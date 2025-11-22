  1. Privatkunden
Trumps Friedensplan Republikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»

Philipp Fischer

22.11.2025

US-Präsident Donald Trump und sein Sondergesandter Steve Witkoff haben einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, um den russischen Krieg in der Ukraine zu beenden.
US-Präsident Donald Trump und sein Sondergesandter Steve Witkoff haben einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, um den russischen Krieg in der Ukraine zu beenden.
Archivbild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Mit einem 28-Plan will US-Präsident Donald Trump der Ukraine einen Diktat-Frieden nach seiner Vorstellung aufdrücken. Selbst unter Republikaner stösst die Initiative auf massive Ablehnung.

Philipp Fischer

22.11.2025, 20:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die USA haben der Ukraine einen neuen Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskrieges übermittelt, der Maximalforderungen Russlands zu enthalten scheint.
  • Selbst innerhalb der Partei von US-Präsident Donald Trump erntet der 28-Plan massive Kritik.
  • Die kremlfreundliche Haltung des Weissen Hauses erzürnt viele Republikaner.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat von seinem Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Wladimir Putins Sonderbeauftragten für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland, Kirill Dmitrijew, einen Plan aus 28 Punkten aushandeln lassen, der den von Russland geführten Krieg in der Ukraine beenden soll. Trump hat der Ukraine auch gleich noch ein Ultimatum gestellt. Er gibt dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bis Donnerstag Zeit, seinem Plan zu einer Beendigung des russischen Angriffskriegs zuzustimmen.

Der Plan des US-Präsidenten stösst selbst bei seinen Parteikollegen auf heftige Kritik. Viel mehr noch: Die kremlfreundliche Haltung des Weissen Hauses erzürnt viele Republikaner. «Putin hat das ganze Jahr damit verbracht, Präsident Trump zum Narren zu halten», schreibt der langjährige Fraktionschef McConnell auf X.

McConnell rät Trump sich lieber neue Berater zu suchen, solange seine jetzigen Regierungsbeamten mehr an einer Beschwichtigung Putins interessiert seien, als echten Frieden zu sichern. «Russische Gräueltaten zu belohnen, wäre für die Interessen Amerikas katastrophal», so McConnell.

Zugeständnisse an einen «norischen Lügner»

Ähnlich äussert sich der republikanische Kongressabgeordnete Brian Fitzpatrick auf X. «Diese von Russland abgefasste Propaganda muss abgelehnt und verworfen werden als das, was sie ist: unseriöser Nonsens. Dieser Moment erfordert Frieden durch Stärke, nicht Appeasement.»

Nur wenig Zustimmung findet Trumps Friedensplan auch bei Senator Roger Wicker, der dem Verteidigungsausschuss angehört. «Dieser sogenannte ‹Friedensplan› hat echte Probleme, und ich bin sehr skeptisch, dass er Frieden bringen wird», schreibt der Senator auf X. Die Ukraine sollte nicht gezwungen werden, «ihr Land an einen der berüchtigtsten Kriegsverbrecher der Welt, Wladimir Putin», abzutreten. «Die Grösse und Aufstellung der ukrainischen Streitkräfte sei eine souveräne Entscheidung der Regierung und des Volkes», erklärt Wicker.

Jegliche Zusicherungen an Putin dürfen weder sein bösartiges Verhalten belohnen noch die Sicherheit der Vereinigten Staaten oder ihrer Verbündeten gefährden. «Insbesondere sollte jeder Vorschlag, mit einem notorischen Lügner und Mörder wie Putin Rüstungskontrolle betreiben zu wollen, mit grösster Skepsis betrachtet werden», so Wicker weiter.

In den Medien hagelt es Kritik

Auch bei internationalen Medien herrscht Fassungslosigkeit über Trumps Ukraine-Friedensplan. So schreibt das tschechische Nachrichtenportal «Aktualne.cz» in einem Kommentar: «Dieser Plan ist verrückt. Die Ukraine soll die russische Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim anerkennen, bisher unbesetzte Teile des Donbass abtreten und einer Verkleinerung ihrer Armee zustimmen. Genau das sieht der amerikanische Friedensplan vor. Die einzige Hoffnung für die Ukrainer liegt nun paradoxerweise im russischen Präsidenten Wladimir Putin, denn dieser könnte sein gewohntes Spiel aufziehen, das lautet: Das genügt mir nicht, ich will noch mehr.»

Die spanische Zeitung «El País» kommentiert den US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine: «Der sogenannte Friedensplan für die Ukraine, der von der US-Regierung der Regierung in Kiew vorgelegt wurde, hat – unabhängig von seiner zweifelhaften Durchführbarkeit und seiner eindeutigen Ungerechtigkeit – einen grundlegenden Mangel, der nicht zu übersehen ist: Er wurde hinter dem Rücken sowohl des vor mehr als drei Jahren von Russland überfallenen Landes als auch der europäischen Staatengemeinschaft ausgearbeitet.»

Das sieht der 28-Punkte-Plan vor

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besteht der Entwurf für den US-Plan aus 28 Punkten. Er wird kontrovers diskutiert, weil er der Ukraine grosse Zugeständnisse abverlangt. Kritiker sehen in dem Trump-Pakt gar eine völlige Kapitulation der Ukraine.

Jeden Tag richtet Russland Zerstörungen in der Ukraine an. US-Präsident Trump will den Krieg stoppen.
Jeden Tag richtet Russland Zerstörungen in der Ukraine an. US-Präsident Trump will den Krieg stoppen.
Archivbild: dpa

Zwar würde die Souveränität des Landes bestätigt, die Ukraine müsste aber in ihrer Verfassung auf einen Beitritt zur Nato verzichten und Gebiete dauerhaft abtreten. Die Krim und die ebenfalls besetzten Gebiete Donezk und Luhansk sollen als faktisch russisch anerkannt werden.

Die Ukraine bleibt atomwaffenfrei. Die Truppenstärke der ukrainischen Armee wird auf 600’000 Mann begrenzt – von derzeit nach Medienberichten 800’000 bis 850’000 Mann. Die Ukraine darf der EU beitreten. Das Einzige was die Ukraine bekäme: eine schwammige «Sicherheitsgarantie» der USA zum Schutz vor künftigen russischen Aggressionen.

Trump stellt Ultimatum – Ukraine soll bis Donnerstag Friedensplan billigen

Trump stellt Ultimatum – Ukraine soll bis Donnerstag Friedensplan billigen

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, sein Land befinde sich jetzt in einer der schwierigsten Phasen seiner Geschichte. Russlands Präsident Putin erklärte, Trumps Vorstellungen könnten Grundlage für eine endgültige Lösung des Konflikts sein.

21.11.2025

