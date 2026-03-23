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Streit um US-Chefärztin Warum selbst Republikaner Trumps Kandidatin Casey Means bremsen

Gabriela Beck

23.3.2026

Anhörung im Dirksen Senate Office Building auf dem Capitol Hill in Washington DC zur Bestätigung von Casey Means als US Surgeon General, am 25. Februar 2026.
Anhörung im Dirksen Senate Office Building auf dem Capitol Hill in Washington DC zur Bestätigung von Casey Means als US Surgeon General, am 25. Februar 2026.
IMAGO/Newscom World/Andrew Thomas

Die Kandidatur von Casey Means zur obersten Ärztin der USA entwickelt sich zum politischen Streitfall – zwischen Gesundheitsagenda, Impfdebatte und parteiinternem Widerstand.

Redaktion blue News

23.03.2026, 20:37

23.03.2026, 21:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Nominierung von Casey Means zur obersten Ärztin der USA stockt, weil republikanische Senatoren ihre Impfhaltung und Qualifikation infrage stellen.
  • Politische Akteure mobilisieren aktiv Unterstützung oder Widerstand und verschärfen damit den Konflikt.
  • Der Senat entscheidet nun, ob sich die MAHA-Bewegung («Make America Healthy Again») politisch durchsetzt oder scheitert.
Mehr anzeigen

Im Mai vergangenen Jahres hat US-Präsident Donald Trump die Ernennung der bekannten Gesundheits-Influencerin und Bestseller-Autorin Casey Means zur obersten Gesundheitsbeamtin der USA bekanntgeben. Die Nominierung entwickelte sich seitdem zu einem politischen Streitfall mit Signalwirkung. Innerhalb der Republikanischen Partei wächst der Widerstand gegen ihre Positionen zu Impfungen und ihre medizinische Ausrichtung. Damit wird die Personalie zunehmend zu einem Test dafür, welchen Kurs die US-Gesundheitspolitik künftig einschlagen wird. Ein Überblick:

Wer ist Casey Means?

Casey Means ist Ärztin, Health-Tech-Unternehmerin und Autorin im Gesundheitsbereich, die sich in den vergangenen Jahren als einflussreiche Stimme in der US-Gesundheitsdebatte etabliert hat. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle in der «Make America Healthy Again»-Bewegung, die eine grundlegende Neuausrichtung der Gesundheitspolitik fordert. Gemeinsam mit ihrem Bruder Calley Means, einem hochrangigen Gesundheitsberater des Weissen Hauses, veröffentlichte sie ein vielbeachtetes Buch über metabolische Gesundheit, das in politischen und gesellschaftlichen Kreisen grosse Resonanz fand. Politisch ist sie eng mit Robert F. Kennedy Jr. verbunden, der sich als Impfskeptiker positioniert und als zentraler Treiber der MAHA-Agenda gilt.

Wofür steht sie beruflich und medizinisch?

Means sieht sich als «Systemkritikerin»: Sie stellt klassische medizinische Standards infrage und plädiert für ein Umdenken, weg von reiner Symptombehandlung hin zu Ursachenbekämpfung. Sie vertritt einen stark präventionsorientierten Ansatz: Ernährung, Lebensstil und metabolische Gesundheit sollen chronische Krankheiten nicht nur verhindern, sondern sogar umkehren. Kritiker werfen ihr vor, medizinische Zusammenhänge zu vereinfachen und wissenschaftlich zu überdehnen.

Zusätzlich sorgt ihr beruflicher Werdegang für Diskussionen: Sie brach ihre chirurgische Facharztausbildung vor dem Abschluss ab und wandte sich der sogenannten Funktionalen Medizin zu – ein ganzheitlicher Ansatz, der in der evidenzbasierten Medizin teils skeptisch betrachtet wird. Auch ihre aktuell inaktive ärztliche Zulassung verstärkt Zweifel an ihrer praktischen Qualifikation für das Amt.

Warum kommt ihre Nominierung nicht voran?

Die Bestätigung im Senat stockt, weil Means in zentralen Fragen – insbesondere bei Impfungen – keine klaren Positionen formuliert hat. Während ihrer Anhörung im Senat vermied sie eindeutige Aussagen zu Standardimpfungen wie gegen Masern oder Influenza. Statt Impfungen nachdrücklich zu empfehlen, betonte sie individuelle Entscheidungsprozesse zwischen Arzt und Patient. Diese Zurückhaltung wurde von vielen Senatoren als problematisch bewertet, da sie nicht dem bisherigen Rollenverständnis des Amts entspricht, das auf klarer, evidenzbasierter Kommunikation beruht.

Wer blockiert konkret?

Der Widerstand kommt nicht primär von der Opposition, sondern aus den eigenen Reihen der Republikaner. Susan Collins und Lisa Murkowski haben öffentlich Vorbehalte geäussert und signalisiert, dass sie noch Klärungsbedarf sehen. Eine Schlüsselrolle spielt zudem Bill Cassidy, selbst Mediziner und Vorsitzender des zuständigen Ausschusses. Er hinterfragte Means’ Positionen intensiv und gilt als potenzieller «Gatekeeper» für das weitere Verfahren. Da die Mehrheitsverhältnisse im Senat äusserst knapp sind, kann bereits eine kleine Gruppe republikanischer Senatoren die Nominierung scheitern lassen.

Wie geht es jetzt weiter?

Zunächst muss der Gesundheitsausschuss des Senats über die Nominierung abstimmen. Sollte Means diese Hürde nehmen, folgt eine Abstimmung im gesamten Senat – mit äusserst knapper Ausgangslage, da die Demokraten ihre Kandidatur voraussichtlich geschlossen ablehnen werden. Unterstützer der MAHA-Bewegung versuchen, politischen Druck aufzubauen. Gleichzeitig wächst der Widerstand aus medizinischen Fachkreisen und Teilen der Politik, die eine Schwächung evidenzbasierter Gesundheitskommunikation befürchten.

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