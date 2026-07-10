Nigel Farage tritt als Abgeordneter zurück, nur um gleich wieder selbst anzutreten. Weil grosse Parteien die Nachwahl boykottieren, könnte ausgerechnet Spasskandidat Count Binface zu seinem Gegner werden.

Brexit-Mann Nigel Farage Rechtspopulist will Neuwahl – der einzige Gegner trägt eine Mülltonne auf dem Kopf

Darum geht’s Nigel Farage steht wegen nicht deklarierter Zuwendungen von fünf Millionen Pfund eines Krypto-Milliardärs unter Ermittlung der Parlamentsaufsicht. Daraufhin kündigte er seinen Rücktritt an, um bei der fälligen Nachwahl gleich erneut anzutreten.

Die etablierten Parteien verzichten auf eigene Kandidaten, doch der satirische Dauerkandidat Count Binface tritt gegen Farage an und fordert unter anderem den Bau eines bezahlbaren Hauses und die Verstaatlichung von Sängerin Adele.

Ein Termin für die Nachwahl steht noch nicht fest, der 6. August wird als mögliches Datum gehandelt. Zusammenfassung erstellt mit

Nigel Farage ist bekannt: Er ist der Mann, der jahrzehntelang gegen Brüssel wetterte, den Brexit wie kein Zweiter forderte und heute als mächtigste Figur am rechten Rand Grossbritanniens gilt.

Diesmal aber geht es nicht um Europa, sondern um Geld. Die Parlamentsaufsicht ermittelt gegen den Chef der Rechtspopulisten von «Reform UK» wegen nicht deklarierter Zuwendungen: Laut «The Guardian» soll Farage zwei Monate vor seiner Wahl im Juli 2024 fünf Millionen Pfund vom britisch-thailändischen Krypto-Milliardär Christopher Harborne erhalten haben. Das Geld, erklärte Farage später, sei für seine persönliche Sicherheit bestimmt gewesen.

Der Druck wurde gross – und Farage reagierte, wie Farage eben reagiert: mit einer Inszenierung. Er legte sein Mandat im Wahlkreis Clacton-on-Sea nieder. Nicht etwa, um sich zurückzuziehen, sondern um bei der dadurch fälligen Nachwahl gleich selbst wieder anzutreten.

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Der ewige Kämpfer gegen das Establishment wolle sich dem Volk erneut stellen. Das Establishment spielte zunächst mit: Labour, Konservative, Liberaldemokraten und andere Parteien verzichten auf eigene Kandidaten. Nur eine «Politgrösse» verweigerte den Duell gegen Farage.

Der Mann mit der Mülltonne auf dem Kopf

Sein Name: Count Binface, zu Deutsch etwa «Graf Mülltonnengesicht». Sein Erkennungszeichen: ein Weltraumkostüm mit Mülltonnen-Helm. Sein Beruf: Komiker. Seine Leidenschaft: britische Wahlen.

Count Binface zusammen mit Boris Johnson (links) im Jahr 2019. AP

Denn Count Binface ist kein Unbekannter, sondern fast schon Stammgast bei Wahlen im Königreich. Bei der Londoner Bürgermeisterwahl 2024 forderte er unter anderem den Beitritt Londons zur Europäischen Union und ein Verbot der Freisprechfunktion von Handys in der Öffentlichkeit. Wer erwischt wird, müsste sich zur Strafe ein Jahr lang täglich die Verfilmung von «Cats» ansehen.

Das Volk zeigte Sympathien: 24'260 Stimmen holte der Graf und landete damit vor dem Kandidaten der Rechtsaussen-Partei Britain First.

Sängerin Adele soll «verstaatlicht» werden

Für den Wahlkampf gegen Farage zeigt sich Count Binface bestens vorbereitet. Natürlich werde er sein «Wahlprogramm» wie immer auf die örtlichen Gegebenheiten zuschneiden, erklärt er diese Woche der BBC.

Die meisten seiner nationalen Politikvorschläge blieben jedoch bestehen: «Der Bau von mindestens einem bezahlbaren Haus, die Verstaatlichung der Sängerin Adele, die Rückkehr des Teletext und natürlich die Verlegung des Händetrockners auf der Herrentoilette im Crown and Treaty Pub in Uxbridge an eine sinnvollere Stelle. Denn wie Sie wissen, handelt es sich dabei um ein nationales Problem.»

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In den sozialen Medien gibt sich der «Graf» selbstsicher und richtet sich direkt an die grossen Parteien: «Ich fordere euch auf, in Clacton zurückzutreten. Ich werde als Einheitskandidat antreten und verspreche, mindestens ein bezahlbares Haus zu bauen.» Und weiter: «Nigel Farage sagt, er wolle ‹das Volk gegen das Establishment›. So sei es. Überlasst ihn mir.»

Ein Datum für die Nachwahl wurde noch nicht bestimmt. Der 6. August kursiert als möglicher Vorschlag.