Bundesrat ergreift Sofortmassnahmen wegen zerstörter A13

An der Autobahn A13 durchs Misox haben die ersten Reparaturarbeiten nach dem Unwetter vom Freitagabend begonnen. Wie sehen die Pläne aus? Bundesrat Albert Rösti informiert um 10.30 Uhr live.

10.48 Uhr Keine Gotthard-Maut Man habe aufgrund der gesperrten A13 auch die Möglichkeit einer Maut geprüft, sag Astra-Chef Röthlisberger. Diese wolle man aber nicht umsetzen. Rösti ergänzt, dass man auch mit dem Tessin gesprochen habe. Dort stosse eine Maut auf Ablehnung: Man fühle sich dann vom Rest der Schweiz abgeschnitten. Deswegen gebe es keine Maut.

10.47 Uhr Nachtfahrverbot bleibt bestehen Die Sperrzeiten für den Güterverkehr bleiben erhalten, sagt Rösti. Man prüfe aber derzeit eine vorübergehende Aufhebung, um die Lage zu entschärfen.

10.43 Uhr Keine Sperrnächte am Gotthard Normalerweise wird der Gotthard-Tunnel immer wieder durch die Nacht gesperrt, um Unterhaltsarbeiten durchzuführen. Diese Nächte werden per sofort aufgehoben, sagt Rösti. Der Gotthard-Tunnel werde nicht mehr planmässig gesperrt. Zudem werden die Verkehrsminister im Ausland informiert, damit diese ihre Landsleute auffordern können, die Schweiz auf dem Weg in den Süden zu umfahren.

10.41 Uhr Zeitplan Rund eine Woche daure es, bis man den Bach wieder in seine gewohnten Bahnen lenken könne. Dann könnten die ersten Arbeiten an der Bahn beginnen. «Wir gehen Stand jetzt davon aus, dass wir im Juli eine zweispurige Fahrbahn wieder öffnen können», sagt Rösti und verweist darauf, dass es dafür aber keine Verbindlichkeit gebe.

10.38 Uhr «Rasche Lösungsfindung» Das Ziel sei es, dass man schnellstmöglich eine Lösung finde, um die Kapazitätsengpässe möglichst schnell zu verringern, sagt Rösti. Er stehe mit den betroffenen Regierungen der Kantone Graubünden und Tessin in Kontakt. Die Arbeiten hätten bereits am Montag begonnen.

10.34 Uhr Rösti spricht Jetzt informiert Rösti über den aktuellen Stand bei der A13. Zuerst spricht er den Angehörigen der Todesopfer im Misox im Namen des gesamten Bundesrats sein Beileid aus. Gleichzeitig sagt er: «Wir hatten enormes Glück bei der A13, dass nicht etwa ein Car mit 50 Personen betroffen war.»

10.20 Uhr Bundesrat informiert Die A13 bleibt nach den Unwettern wochenlang gesperrt. Bundesrat Albert Rösti und Astra-Direktor Jürg Röthlisberger informieren um 10.30 Uhr über die Situation und die weiteren Arbeiten. blue News tickert und streamt den Point de Presse live. Mehr anzeigen

Die Reparaturarbeiten an der A13 haben am Montag begonnen. Zuerst werde die Fahrbahn in Richtung Süden wiederhergestellt, sagte am Montagmorgen Astra-Mediensprecher Jérôme Jacky der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. In rund vier Wochen sei diese Fahrbahn bereit, sofern die Bauarbeiten reibungslos vonstatten gingen. Das werde beispielsweise vom Wetter abhängen, so Jacky. Wie genau die Fahrbahn wieder für den Verkehr geöffnet werde, sei noch zu definieren.

Solange die A13 bei Lostallo GR gesperrt sei, werde es auf den Alternativrouten durch oder über die Alpen sicher zu Mehrverkehr kommen, führte Jacky weiter aus. «Wir sind am Analysieren, mit welchen Massnahmen wir den Verkehr auf diesen anderen Routen so flüssig wie möglich halten können».

Fahrbahn völlig zerstört

Schon jetzt weise das Astra auf grossen Anzeigetafeln entlang der Autobahnen die Verkehrsteilnehmer auf die gesperrte A13 hin. In der Westschweiz werde die Route über den Simplonpass für die Fahrt nach Süden empfohlen.

Jede Verkehrseilnehmerin und jeder Verkehrsteilnehmer könne in den kommenden Wochen selber etwas zur Gewährleistung eines flüssigen Verkehrs beitragen, indem Reiserouten und Reisezeit bestmöglich geplant würden.

Am Freitagabend hatte der Fluss Moesa während eines Unwetters die A13 bei Lostallo GR ein Stück weit weggerissen. Seither ist die Autobahn dort unterbrochen.

Mit Material von Keystone-SDA

