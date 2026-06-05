Wert von 112'000 Franken: Mehr als 100'000 Madagassische Zischkakerlaken beschlagnahmt Rekordrazzia in Australien: Bei einem Züchter werden mehr als 100'000 exotische Schaben entdeckt. Die Tiere haben einen Wert von rund 112'000 Franken – und waren als Snack für Haustier-Echsen vorgesehen. 05.06.2026

Rekordrazzia in Australien: Bei einem Züchter werden mehr als 100'000 exotische Schaben entdeckt. Die Tiere haben einen Wert von rund 112'000 Franken – und waren als Snack für Haustier-Echsen vorgesehen.

Am 4. Juni haben australische Beamte bei einem Züchter in der Stadt Bathurst eine Rekordrazzia durchgeführt. Mehr als 100'000 Madagaskar-Kakerlaken und Argentinische Waldschaben wurden beschlagnahmt.

Was jetzt mit den illegalen Krabbeltieren passiert, erfährst du im Video.

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