief berührt.»

König Charles und Königin Camilla trafen Papst Franziskus am 9. April in Rom. Keystone

US-Vizepräsident JD Vance: «Ich habe mich gefreut, ihn gestern wiederzusehen, obwohl er offensichtlich sehr krank war. (...) Möge Gott ihm Frieden schenken.»

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: «Er verstand es, Hoffnung zu geben, Leiden durch Gebet zu lindern und die Einheit zu fördern. Er hat für den Frieden in der Ukraine und für die Ukrainer gebetet. Wir trauern gemeinsam mit den Katholiken und allen Christen, die bei Papst Franziskus geistigen Beistand suchten. Ewiges Gedenken!»

Russlands Präsident Wladimir Putin: «In all den Jahren seines Pontifikats förderte er aktiv den Dialog zwischen der russisch-orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche sowie die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Heiligen Stuhl.»

Der designierte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz: «Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit grosser Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung.»

Der geschäftsführende deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz: «Seinen klaren Blick auf die Herausforderungen, die uns umtreiben, habe ich sehr geschätzt.»

Neuseelands Ministerpräsident Christopher Luxon: «Er war ein demütiger Mann, zu dessen Vermächtnis sein unerschütterliches Engagement für die Schwachen, für soziale Gerechtigkeit und den interreligiösen Dialog gehören. Meine Gedanken sind bei den Katholiken und all jenen in Neuseeland und weltweit, die um ihn trauern.»

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: «Mit seiner Bescheidenheit und seiner aufrichtigen Liebe für die weniger Glücklichen inspirierte er Millionen, weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus», schrieb von der Leyen. «Meine Gedanken sind bei allen, die diesen tiefen Verlust spüren.»

Papst Franziskus habe mit seiner Bescheidenheit Millionen Menschen inspiriert, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anna Ross/dpa

EU-Ratspräsident Antonio Costa sagte, die grossen globalen Herausforderungen unserer Zeit hätten Papst Franziskus ebenso am Herzen gelegen wie die alltäglichen Probleme aller Menschen. «Mögen seine Ideen uns weiterhin in eine hoffnungsvolle Zukunft führen.»

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas sprach «allen Katholiken auf der Welt» ihr Beileid aus. «Als wir uns kürzlich in Rom trafen, dankte ich Papst Franziskus für seine starke Führung beim Schutz der Schwächsten und der Verteidigung der Menschenwürde.»

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni: «Wir lassen einen grossen Mann und einen grossen Seelsorger zurück. Ich hatte das Privileg, seine Freundschaft, seinen Rat und seine Lehren zu geniessen, die auch in Zeiten der Prüfung und des Leidens nie versagten.»

Indiens Premierminister Narendra Modi: «Papst Franziskus wird Millionen Menschen in der Welt für immer als ein Leuchtfeuer des Mitgefühls, der Bescheidenheit und des spirituellen Muts in Erinnerung bleiben».

Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer: «Sein unermüdlicher Einsatz für eine gerechtere Welt für alle wird ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen.»

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nannte die Bekanntschaft mit Papst Franziskus «ein Privileg». Vannicelli/Grillotti/IPA via ZUMA Press/dpa

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban: «Wir danken für alles, Heiliger Vater! Wir nehmen Abschied.»

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda: «Die Welt hat einen unerschütterlichen Botschafter des Friedens und der Gerechtigkeit verloren, einen Verteidiger aller Menschen, der weder kulturelle noch soziale noch politische Unterschiede und Spaltungen ignorierte und sich um alle und jeden auf der Welt sorgte.»

Irlands Staatspräsident Michael D. Higgins: «Zu den drängenden Fragen unserer Zeit – wie dem weltweiten Hunger und der Armut, dem Klimawandel und der Gerechtigkeit, dem Schicksal von Migranten und indigenen Völkern, den Entrechteten sowie der grundlegenden Notwendigkeit globalen Friedens und diplomatischer Lösungen – erhob Papst Franziskus konsequent seine Stimme. Sie war ein stetiger Appell an eine gemeinsame Menschlichkeit.»

Australiens Premierminister Anthony Albanese: «Papst Franziskus lebte seinen Glauben und seine Berufung in Wort und Tat. In seinem bescheidenen Leben und bei seinen wöchentlichen Audienzen demonstrierte er sein Engagement für Frieden, Gleichheit und Inklusion. (...) Während wir seinen Tod betrauern, feiern wir das Geschenk seines Lebens und seine Präsenz unter uns (...).»

Die höchsten Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land haben nach dem Tod von Papst Franziskus ihre Trauer bekundet. Das lateinische Patriarchat in Jerusalem schrieb in einem Post auf der Plattform X, der Patriarch Pierbattista Pizzaballa sowie alle Bischöfe, Geistlichen und Gläubigen des Heiligen Landes drückten ihr tiefstes Beileid aus. «Möge der Herr ihn in sein Reich und seine Herrlichkeit aufnehmen.» Pizzaballa ist der höchste katholische Würdenträger in der Region.