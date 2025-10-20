Rebecca Reusch verschwand 2019 spurlos. Polizei Berlin

Neue Bewegung im Fall Rebecca Reusch: In Berlin durchsucht die Polizei laut Medienberichten ein Grundstück. Die damals 15-Jährige gilt seit Februar 2019 als vermisst – der Fall sorgte deutschlandweit für Aufsehen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rebecca Reusch (15) verschwand im Februar 2019 spurlos aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin.

Laut Medienberichten läuft derzeit eine neue Durchsuchung auf einem Grundstück.

Der Schwager stand wiederholt im Fokus der Ermittlungen, Beweise gab es bislang keine. Mehr anzeigen

Im Vermisstenfall der seit mehr als sechs Jahren verschwundenen Rebecca Reusch hat die Polizei erneut ein Grundstück durchsucht. Das berichten RTL und die «Bild»-Zeitung am Montagmorgen. Technische Spezialkräfte des Bundeskriminalamts durchkämmen demnach gemeinsam mit Berliner Polizeieinheiten ein Grundstück im Ortsteil Tauche der Gemeinde Lindenberg, südöstlich von Berlin.

Die Ermittler rückten mit umfangreicher Ausrüstung an – darunter ein Bodenradar und ein Bagger. Auch eine Videodrohne wurde offenbar für einen Überflug vorbereitet, während Spürhunde zum Einsatz bereitstehen sollen.

Nach bisherigen Informationen befand sich auf dem Areal früher ein Friedhof. Heute steht dort lediglich ein Wohnhaus mit einem angrenzenden Gartengrundstück. Laut Informationen von «RTL» gehört das Grundstück der Oma von Rebeccas Schwager.

Rebecca war am 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester im Berliner Stadtteil Britz verschwunden und gilt seither als vermisst. Die damals 15-Jährige kam nicht zur Schule, ihre persönlichen Gegenstände blieben im Haus zurück.

Bis heute wurde Rebecca nicht gefunden

Mehrfach geriet ihr Schwager ins Visier der Ermittler – er war der letzte, der Rebecca gesehen haben soll. Er bestritt stets jede Beteiligung, wurde vorübergehend festgenommen, später jedoch wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft geht weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus nicht lebend verlassen hat.

Der Fall löste in Deutschland grosse Anteilnahme und Spekulationen aus, auch weil zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingingen. Die Berliner Polizei betonte damals, sie gehe «von einem Tötungsdelikt» aus.

Ob der aktuelle Polizeieinsatz auf neue Spuren hindeutet, ist noch unklar.