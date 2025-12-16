  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chile als nächster Kipppunkt Rechte Welle rollt über Südamerika – und mit ihr die Angst vor Chaos

Lea Oetiker

16.12.2025

Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast (links).
Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast (links).
Matias Delacroix/AP/dpa

Chile wählt rechts: Der ultrakonservative José Antonio Kast hat die Präsidentschaft mit 58 Prozent der Stimmen gewonnen – ein Wahlausgang, der den politischen Kurs Lateinamerikas weiter nach rechts verschiebt.

Nicolas Barman

16.12.2025, 16:47

16.12.2025, 17:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • José Antonio Kast, ein ultrakonservativer Politiker, hat in Chile mit 58 Prozent der Stimmen gewonnen und beendet damit die Amtszeit des linken Präsidenten Boric.
  • Getrieben von Angst und Unzufriedenheit setzt er auf Ordnung und Härte.
  • Aussenpolitisch dürfte er den Kurs zu China beibehalten.
Mehr anzeigen

Der ultrakonservative José Antonio Kast hat die Wahl in Chile mit 58 Prozent der Stimmen gewonnen. Sein Sieg ist mehr als ein Wechsel an der Spitze. Er zeigt, dass in Lateinamerika eine starke politische Bewegung wächst – getrieben von Angst vor Unsicherheit, Misstrauen gegenüber den Eliten und dem Wunsch nach radikalen Lösungen.

Mit dem 59-Jährigen beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte: Seit dem Ende der Diktatur von Augusto Pinochet hat in Santiago noch nie ein so offen rechtsextremer Politiker die Macht übernommen.

Kast setzte sich deutlich gegen die linke Kandidatin Jeannette Jara durch und beendete damit die vierjährige Amtszeit von Präsident Boric. Ein Ergebnis, das auch über die Grenzen der Anden hinaus auffällt.

Die Angst vor dem «Chaos»

Von Peru bis Argentinien, von Ecuador bis El Salvador wiederholt sich das gleiche Muster: Wählerinnen und Wähler sind müde, enttäuscht und bereit, harte Massnahmen gegen Unsicherheit, Kriminalität und illegale Migration zu ergreifen. «Die Linke hat in diesem Jahr in der Region keine einzige Präsidentschaftswahl gewonnen», fasst Analyst Guillaume Long gegenüber der Agentur AFP zusammen.

Für viele spielt die Ideologie keine grosse Rolle mehr – entscheidend ist, wer schnelle und wirksame Lösungen verspricht.

In Chile, einem der sichersten Länder des Kontinents, hat Kast seine Kampagne auf der Angst vor «Chaos» aufgebaut. Er versprach Ordnung und einen harten Kurs gegenüber Migranten.

Der Schatten von Bukele

Fällt der Name Kast, ist meist auch von Nayib Bukele die Rede.

Der salvadorianische Präsident wird trotz Kritik für seinen harten Kampf gegen Banden gefeiert und gilt inzwischen als Vorbild in der Region. Kast reiste nach El Salvador, besuchte das Hochsicherheitsgefängnis Cecot und bekennt sich offen zu Bukeles Kurs.

«Die Wähler wollen sehen, ob radikalere politische Massnahmen funktionieren können», erklärt Michael Shifter vom Think Tank «Inter-American Dialogue» gegenüber AFP. Es geht dabei weniger um einen Wandel der Ideologie, sondern um eine deutliche Ablehnung von Regierungen, die als ineffektiv gelten.

«Von Nord nach Süd wehen die Winde des Todes»

Auf der linken Seite schwanken die Reaktionen zwischen Zurückhaltung und Sorge. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum spricht von einem «Moment des Nachdenkens» für die progressiven Kräfte des Kontinents.

Andere, wie Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, warnen offen vor einem «Vormarsch des Faschismus» und mahnen, dass «vom Süden bis zum Norden die Winde des Todes wehen».

Auch in Brasilien gratulierte Präsident Lula dem neuen Amtsinhaber mit eher zurückhaltenden Worten und wünschte ihm «viel Erfolg». Zugleich appellierte er daran, Südamerika müsse eine «Zone des Friedens» bleiben.

Mit Kasts Wahl reiht sich Chile nun neben Argentinien unter Javier Milei in das Lager der radikalen Rechten im Süden des Kontinents ein. Eine Region, die lange als Versuchsfeld für progressive Ideen galt.

Beziehung zu China 

Auf der internationalen Bühne wird Kast jedoch mit Vorsicht agieren müssen. Er hat zwar ähnliche politische Ansichten wie Washington und Buenos Aires, wird aber die Wirtschaftsbeziehungen zu China wohl kaum infrage stellen. Sie sind für die chilenischen Eliten von zentraler Bedeutung.

Sein politischer Schwerpunkt liegt ohnehin woanders: Sicherheit, Ordnung, Autorität. Ob dieses Versprechen allerdings Bestand hat in einem gesellschaftlich komplexen Umfeld und angesichts der noch lebendigen Erinnerung an die Diktatur, bleibt abzuwarten.

Meistgelesen

Trumps Stabschefin spricht Klartext über ihn +++ Jimmy Kimmel: «Dieses verkrustete Hirn»
Er empörte als «Hitler-Redner» – jetzt bricht Alexander Eichwald sein Schweigen
«Ich bin froh, dass ich meinen ganzen Körper noch bewegen kann»
«Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»
Ukrainer will mit Töff vor dem Krieg fliehen – das geht schief