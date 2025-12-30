Es gab über drei Meter Neuschnee. Screenshot X

Über drei Meter Neuschnee zogen über die Feiertage Massen von Wintersportlern ins italienische Prato Nevoso – so viele, dass die Behörden die Zufahrtsstrassen zu den Skigebieten schliesslich sperren mussten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im piemontesischen Skiort Prato Nevoso fielen über Weihnachten mehr als drei Meter Neuschnee, was Tausende Wintersportler anlockte und chaotische Zustände verursachte.

Wegen des Besucherandrangs sperrten die Behörden die Zufahrtsstrasse zu den Skipisten, um Sicherheit und Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Die Strassen sind wieder offen, die Polizei warnt trotzdem. Mehr anzeigen

Im norditalienischen Piemont sorgten über die Festtage rekordverdächtige Schneefälle für Ausnahmezustände. Im beliebten Skiort Prato Nevoso in der Provinz Cuneo fielen rund um Weihnachten mehr als drei Meter Neuschnee.

Am meisten Neuschnee in ganz Europa gab es zu Weihnachten auf den Bergen im Piemont. 🇮🇹

Hier in Prato Nevoso in 1500m Höhe liegt jetzt ein guter Meter Neuschnee.

📽 Marco Adornato pic.twitter.com/oZoORopmDq — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) December 26, 2025

Der massive Schneezuwachs lockte Tausende Wintersportler an und führte zu einem chaotischen Besucheransturm, schreibt der «Corriere della Sera». Die Behörden reagierten schliesslich mit der Sperrung der Zufahrtsstrasse zu den Skipisten.

«Die Massnahme war aus Sicherheits- und Verkehrsgründen unumgänglich – angesichts des aussergewöhnlich hohen Andrangs in die Bergregionen», hiess es in einer Mitteilung.

L'overtourism blocca Prato Nevoso: chiusa la strada che porta alle piste da sci https://t.co/eAGffOcr2s — Corriere Torino (@CorriereTorino) December 28, 2025

Die Stadtpolizei überwacht nun den Abschnitt und regelt den Verkehr. Die Fahrt Richtung Prato Nevoso und Artesina ist «nur bei Verkehrsabfluss aus den Bergen erlaubt, um Staus zu vermeiden und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten».

Am Montagmorgen hatte sich die Schneesituation wieder etwas entspannt. Strassenverbindungen konnten wieder geöffnet werden, doch die Polizei mahnte weiterhin zur Vorsicht.