Die Netflix-Doku «Babo» katapultiert nicht nur Haftbefehl, sondern auch einen Song von Reinhard Mey in die Charts – und schreibt damit deutsche Musikgeschichte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Haftbefehl sorgt aktuell mit seiner schon jetzt sehr erfolgreichen Netflix-Doku «Babo» für reichlich Gesprächsstoff.

Die Doku hat nicht nur zwölf Songs des Rappers in die Deutschen Single-Charts katapultiert, sondern auch das Stück «In meinem Garten» von Reinhard Mey, das Haftbefehl in der Doku abspielt.

Damit hat Haftbefehl dem 82-Jährigen sowohl zu seiner höchsten Chartplatzierung verholfen als auch zum grössten Abstand zwischen Erstveröffentlichung und Chartdebüt, den ein deutscher Titel jemals hatte. Mehr anzeigen

Die Doku über den Rapper Haftbefehl ist derzeit grosses Gesprächsthema – und hat nun nicht nur dem Rapper selbst, sondern auch Reinhard Mey einen Charts-Erfolg beschert.

«Dank der Netflix-Dokumentation ‹Babo› platziert Rapper Haftbefehl zwölf Songs gleichzeitig in den offiziellen Deutschen Single-Charts», teilte GfK Entertainment mit. Darunter sind «069» (drei) und «1999 PT. III» (sechs).

Höchstplatzierung in den Charts für «In meinem Garten»

In der Doku erwähnt der Rapper den Song «In meinem Garten» von Reinhard Mey aus dem Jahr 1970, was dem 82-jährigen Liedermacher zu einem Charts-Rekord verhilft.

Dazu GfK: «Es ist nach ‹Annabelle, ach Annabelle› (1972, Platz 29) und ‹Mann aus Alemannia› (1974, Platz 18) Meys dritter – und bislang höchstplatzierter – Charthit.» Ausserdem sei es mit 55 Jahren der grösste Abstand zwischen Erstveröffentlichung und Chartdebüt, den ein deutschsprachiger Titel jemals hatte.

Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen. In einer Szene spielt er auf seinem Handy das Reinhard-Mey-Lied ab und singt mit.