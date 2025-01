US-Staatsbürgerschaft: Biden kritisiert Trumps Pläne zur Abschaffung des Geburtsrechts

US-Präsident Joe Biden hat am am 5. Januar die Pläne seines Nachfolgers Donald Trump scharf kritisiert, das in der Verfassung verankerte Geburtsrecht auf die US-Staatsbürgerschaft abzuschaffen. Biden bezeichnete am Sonntag vor Journalisten im Weissen Haus das Vorhaben als «schrecklich».

06.01.2025