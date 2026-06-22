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Trump-Anhänger, Gläubiger und Kartell-Schreck Wer ist Kolumbiens neuer Präsident Abelardo de la Espriella «El Tigre»?

SDA

22.6.2026 - 11:50

Der kolumbianische Präsidentschaftskandidat Abelardo de la Espriella spricht nach der Stichwahl in der Grossstadt Barranquilla aus einer kugelsicheren Kabine zu seinen Anhängern.
Der kolumbianische Präsidentschaftskandidat Abelardo de la Espriella spricht nach der Stichwahl in der Grossstadt Barranquilla aus einer kugelsicheren Kabine zu seinen Anhängern.
KEYSTONE

Abelardo de la Espriella dürfte neuer Präsident Kolumbiens werden. Der Anwalt verspricht mehr Sicherheit, weniger Staat und einen kompromisslosen Kampf gegen die Drogenkartelle. 

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Keystone-SDA, Carlotta Henggeler

22.06.2026, 11:50

22.06.2026, 12:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Abelardo de la Espriella liegt nach der Präsidentschaftswahl in Kolumbien knapp vorn und dürfte Gustavo Petro ablösen. 
  • Er setzt auf mehr Sicherheit, einen kompromisslosen Kampf gegen Drogenkartelle, einen kleineren Staat und engere Beziehungen zu den USA. Unterstützung erhielt er unter anderem von Donald Trump.
  • Kritiker warnen vor Risiken für Rechtsstaat und Bürgerrechte, während Anhänger auf eine entschlossene Bekämpfung von Kriminalität hoffen. Das offizielle Endergebnis der Wahl steht noch aus.
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Der konservative Politiker Abelardo de la Espriella hat die Präsidentschaftswahl offenbar hauchdünn gewonnen. Der als «El Tigre» bekannte Hardliner liegt nach Auszählung der meisten Stimmen knapp vor Iván Cepeda, dem Kandidaten des Regierungslagers von Präsident Gustavo Petro. Petro wurde 2022 als erster linksgerichteter Präsident in der jüngeren Geschichte Kolumbiens gewählt. «Das linke Experiment in Kolumbien scheint vorbei», schreibt SRF-Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado.

Trump unterstützt den «Tiger»

Im Wahlkampf erhielt de la Espriella Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Auch US-Aussenminister Marco Rubio gratulierte ihm bereits nach den vorläufigen Ergebnissen.

Der konservative Kandidat will die Beziehungen zu Washington stärken und im Kampf gegen Drogenkartelle enger mit den USA zusammenarbeiten. Kolumbien war zuletzt von der Trump-Regierung wegen ungenügender Massnahmen gegen den Drogenhandel kritisiert worden.

Wer ist eigentlich Abelardo de la Espriella?

Der in Bogotá geborene Anwalt und Unternehmer wäre nicht nur der politisch rechteste Präsident Kolumbiens seit Jahrzehnten. Der 47-Jährige wäre auch das erste Staatsoberhaupt des Landes mit drei Staatsbürgerschaften. Neben der kolumbianischen besitzt de la Espriella auch die italienische und die US-amerikanische. Die italienische Staatsbürgerschaft erbte er über seine mütterlichen Grosseltern.

Mehrere Jahre lebte er mit seiner Familie in Miami, wo auch seine vier Kinder geboren wurden. 2023 erhielt er die US-Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung.

De la Espriella steht für einen harten Kurs in Sicherheitsfragen. Politisch ist er ein Quereinsteiger: Vor seiner Präsidentschaftskandidatur hatte er nie ein öffentliches Amt inne. Bekannt wurde er als Anwalt prominenter Mandanten aus Politik und Wirtschaft. Im Wahlkampf setzte er auf ein entschlosseneres Vorgehen gegen Kriminalität und bewaffnete Gruppen sowie auf Steuersenkungen und den Abbau staatlicher Bürokratie.

Seine zentralen Anliegen

  • Totale Kriminalitätsbekämpfung: De la Espriella setzt auf einen radikalen Sicherheitsstaat. Um der Gewalt bewaffneter Gruppen Herr zu werden, schlägt er den Bau von zehn neuen Mega-Gefängnissen in Kolumbien vor – nach dem Vorbild von El Salvadors Präsident Nayib Bukele.
  • Krieg gegen Drogen: Im Kampf gegen den Drogenhandel setzt de la Espriella auf eine harte Linie. Er will das Militär stärker gegen Drogenkartelle einsetzen, Drogenlabore bombardieren lassen und die Vernichtung von Kokafeldern ausweiten.
  • Staatssicherheit in 90 Tagen: Er verspricht, innerhalb von 90 Tagen die territoriale Kontrolle des Staates wiederherzustellen. Mit einem massiven Einsatz von Militär und Polizei will er Drogenkartelle, Guerillagruppen und andere bewaffnete Gruppen zurückdrängen, die in Teilen Kolumbiens Einfluss auf ganze Landstriche ausüben.
  • Wirtschaftlicher Umbau: Angelehnt an den argentinischen Präsidenten Javier Milei, strebt de la Espriella einen radikalen Sparkurs an. Er plant, den aufgeblähten Staatsapparat massiv zu verkleinern und Steuern zu senken.
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Kontroverse Figur

Als prominenter Anwalt und Medienunternehmer vertrat de la Espriella in der Vergangenheit auch umstrittene Mandanten. Dazu gehörte Alex Saab, ein Unternehmer und enger Vertrauter des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro, der in den USA mit Geldwäscherei-Vorwürfen konfrontiert war.

Persönlich hat de la Espriella einen Wandel durchgemacht. Nachdem er sich jahrelang als Atheist bezeichnet hatte, bekannte er sich ab 2021 öffentlich zum katholischen Glauben. Die religiöse Wende wurde zu einem wichtigen Bestandteil seines politischen Profils und brachte ihm Unterstützung aus konservativen und christlichen Kreisen ein.

Seine Forderungen nach einem harten Vorgehen gegen Kriminalität finden bei vielen Wählerinnen und Wählern Anklang. Kritiker und Menschenrechtsorganisationen warnen hingegen vor möglichen Folgen für Rechtsstaat und Bürgerrechte.

Erste Gratulationen treffen ein 

Nach dem Wahlsieg erhielt de la Espriella Glückwünsche von mehreren prominenten Politikern und Unternehmern. Tech-Milliardär Elon Musk kommentierte die ersten Ergebnisse in den sozialen Medien mit dem Wort «Cool». US-Präsident Donald Trump sprach von einem «grossen Sieg».

Auch Argentiniens Präsident Javier Milei meldete sich zu Wort. Mit Bezug auf die Spitznamen der beiden Politiker schrieb der Libertäre: «Der Löwe und der Tiger brüllen in Lateinamerika.» Milei wird in Argentinien oft als «der Löwe» bezeichnet, de la Espriella nennt sich selbst «El Tigre», berichtet «Welt.de»

Wie geht's jetzt weiter?

Sollte das Ergebnis offiziell bestätigt werden, wird Abelardo de la Espriella am 7. August als neuer Präsident Kolumbiens vereidigt. Der konservative Politiker würde dann die Nachfolge von Gustavo Petro antreten und das Land bis 2030 regieren.

Die Wahlbehörden haben bislang lediglich vorläufige Ergebnisse veröffentlicht. Das amtliche Endergebnis steht noch aus.

Nach Zitter-Sieg: Neuer Präsident will alle Kolumbianer vereinen

Nach Zitter-Sieg: Neuer Präsident will alle Kolumbianer vereinen

Der rechtskonservative Sieger der kolumbianischen Präsidentschaftsstichwahl Abelardo de la Espriella «El Tigre» verspricht, «für alle Kolumbianer zu regieren», nachdem er sich knapp gegen seinen linken Herausforderer durchgesetzt hat.

22.06.2026

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