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Ekel-Alarm Polizei entdeckt 100'000 Kakerlaken in einer einzigen Wohnung

Nicole Agostini

5.6.2026

Wert von 112'000 Franken: Mehr als 100'000 Madagassische Zischkakerlaken beschlagnahmt

Wert von 112'000 Franken: Mehr als 100'000 Madagassische Zischkakerlaken beschlagnahmt

Rekordrazzia in Australien: Bei einem Züchter werden mehr als 100'000 exotische Schaben entdeckt. Die Tiere haben einen Wert von rund 112'000 Franken – und waren als Snack für Haustier-Echsen vorgesehen.

05.06.2026

Rekordrazzia in Australien: Bei einem Züchter werden mehr als 100'000 exotische Schaben entdeckt. Die Tiere haben einen Wert von rund 112'000 Franken – und waren als Snack für Haustier-Echsen vorgesehen.

Nicole Agostini

05.06.2026, 14:36

Am 4. Juni haben australische Beamte bei einem Züchter in der Stadt Bathurst eine Rekordrazzia durchgeführt. Mehr als 100'000 Madagaskar-Kakerlaken und Argentinische Waldschaben wurden beschlagnahmt.

Was jetzt mit den illegalen Krabbeltieren passiert, erfährst du im Video.

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Winzig, unscheinbar – und plötzlich ein Fall für die Justiz: In Kenia fliegen Schmuggler mit Tausenden lebenden Ameisen auf. Dahinter steckt ein Geschäft, das ebenso kurios wie lukrativ ist.

18.03.2026

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