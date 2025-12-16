Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast (links). Matias Delacroix/AP/dpa

Chile wählt rechts: Der ultrakonservative José Antonio Kast hat die Präsidentschaft mit 58 Prozent der Stimmen gewonnen – ein Wahlausgang, der den politischen Kurs Lateinamerikas weiter nach rechts verschiebt.

Der ultrakonservative José Antonio Kast hat die Wahl in Chile mit 58 Prozent der Stimmen gewonnen. Sein Sieg ist mehr als ein Wechsel an der Spitze. Er zeigt, dass in Lateinamerika eine starke politische Bewegung wächst – getrieben von Angst vor Unsicherheit, Misstrauen gegenüber den Eliten und dem Wunsch nach radikalen Lösungen.

Mit dem 59-Jährigen beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte: Seit dem Ende der Diktatur von Augusto Pinochet hat in Santiago noch nie ein so offen rechtsextremer Politiker die Macht übernommen.

Kast setzte sich deutlich gegen die linke Kandidatin Jeannette Jara durch und beendete damit die vierjährige Amtszeit von Präsident Boric. Ein Ergebnis, das auch über die Grenzen der Anden hinaus auffällt.

Die Angst vor dem «Chaos»

Von Peru bis Argentinien, von Ecuador bis El Salvador wiederholt sich das gleiche Muster: Wählerinnen und Wähler sind müde, enttäuscht und bereit, harte Massnahmen gegen Unsicherheit, Kriminalität und illegale Migration zu ergreifen. «Die Linke hat in diesem Jahr in der Region keine einzige Präsidentschaftswahl gewonnen», fasst Analyst Guillaume Long gegenüber der Agentur AFP zusammen.

Für viele spielt die Ideologie keine grosse Rolle mehr – entscheidend ist, wer schnelle und wirksame Lösungen verspricht.

In Chile, einem der sichersten Länder des Kontinents, hat Kast seine Kampagne auf der Angst vor «Chaos» aufgebaut. Er versprach Ordnung und einen harten Kurs gegenüber Migranten.

Der Schatten von Bukele

Fällt der Name Kast, ist meist auch von Nayib Bukele die Rede.

Der salvadorianische Präsident wird trotz Kritik für seinen harten Kampf gegen Banden gefeiert und gilt inzwischen als Vorbild in der Region. Kast reiste nach El Salvador, besuchte das Hochsicherheitsgefängnis Cecot und bekennt sich offen zu Bukeles Kurs.

«Die Wähler wollen sehen, ob radikalere politische Massnahmen funktionieren können», erklärt Michael Shifter vom Think Tank «Inter-American Dialogue» gegenüber AFP. Es geht dabei weniger um einen Wandel der Ideologie, sondern um eine deutliche Ablehnung von Regierungen, die als ineffektiv gelten.

«Von Nord nach Süd wehen die Winde des Todes»

Auf der linken Seite schwanken die Reaktionen zwischen Zurückhaltung und Sorge. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum spricht von einem «Moment des Nachdenkens» für die progressiven Kräfte des Kontinents.

Andere, wie Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, warnen offen vor einem «Vormarsch des Faschismus» und mahnen, dass «vom Süden bis zum Norden die Winde des Todes wehen».

Auch in Brasilien gratulierte Präsident Lula dem neuen Amtsinhaber mit eher zurückhaltenden Worten und wünschte ihm «viel Erfolg». Zugleich appellierte er daran, Südamerika müsse eine «Zone des Friedens» bleiben.

Mit Kasts Wahl reiht sich Chile nun neben Argentinien unter Javier Milei in das Lager der radikalen Rechten im Süden des Kontinents ein. Eine Region, die lange als Versuchsfeld für progressive Ideen galt.

Beziehung zu China

Auf der internationalen Bühne wird Kast jedoch mit Vorsicht agieren müssen. Er hat zwar ähnliche politische Ansichten wie Washington und Buenos Aires, wird aber die Wirtschaftsbeziehungen zu China wohl kaum infrage stellen. Sie sind für die chilenischen Eliten von zentraler Bedeutung.

Sein politischer Schwerpunkt liegt ohnehin woanders: Sicherheit, Ordnung, Autorität. Ob dieses Versprechen allerdings Bestand hat in einem gesellschaftlich komplexen Umfeld und angesichts der noch lebendigen Erinnerung an die Diktatur, bleibt abzuwarten.