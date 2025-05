Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdogan. sda

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will nicht mehr als Präsident kandidieren. Nach über 20 Jahren an der Macht will er keine weitere Amtszeit anstreben.

Bereits Anfangs März sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, dass die Kommunalwahlen am 31. März seine «letzte Wahl» sein würde. Er thematisierte damit erstmals das Ende seiner Regierungszeit.

Nun teilte die Direktion des Präsidialamts der Republik Türkei auf X mit: «Wir wollen die neue Verfassung nicht für uns, sondern für unser Land. Ich habe kein Interesse daran, wiedergewählt zu werden oder erneut für ein Amt zu kandidieren. Mit der Autorität, die mir das Gesetz verleiht, werden diese Wahlen meine letzten Wahlen sein.»

Cumhurbaşkanımız Erdoğan:



"Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 22, 2025

20 Jahre lang hat Erdoğan die Türkei regiert, erst als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident. Seine jetzige Amtszeit endet im Jahr 2028.

Der Rückzug hängt vermutlich mit der schwierigen politischen Lage in der Türkei zusammen. In letzter Zeit gab es immer wieder grosse Proteste gegen die Regierung von Präsident Erdoğan. Besonders nachdem der Bürgermeister von Istanbul und Oppositionspolitiker Ekrem Imamoğlu festgenommen wurde, kam es zu vielen Demonstrationen.