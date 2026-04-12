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Historische Entscheidung Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht

dpa

12.4.2026 - 16:31

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery
Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery. Viele Menschen warten vor einem Wahllokal in Budapest, um ihre Stimme abzugeben.

Viele Menschen warten vor einem Wahllokal in Budapest, um ihre Stimme abzugeben.

Bild: dpa

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery. Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.

Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.

Bild: dpa

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am frühen Morgen bei der Parlamentswahl seine Stimme abgegeben.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am frühen Morgen bei der Parlamentswahl seine Stimme abgegeben.

Bild: dpa

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery. Peter Magyar, Vorsitzender der Oppositionspartei Tisza, nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal in Budapest.

Peter Magyar, Vorsitzender der Oppositionspartei Tisza, nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal in Budapest.

Bild: dpa

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery
Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery. Viele Menschen warten vor einem Wahllokal in Budapest, um ihre Stimme abzugeben.

Viele Menschen warten vor einem Wahllokal in Budapest, um ihre Stimme abzugeben.

Bild: dpa

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery. Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.

Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.

Bild: dpa

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am frühen Morgen bei der Parlamentswahl seine Stimme abgegeben.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am frühen Morgen bei der Parlamentswahl seine Stimme abgegeben.

Bild: dpa

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn – Orban bangt um Macht – Gallery. Peter Magyar, Vorsitzender der Oppositionspartei Tisza, nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal in Budapest.

Peter Magyar, Vorsitzender der Oppositionspartei Tisza, nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal in Budapest.

Bild: dpa

Wenige Stunden vor Schliessung der Wahllokale fallen in Ungarn Rekorde: Noch nie gingen so viele wählen. Kann das den Machtwechsel bringen? Orban und Magyar hoffen.

DPA

12.04.2026, 16:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ungarns Wählerinnen und Wähler beteiligen sich in Rekordzahl an der Parlamentswahl.
  • Ministerpräsident Viktor Orbán ringt mit seinem Herausforderer Péter Magyar um die Macht.
  • Experten sehen es als offen, ob die hohe Beteiligung Orbáns Partei Fidesz oder der Opposition von Tisza Party nutzt.
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Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. Dabei entscheiden die Wählerinnen und Wähler, ob der Rechtspopulist Viktor Orban nach 16 Jahren Amtszeit weiter Ministerpräsident bleibt. Vier Stunden vor Schluss der Wahllokale haben nach Angaben der zentralen Wahlbehörde bereits 66,01 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit lag die Beteiligung deutlich höher als bei der letzten Parlamentswahl 2022 zum selben Zeitpunkt, als sie 52,75 Prozent betrug. 

Unklar, wem hohe Wahlbeteiligung nützt 

Mehrere ungarische Medien bezeichneten die Wahlbeteiligung als Rekord. Welcher Seite die hohe Beteiligung nützt, ist Experten zufolge vorerst unklar. Als entscheidend gilt die geografische Verteilung des Wählerverhaltens, denn von den 199 Abgeordneten werden 106 in den Wahlkreisen direkt mit relativer Mehrheit gewählt – und der Rest über Parteilisten. 

Die Wahlkreise sind zudem so zugeschnitten, dass grössere Städte auf mehrere Kreise aufgeteilt sind, denen ländliche Gebiete zugeschlagen sind. In den kleineren Dörfern verfügt Fidesz über eine starke Wählerbasis, während die Bürger in den Städten mehrheitlich der Tisza zuneigen. 

System der Macht. Orban kann auch mit Minderheit der Stimmen Wahl gewinnen

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Orban und Magyar rufen Bürger zur Wahl auf 

Sowohl Orban als auch sein Herausforderer Peter Magyar würdigten die hohe Wahlbeteiligung und riefen mehrmals die Menschen zum Urnengang auf. «Eine Menge Ungarn sind aufgebrochen, das System zu ändern», sagte Magyar per Video bei Facebook. «Heute Abend wird der Alptraum zu Ende sein, den wir jahrelang erlebt haben.» Der Wahltag sei «ein Fest der Demokratie». Bereits bei seiner Stimmabgabe am Morgen hatte Magyar erklärt, dass er mit einem Sieg seiner Partei Tisza rechne.

Oppositionsführer Magyar forderte Orban auf, eine eventuelle Wahlniederlage «mit Würde» zu akzeptieren. (Archiv)
Oppositionsführer Magyar forderte Orban auf, eine eventuelle Wahlniederlage «mit Würde» zu akzeptieren. (Archiv)
KEYSTONE

Orban schrieb wiederum bei Facebook: «Sehr viele gehen zur Wahl. Das bedeutet nur eines: Wenn wir Ungarns Sicherheit verteidigen wollen, darf kein einziger Vaterlandsliebender zu Hause bleiben.» Mit dem Verweis auf die Sicherheit spielte Orban auf sein wichtigstes Thema im Wahlkampf an. Er hatte sich den Wählern vor allem als Garant dafür empfohlen, dafür zu sorgen, dass Ungarn nicht in den Krieg im von Russland angegriffenen Nachbarland Ukraine hineingezogen werde.

Am Morgen sagte Orban nach seiner Stimmabgabe vor Journalisten, dass er seinem Herausforderer Magyar gratulieren würde, sollte dieser die Wahl gewinnen. Auf die Frage, welches Ausmass eine Niederlage seiner Partei Fidesz haben müsste, damit er deren Vorsitz niederlegt, sagte Orban kurz: «Ein grosses».

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und seine Frau Aniko Levai geben am 12. April 2026 in Budapest ihre Stimmen bei den Parlamentswahlen ab.
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und seine Frau Aniko Levai geben am 12. April 2026 in Budapest ihre Stimmen bei den Parlamentswahlen ab.
KEYSTONE

Die Wahl gilt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Jüngsten Umfragen zufolge hat Orbans Herausforderer Peter Magyar von der Partei Tisza gute Chancen auf einen Wahlsieg. Magyar ist erst seit gut zwei Jahren politisch aktiv und war davor nur wenigen Ungarn bekannt. 

Den Umfragen zufolge könnte nur eine einzige weitere Partei die für den Einzug ins Parlament massgebende Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Die rechtsextreme Partei Unsere Heimat (Mi Hazank) gilt als potenzieller Bündnispartner des Fidesz für den Fall, dass Magyars Tisza keine Parlamentsmehrheit erringt. Linke, grüne und liberale Parteien haben diesmal keine Chance auf einen Parlamentseinzug oder traten erst gar nicht zur Wahl an, um dem Orban-Herausforderer Magyar nicht Stimmen wegzunehmen. 

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Orban hat seit seinem letzten Amtsantritt als Ministerpräsident 2010 einen halb-autoritären Staat errichtet, sein Land auf einen Konfrontationskurs zur EU gesteuert und sich mit Russland und der US-Regierung von Präsident Donald Trump verbündet. Magyar versprach im Wahlkampf, das Land wieder zu einem konstruktiven Partner in der Europäischen Union zu machen.

Orban warb mit Friedensversprechen, Magyar mit Kampf gegen Korruption

Am Samstagabend hatten die beiden Hauptkontrahenten ihre Schlusskundgebungen abgehalten. Orban warb auf der Burg von Buda vor gut 2.000 Anhängern mit seiner langen Regierungserfahrung. Er empfahl sich als «die sichere Wahl» und als Garant für den Frieden. Magyar wiederum versprach in der ostungarischen Stadt Debrecen einen Neuanfang nach Jahrzehnten schlechten und oft korrupten Regierens. Ihm hörten mehr als 10.000 begeisterte Menschen zu. 

Rund acht Millionen Bürger sind wahlberechtigt. Die Wahllokale öffneten um 6.00 Uhr und schliessen um 19.00 Uhr. Es gibt keine Wahltagsumfragen und keine Hochrechnungen. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.

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