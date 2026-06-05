Wert von 112'000 Franken: Mehr als 100'000 Madagassische Zischkakerlaken beschlagnahmt
Rekordrazzia in Australien: Bei einem Züchter werden mehr als 100'000 exotische Schaben entdeckt. Die Tiere haben einen Wert von rund 112'000 Franken – und waren als Snack für Haustier-Echsen vorgesehen.
05.06.2026
Rekordrazzia in Australien: Bei einem Züchter werden mehr als 100'000 exotische Schaben entdeckt. Die Tiere haben einen Wert von rund 112'000 Franken – und waren als Snack für Haustier-Echsen vorgesehen.
Am 4. Juni haben australische Beamte bei einem Züchter in der Stadt Bathurst eine Rekordrazzia durchgeführt. Mehr als 100'000 Madagaskar-Kakerlaken und Argentinische Waldschaben wurden beschlagnahmt.
Was jetzt mit den illegalen Krabbeltieren passiert, erfährst du im Video.
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