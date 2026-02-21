  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Verhaftung Regierung erwägt Andrew aus Thronfolge zu streichen

SDA

21.2.2026 - 06:47

Der frühere Prinz Andrew Mountbatten-Windsor wurde am Donnerstag an seinem Geburtstag verhaftet.
Der frühere Prinz Andrew Mountbatten-Windsor wurde am Donnerstag an seinem Geburtstag verhaftet.
Keystone

Nach seiner vorübergehenden Festnahme und der Ausweitung der Ermittlungen gerät Prinz Andrew weiter unter Druck. Die britische Regierung prüft offenbar ein Gesetz, das ihn aus der Thronfolge streichen könnte – trotz bereits entzogener Titel steht er derzeit noch an achter Stelle.

Keystone-SDA

21.02.2026, 06:47

21.02.2026, 07:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die britische Regierung prüft ein Gesetz, um Prinz Andrew nach Abschluss der Ermittlungen aus der Thronfolge zu streichen, obwohl er trotz Titelverlust weiterhin an achter Stelle steht.
  • Eine grosse Mehrheit der Bevölkerung befürwortet laut Umfrage seinen Ausschluss, rechtlich wäre dafür ein Parlamentsbeschluss sowie die Zustimmung der Commonwealth-Staaten nötig.
  • Die Polizei weitet ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal aus, Andrew wurde vorübergehend festgenommen und bestreitet frühere Vorwürfe.
Mehr anzeigen

Der im Epstein-Skandal tief gefallene frühere Prinz Andrew könnte nun auch noch seinen Platz in der britischen Thronfolge verlieren. Die Regierung des Vereinigten Königreichs erwägt, britischen Medienberichten zufolge, ein Gesetz zu verabschieden, mit dem Andrew Mountbatten-Windsor von der Liste der Erbmonarchie gestrichen werden könnte, sobald die Polizei ihre Ermittlungen gegen den Bruder von König Charles III. abgeschlossen hat. Trotz des Verlusts seiner Titel im vergangenen Jahr steht der frühere Herzog von York weiterhin an achter Stelle der Thronfolge.

Der britische Verteidigungsstaatssekretär Luke Pollard bezeichnete den potenziellen Schritt im Sender BBC als angemessen, völlig unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen. Die Regierung habe mit dem Buckingham-Palast an Plänen gearbeitet, um zu verhindern, dass der Ex-Prinzen «potenziell nur einen Herzschlag vom Thron entfernt ist». Finanzstaatssekretär James Murray sagte dem Sender Sky News: «Die Regierung prüft, welche weiteren Schritte erforderlich sein könnten, und wir schliessen nichts aus.»

Die «Times» zitierte eine Quelle aus dem Buckingham-Palast, nach der die Entfernung von Andrew aus der Thronfolge «eine reine Angelegenheit des Parlaments» sei und man «dies niemals behindern oder sich dem Willen des Parlaments widersetzen» würde.

Der britische König Charles III. (77) hatte zur Festnahme seines Bruders Andrew mitgeteilt: «Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen.»

Umfrage: Mehrheit hält Andrew als Thronfolger für untragbar

Eine von Sky News zitierte YouGov-Umfrage ergab, dass 82 Prozent der Briten dafür sind, Andrew den Status als potenzieller Thronfolger zu entziehen. Nur 6 Prozent waren dagegen, 12 Prozent gaben an, keine Meinung dazu zu haben.

Um auszuschliessen, dass Andrew jemals König werden könnte, müsste für die Änderung der Thronfolge ein Gesetz vom Parlament verabschiedet werden. Gesetze werden in Grossbritannien im Ober- und Unterhaus beschlossen und schliesslich vom Monarchen unterzeichnet. Änderungen der Thronfolge müssten zudem auch die weiteren 14 Commonwealth-Staaten wie Australien und Kanada zustimmen, denen Charles III. als König vorsteht. Platz eins in der Thronfolge hat Charles' Sohn William (43) inne, vor dessen Sohn Prinz George (12).

Ermittlungen werden ausgeweitet

Am Freitag gab die Metropolitan Police bekannt, dass sie ihre Ermittlungen gegen Andrew ausweiten und seine ehemaligen Personenschützer befragen werde. Kontaktiert würden derzeitige und ehemalige Beamte, die eng mit Andrew zusammengearbeitet haben.

Wegen seiner Verbindung zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein waren dem 66-Jährigen alle bedeutenden Titel und militärischen Ehren entzogen worden. Andrew musste aus seinem Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen – und wurde am Donnerstag sogar vorübergehend festgenommen. Am Abend wurde er nach rund elf Stunden «unter dem Vorbehalt weiterer Ermittlungen» entlassen. Bislang hat sich der Bruder von Charles III. nicht zu den Vorgängen geäussert. Vorherige Vorwürfe, bei denen es um Sexualdelikte in Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal ging, wies Andrew stets zurück.

Mit Andrew war zum ersten Mal seit mehr als 350 Jahren ein ranghohes Mitglied der Königsfamilie verhaftet worden. Damals war König Charles I. während des Bürgerkriegs wegen Hochverrats angeklagt worden.

Meistgelesen

So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere
«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach
Warum plötzlich niemand mehr etwas kaufen will
Das sagen Ökonomen zu Trumps Zoll-Schlappe
Boltigen feiert den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen

Videos aus dem Ressort

Klingbeil: Nach Rubio-Rede nicht zufrieden zurücklehnen

Klingbeil: Nach Rubio-Rede nicht zufrieden zurücklehnen

Versöhnliche Töne bei der Münchner Sicherheitskonferenz: US-Aussenminister Marco Rubio bekommt für seine Rede viel Applaus – doch Vizekanzler Lars Klingbeil sieht noch keinen Grund für Entwarnung in den transatlantischen Beziehungen.

16.02.2026

Wankende Weltordnung: Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz

Wankende Weltordnung: Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz

München, 15.02.26: Freundlich im Ton, hart in der Sache: Nach drei Tagen mit Reden und Debatten auf der Münchner Sicherheitskonferenz fällt die Bilanz düster aus, aber immerhin nicht katastrophal. Die wichtigsten Lehren aus einer Konferenz inmitten des grössten Umbruchs der Weltordnung seit Ende des Kalten Krieges. US-Aussenminister Marco Rubio lässt in seiner Rede versöhnliche Töne gegenüber Europa anklingen – doch wer genau hinhört, findet viele Gründe für Zweifel. Kooperation kann es demnach nur geben, wenn die Europäer dem politischen Kurs von Trump folgen. Europa gibt sich hingegen pragmatisch, laut Bundeskanzler Friedrich Merz müsse man nun mit mehr Eigenständigkeit reagieren. Deutschland und Frankreich sprechen etwa über einen möglichen europäischen Atomschirm. Ein Staatschef bekommt in München diesmal weitaus weniger Aufmerksamkeit als sonst: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj muss anerkennen, dass der Krieg in seinem Land angesichts der Krise in den transatlantischen Beziehungen nicht im Mittelpunkt steht.

16.02.2026

Münchner Sicherheitskonferenz: Neue Welt der Grossmächte

Münchner Sicherheitskonferenz: Neue Welt der Grossmächte

Berlin, 13.02.2026: Krisen und Kriege: Das ist die Münchner Sicherheitskonferenz gewohnt. Dieses Jahr geht es in München aber um noch mehr: den tiefgreifendsten Umbruch der Weltordnung seit Ende des Kalten Krieges. Das transatlantische Bündnis ist seit Donald Trumps zweitem Amtsantritt als US-Präsident erodiert. Die auf internationalen Regeln und Institutionen basierende Weltordnung droht durch eine auf dem Recht des Stärkeren beruhenden Grossmachtpolitik verdrängt zu werden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat diese Entwicklung bereits in zwei Reden beim Weltwirtschaftsforum in Davos und im Bundestag im Januar beschrieben und den Schluss gezogen: Europa werde seine Vorstellungen nur dann durchsetzen können, «wenn wir auch selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen lernen, wenn wir selbst eine europäische Macht werden». Daran wird Merz anknüpfen, wenn er am frühen Nachmittag die diesjährige Konferenz eröffnet.

13.02.2026

Klingbeil: Nach Rubio-Rede nicht zufrieden zurücklehnen

Klingbeil: Nach Rubio-Rede nicht zufrieden zurücklehnen

Wankende Weltordnung: Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz

Wankende Weltordnung: Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz

Münchner Sicherheitskonferenz: Neue Welt der Grossmächte

Münchner Sicherheitskonferenz: Neue Welt der Grossmächte

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tierwelt. Wiederansiedlung von 150 Riesenschildkröten auf den Galapagosinseln

TierweltWiederansiedlung von 150 Riesenschildkröten auf den Galapagosinseln

USA. US-Militär greift erneut angebliches Drogenschmugglerboot an

USAUS-Militär greift erneut angebliches Drogenschmugglerboot an

USA unter Donald Trump. «Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach

USA unter Donald Trump«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach