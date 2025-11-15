  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rekordzahl an tödlichen Angriffen Japan bläst zur Bärenjagd

SDA

15.11.2025 - 07:18

Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd - Gallery
Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd - Gallery. Laut Japans Umweltministerium wurden seit April landesweit 13 Menschen durch Bären getötet. (Archivbild)

Laut Japans Umweltministerium wurden seit April landesweit 13 Menschen durch Bären getötet. (Archivbild)

Bild: dpa

Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd - Gallery. Immer mehr Menschen werden in Japan von Bären angegriffen. (Archivbild)

Immer mehr Menschen werden in Japan von Bären angegriffen. (Archivbild)

Bild: dpa

Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd - Gallery. Die Berichte über Bärenangriffe schrecken inzwischen auch Touristen ab. (Archivbild)

Die Berichte über Bärenangriffe schrecken inzwischen auch Touristen ab. (Archivbild)

Bild: dpa

Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd - Gallery
Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd - Gallery. Laut Japans Umweltministerium wurden seit April landesweit 13 Menschen durch Bären getötet. (Archivbild)

Laut Japans Umweltministerium wurden seit April landesweit 13 Menschen durch Bären getötet. (Archivbild)

Bild: dpa

Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd - Gallery. Immer mehr Menschen werden in Japan von Bären angegriffen. (Archivbild)

Immer mehr Menschen werden in Japan von Bären angegriffen. (Archivbild)

Bild: dpa

Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd - Gallery. Die Berichte über Bärenangriffe schrecken inzwischen auch Touristen ab. (Archivbild)

Die Berichte über Bärenangriffe schrecken inzwischen auch Touristen ab. (Archivbild)

Bild: dpa

In Japan werden immer mehr Menschen von Bären angegriffen. Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Zugleich fehlt es dem Staat an Jägern. Jetzt greift die Regierung zu drastischen Massnahmen.

Keystone-SDA

15.11.2025, 07:18

15.11.2025, 07:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Japan reagiert auf eine Rekordzahl tödlicher Bärenangriffe mit gelockerten Waffengesetzen und dem gezielten Einsatz pensionierter Polizisten und Soldaten als Jäger.
  • Hauptursachen für die Zunahme der Angriffe sind Nahrungsmangel in den Wäldern und die Entvölkerung ländlicher Regionen.
  • Die Regierung unterstützt betroffene Präfekturen auch militärisch und technologisch, um die Bevölkerung zu schützen und den Tourismus trotz wachsender Bärengefahr zu sichern.
Mehr anzeigen

Japan ruft angesichts einer Rekordzahl an tödlichen Bärenangriffen zu den Waffen. Aufgrund akuten Mangels an erfahrenen Jägern beschloss die Zentralregierung, pensionierte Polizisten und ehemalige Soldaten zum Erwerb eines Jagdscheins zu ermutigen, wie die Zeitung «Asahi Shimbun» berichtete.

Zudem wurden die strikten Waffenregeln gelockert: Polizisten dürfen nun mit Gewehren auf Bären schiessen. Laut dem Umweltministerium wurden seit April landesweit 13 Menschen durch Bären getötet – ein Rekordwert. Dutzende weitere Menschen erlitten Verletzungen.

Die meisten Bärenangriffe werden aus den nördlichen Präfekturen Iwate und Akita gemeldet. Die Lage ist inzwischen so ernst, dass der Gouverneur von Akita, Kenta Suzuki, kürzlich das Verteidigungsministerium in Tokio aufsuchte und den Einsatz von Soldaten forderte. «Die Belastung der örtlichen Einsatzkräfte erreicht ihr Limit», sagte Suzuki.

Das Militär hilft den Behörden vor Ort nun bei der Aufstellung von Lebendfallen sowie beim Abtransport und der Entsorgung getöteter Bären. Die Soldaten schiessen selbst jedoch keine Bären.

«Jeden Tag dringen Bären in Wohngebiete ein». Japan schickt Soldaten zum Schutz vor Bärenattacken

«Jeden Tag dringen Bären in Wohngebiete ein»Japan schickt Soldaten zum Schutz vor Bärenattacken

Bären finden in Wäldern nicht genug Nahrung

«Das Leben und die Existenzgrundlage der Menschen sind bedroht», sagte Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi. Deshalb will die Regierung jetzt Geld für Jäger bereitstellen. Deren Zahl hat deutlich abgenommen – und die verbliebenen werden immer älter.

Es gibt mehrere Gründe dafür, weshalb es seit Jahren vermehrt zu gefährlichen Begegnungen zwischen Bären und Menschen kommt – darunter die zunehmende Aufgabe von Ackerflächen und die Entvölkerung ländlicher Gebiete im Zuge der Überalterung und des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs.

«Er kam durch den Haupteingang». Bär randaliert im Supermarkt und verletzt zwei Menschen

«Er kam durch den Haupteingang»Bär randaliert im Supermarkt und verletzt zwei Menschen

Ein weiterer Grund ist, dass die Tiere nicht genug Nahrung in den Bergwäldern finden. So mangelt es an Bucheckern, was manche Experten auf den Klimawandel zurückführen. Andere wie der Jäger Kazuo Sugimoto verweisen darauf, dass in den Bergen nur noch Sugi (Japanische Zedern) und Hinoki (Japanische Scheinzypresse) stünden. «In solch einem Wald können Wildtiere nicht überleben», sagte er der Zeitung «Kanagawa Shimbun».

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Japan grossflächige Aufforstungsprogramme durchgeführt. Dabei pflanzte man vielerorts schnell wachsende, wirtschaftlich nutzbare Nadelbäume wie Sugi und Hinoki, um den enormen Holzbedarf zu decken. Mit dem späteren Siegeszug billiger Importhölzer – vor allem seit den 1960er und 1970er Jahren – brach die heimische Forstwirtschaft jedoch ein. Viele Plantagen wurden nicht mehr bewirtschaftet, kaum noch ausgedünnt oder abgeholzt – und verwilderten.

Jäger wünscht Rückkehr zu Naturwäldern

Die Folge sind dicht stehende künstliche Nadelwälder, die kaum Licht auf den Waldboden lassen. So entsteht kaum Unterwuchs. Für Wildtiere wie Bären oder auch Hirsche und Wildschweine gibt es nur wenig Nahrung. Deswegen würden hungrige Bären jetzt vermehrt in tiefer gelegene Gebiete bis in Dörfer und Städte wandern, erklärte Sugimoto.

Der 87-Jährige startete vor Jahren in Tokios Nachbarpräfektur Kanagawa eine Initiative, in Bergen Setzlinge von Buchen und Walnussgewächsen zu pflanzen. «Es ist besser, die Wälder zu verbessern, als Bären zu töten», sagt Sugimoto. Er hofft, dass andere Regionen dem Beispiel nun folgen.

Bären im Trentino. Erst geholt, dann geschossen

Bären im TrentinoErst geholt, dann geschossen

Bären-Plage trifft auch Tourismusbranche

Die Berichte über Bärenangriffe schrecken inzwischen laut örtlichen Medien auch manche Touristen ab – und das ausgerechnet während der herbstlichen Laubfärbung, für die Tourismusbranche eine Hauptsaison. In Iwate schlossen demnach einige Betreiber von Onsen, Japans berühmten heissen Naturquellen, aus Vorsicht vorübergehend ihre Aussenbecken. Die Präfektur Gifu kündigte gar den Einsatz von Drohnen an, die über Lautsprecher das Bellen von Hunden und Feuerwerksgeräusche abspielen, um Bären aus Wohngebieten zu vertreiben.

Auf der japanischen Hauptinsel Honshu leben in den bewaldeten Bergen viele asiatische Schwarzbären, die sogenannten Kragenbären. Die Behörden gehen allein in der Präfektur Akita von mehreren Tausend der Raubtiere aus. Auf der nördlichsten Hauptinsel Hokkaido gibt es zudem Tausende Braunbären.

Meistgelesen

Epstein-Skandal: «Es gibt einen Unterschied zwischen einer 15-Jährigen und einer 5-Jährigen»
Shiffrin fährt ihr eigenes Rennen – Holdener, Rast und Meillard mit grossen Rückständen
Diese Wanderwege sind wegen Naturgefahren gesperrt
Darum räumt ein Blitzer in Winterthur so richtig ab
Blinde Schweizerin Bernarda begeistert bei Voice of Germany

Videos aus dem Ressort

Dramatische Szene: Robbe flieht aufs Boot, weil Orcas sie jagen

Dramatische Szene: Robbe flieht aufs Boot, weil Orcas sie jagen

Was als faszinierende Tierbeobachtung beginnt, endet in einem dramatischen Überlebenskampf – und einem seltenen Naturschauspiel vor der Kamera der Fotografin Charvet Drucker.

14.11.2025

Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt.

14.11.2025

Vier Wochen Handarbeit: So entsteht der Bambi-Preis

Vier Wochen Handarbeit: So entsteht der Bambi-Preis

Süssen/Berlin, 11.11.2025: Vier Wochen für einen Bambi: In Süssen auf der Schwäbischen Alb entstehen die goldenen Rehe in aufwendiger Handarbeit. Dieses Jahr darf Influencerin Feli einen Blick hinter die Kulissen werfen, sie ist Social-Host bei der Verleihung am Donnerstag. O-Ton Feli, Social Host beim Bambi «Bevor ich so ein bisschen hier in die Hintergründe einmal eingeführt würde, hätte ich gar nicht darüber nachgedacht, mit wie viel Detail und Liebe und vor allem auch Handarbeit das Ganze ja wirklich gemacht ist.» Die Fertigung, der begehrten Trophäen braucht dabei vor allem eines: Zeit! O-Ton Edith Strassacker, Geschäftsführerin der Manufaktur «Man hat so viele unterschiedliche Schritte, man könnte es in 2 Wochen fertig bekommen, aber man hat Ruhe und Wartezeiten und Liegezeiten und deswegen dauert es mindestens 4 Wochen bis so ein Bambi fertig ist.» Influencerin Feli hat alle Arbeitsschritte einmal mitgemacht und ist überrascht, wie viel Expertise dafür nötig ist. O-Ton Feli «Man merkt richtig wie viel Know-how die Leute hier haben, die hier arbeiten und was das für eine hammertolle Produktion ist. Also ich bin total begeistert jetzt.» Atmo: «Ich könnte mich daran gewöhnen, den so in der Hand zu haben.» Preise gehen unter anderem an Hazel Brugger und Heidi Klum.

14.11.2025

Dramatische Szene: Robbe flieht aufs Boot, weil Orcas sie jagen

Dramatische Szene: Robbe flieht aufs Boot, weil Orcas sie jagen

Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Vier Wochen Handarbeit: So entsteht der Bambi-Preis

Vier Wochen Handarbeit: So entsteht der Bambi-Preis

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweden. Wohl keine Absicht bei tödlichem Busunglück in Stockholm

SchwedenWohl keine Absicht bei tödlichem Busunglück in Stockholm

Naturgefahren. Felssturz-Modell simuliert nach Blatten Dutzende Gefahrenstellen

NaturgefahrenFelssturz-Modell simuliert nach Blatten Dutzende Gefahrenstellen

«Ich bin clean». Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Hype-Doku

«Ich bin clean»Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Hype-Doku