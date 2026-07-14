Der republikanische US-Senator Lindsey Graham ist mit 71 Jahren gestorben. Auf Wunsch von Präsident Trump übernimmt nun ausgerechnet seine Schwester den Senatssitz – die er einst als Teenager adoptiert hatte.

Darline folgt auf Lindsey Graham Republikaner-Schwester wird ohne Wahl Senatorin – weil Trump es so will

Darum geht’s Der republikanische US-Senator Lindsey Graham ist im Alter von 71 Jahren an einem Riss in der Hauptschlagader gestorben.

South Carolinas Gouverneur ernannte auf Drängen von Präsident Trump Grahams Schwester Darline Graham Nordone als Nachfolgerin bis Januar 2027.

Nordone hatte zuvor kein politisches Amt inne, unterstützte ihren Bruder aber seit 1992 in Wahlkämpfen.

Ob sie bei der parteiinternen Ausmarchung im August selbst für eine volle Amtszeit kandidiert, ist noch offen. Zusammenfassung erstellt mit

Der republikanische US-Senator Lindsey Graham ist tot. Er starb am Samstagabend im Alter von 71 Jahren, mitten im Wahlkampf um eine fünfte Amtszeit. Weil ein Senatssitz in den USA bei einem plötzlichen Todesfall nicht sofort neu gewählt wird, kann der Gouverneur des jeweiligen Bundesstaats selbst eine Ersatzperson bestimmen.

South Carolinas Gouverneur Henry McMaster wählte dafür ausgerechnet Grahams Schwester, Darline Graham Nordone: Sie wird am Dienstag vereidigt und führt das Mandat bis zum offiziellen Ende der Amtszeit am 3. Januar 2027 weiter.

Trump wollte es so

US-Präsident Donald Trump, der Graham während dessen Zeit im Senat zu einem seiner engsten Verbündeten zählte, hatte sich öffentlich für die Ernennung der Schwester eingesetzt und sprach von einer «fabelhaften Hommage» an seinen verstorbenen Weggefährten.

Der verstorbene US-Senator Lindsey Graham (rechts) wird nach seinem Tod im US-Senat durch seine Schwester ersetzt. FR159523 AP

Die Gerichtsmedizin in Washington kam laut vorläufigen Erkenntnissen zum Schluss, dass ein Riss in der Hauptschlagader die Todesursache war, ausgelöst durch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Eine definitive Todesurkunde steht noch aus, weil weitere Untersuchungen laufen.

Die Verbindung zwischen den Geschwistern reicht weit zurück. Beide Elternteile der Familie Graham starben, als Darline erst 13 Jahre alt war. Ihr rund neun Jahre älterer Bruder Lindsey war damals noch College-Student, übernahm aber die Vormundschaft über sie.

Schwester adoptiert wegen Versicherung

Später adoptierte er sie offiziell, damit sie über seinen Dienst bei der US-Luftwaffe Anspruch auf Versicherungsleistungen der Armee erhielt. «Lindsey war immer für mich da, und jetzt bin ich für ihn da», sagte Nordone bei ihrer Ernennung. Sie selbst lebt mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Töchtern im Ort Lexington in South Carolina.

Ein eigenes politisches Amt hatte Nordone vor ihrer Ernennung nie inne. Zuletzt sass sie als Mitglied einer Kommission, die sich in South Carolina für blinde und sehbehinderte Menschen einsetzt: Zu politischen Sachfragen äusserte sie sich öffentlich kaum.

Dafür unterstützte sie ihren Bruder seit dessen erster Kandidatur für das US-Repräsentantenhaus – die andere, grössere Kammer des Kongresses – im Jahr 1992 immer wieder im Wahlkampf, zuletzt 2015 bei seiner erfolglosen Bewerbung ums Präsidentenamt.

Familienmitglied werden oft Ersatz

Dass ein Gouverneur bei einer plötzlichen Vakanz auf ein Familienmitglied zurückgreift, kommt in den USA immer wieder vor. Bekanntestes Beispiel ist die frühere First Lady von Missouri, Jean Carnahan, die 2001 den Senatssitz ihres bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Ehemanns übernahm.

Auch die aktuelle republikanische Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska wurde 2002 von ihrem eigenen Vater, damals Gouverneur, ins Amt gehoben und ist bis heute im Senat geblieben. Ob Nordone im August bei der internen Ausmarchung der Republikanischen Partei selbst antritt, um das Amt über den Januar 2027 hinaus zu behalten, ist derzeit offen.

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