FBI ermittelt Durch Schüsse niedergestreckt − bekannter Trump-Unterstützer ist tot

dpa

10.9.2025 - 23:07

Trump-Unterstützer an US-Universität angeschossen - Gallery
Trump-Unterstützer an US-Universität angeschossen - Gallery. Der Podcaster Kirk wurde angeschossen.

Der Podcaster Kirk wurde angeschossen.

Bild: dpa

Trump-Unterstützer an US-Universität angeschossen - Gallery. Kirk gilt als Trump-Verbündeter. (Archivbild)

Kirk gilt als Trump-Verbündeter. (Archivbild)

Bild: dpa

Trump-Unterstützer an US-Universität angeschossen - Gallery. Über den mutmasslichen Täter war zunächst nichts bekannt.

Über den mutmasslichen Täter war zunächst nichts bekannt.

Bild: dpa

Trump-Unterstützer an US-Universität angeschossen - Gallery
Trump-Unterstützer an US-Universität angeschossen - Gallery. Der Podcaster Kirk wurde angeschossen.

Der Podcaster Kirk wurde angeschossen.

Bild: dpa

Trump-Unterstützer an US-Universität angeschossen - Gallery. Kirk gilt als Trump-Verbündeter. (Archivbild)

Kirk gilt als Trump-Verbündeter. (Archivbild)

Bild: dpa

Trump-Unterstützer an US-Universität angeschossen - Gallery. Über den mutmasslichen Täter war zunächst nichts bekannt.

Über den mutmasslichen Täter war zunächst nichts bekannt.

Bild: dpa

Schon wieder sorgt ein Schusswaffenvorfall in den USA für Aufsehen – dieses Mal an einer US-Universität. Opfer ist ein bekannter rechtskonservativer Podcaster und Trump-Verbündeter.

,

DPA, Redaktion blue News

10.09.2025, 23:07

11.09.2025, 00:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen:

  • Der Trump-Unterstützer und rechtskonservative US-Podcaster Charlie Kirk ist während einer Veranstaltung an einer US-Universität angeschossen worden.
  • Wenige Stunden später erlag seinen Verletzungen in einem Spital.
  • Das FBI unterstützt die Ermittlungen, eine verdächtige Person befindet sich in Gewahrsam.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat den Tod des niedergeschossenen Aktivisten Charlie Kirk bestätigt. «Der grossartige und sogar legendäre Charlie Kirk ist tot», schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Trump-nahe Kirk war an einer Universität im US-Bundesstaat Utah durch Schüsse getroffen worden.

Trump schrieb, niemand habe die Jugend in den Vereinigten Staaten besser verstanden als Kirk. «Er wurde von ALLEN geliebt und bewundert, besonders von mir, und jetzt ist er nicht mehr bei uns», erklärte der Präsident. Er bekundete Kirks Frau Erika und dessen Familie sein Beileid.

Gegen 12.10 Uhr (Ortszeit) sei ein Schuss auf den Gastredner Kirk abgefeuert worden, teilte die Utah Valley Universität in Orem auf der Plattform X mit. Kirk sei getroffen und von seinen Sicherheitsleuten mitgenommen worden. Eine verdächtige Person befinde sich in Gewahrsam. 

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social über den Vorfall informiert. Er rief – wie auch einige Minister seiner Regierung – zu Gebeten für Kirk auf.

Millionenpublikum in den sozialen Medien

Kirk war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Er gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studierende richtet. In den sozialen Medien hat er ein Millionenpublikum. Er war zudem ein bekannter Podcaster. 

FBI-Chef Kash Patel schrieb auf der Plattform X, man unterstütze die Ermittlungen. Man verfolge die Berichte über den tragischen Schusswaffenvorfall, in den Kirk involviert worden sei. Was sich genau auf dem Uni-Campus ereignete, war zunächst unklar. 

2 Tote und 17 Verletzte. Schiesserei an US-Schule fordert Tote – auf der Waffe stand «tötet Donald Trump»

2 Tote und 17 VerletzteSchiesserei an US-Schule fordert Tote – auf der Waffe stand «tötet Donald Trump»

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Utah, Spencer Cox, teilte auf X mit, Amerikaner aller politischer Richtungen müssten sich vereinen, um diese Tat zu verurteilen: «Gewalt hat in unserem öffentlichen Leben keinen Platz.»

In den USA gehört tödliche Schusswaffengewalt zum Alltag. Auch an Universitäten kommt es immer wieder zu Fällen. Pistolen und Waffen grösserer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Besonders folgenschwere Angriffe entfachen immer wieder Debatten über eine Verschärfung des Waffenrechts. Doch konkrete Fortschritte blieben bislang aus – vor allem aufgrund des Widerstands der Republikaner und der finanziell einflussreichen Waffen-Lobby, die Reformen seit Jahren blockieren.

Mehr zum Thema

US-Waffenpolitik nach Anschlag. Tödliche Gewalt an Schulen – und Trump streicht Gelder für Prävention

US-Waffenpolitik nach AnschlagTödliche Gewalt an Schulen – und Trump streicht Gelder für Prävention

USA. Verdächtiger nach tödlichen Schüssen auf Abgeordnete gefasst

USAVerdächtiger nach tödlichen Schüssen auf Abgeordnete gefasst

Waffengewalt in Tallahassee, Florida. Mann erschiesst mindestens zwei Menschen an US-Hochschule

Waffengewalt in Tallahassee, FloridaMann erschiesst mindestens zwei Menschen an US-Hochschule

