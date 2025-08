Die Steuer-Beschwerde kam bei den Behörden nicht gut an. (Symbolbild) Hans-Jürgen Wiedl/ZB/dpa

Ein Rentner aus dem deutschen Heddesheim ärgerte sich über eine kleine Steuergebühr und griff zum Stift – mit spitzer Feder. Doch sein satirischer Brief an Baden-Württembergs Finanzminister Bayaz hatte unverhoffte Folgen: Zwei Kriminalbeamte standen vor seiner Tür.

Was als satirischer Brief gemeint war, endete mit einem Besuch der Kriminalpolizei: Karlheinz Falkenstein, ein 72-jähriger Rentner aus dem baden-württembergischen Heddesheim, schrieb einen Beschwerdebrief an den grünen Finanzminister Danyal Bayaz – und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Der Anlass war eine eher banale Steuergebühr: 9,50 Euro Säumniszuschlag, weil Falkenstein seine Steuererklärung sechs Tage zu spät eingereicht hatte. Doch statt still zu zahlen, schickte der Rentner ein Schreiben mit dem Betreff «Säumniszuschlag gemäss §240 Abgabenordnung» ans Finanzministerium. Darin übte er Kritik am Umgang mit «dem kleinen Mann» und prangerte eine politische Doppelmoral an – etwa im Vergleich zum Umgang mit Steuerskandalen wie Cum-Ex.

Zeichnungen als Auslöser

Dem Brief legte Falkenstein handgezeichnete Karikaturen bei. Eine davon – eine Duellszene mit Schussabgabe – alarmierte offenbar das Finanzamt Weinheim, das den Fall an die Polizei weiterreichte. Zwei Beamte der Kriminalpolizei erschienen daraufhin am 7. Juli an Falkensteins Wohnadresse, um zu prüfen, ob eine Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorliege.

Wie die «Rhein-Neckar-Zeitung» berichtet, wertete das Ministerium die Zeichnung in Zusammenhang mit einer 2022 eingeführten internen Handreichung, die nach Angriffen von sogenannten Reichsbürgern auf Polizisten erstellt worden war.

Finanzminister Bayaz selbst war an der Eskalation nicht beteiligt. Inzwischen hat sich sein Sprecher persönlich bei Falkenstein gemeldet und Bedauern über das Vorgehen geäussert. Auch mit dem Leiter des zuständigen Finanzamts habe es ein klärendes Telefongespräch gegeben.

Falkenstein erklärte gegenüber der Presse, seine Zeichnungen seien «scherzhaft gemeint» gewesen – doch offenbar sei sein «schwarzer Humor falsch angekommen». Er sei froh, dass nun alle Missverständnisse ausgeräumt seien.