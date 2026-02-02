  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verdächtige Lokal-Schwemme Restaurant-Boom in Como – dahinter könnte auch die Mafia stecken

SDA

2.2.2026 - 23:14

In der Provinz Como sind in den letzten Jahren zahlreiche Restaurants eröffnet worden. Hinter einigen der Neueröffnungen könnte die kalabresische Mafia stecken. 
In der Provinz Como sind in den letzten Jahren zahlreiche Restaurants eröffnet worden. Hinter einigen der Neueröffnungen könnte die kalabresische Mafia stecken. 
Archivbild: Keystone

Der Tourismus in Como boomt. In der Stadt am Comersee sind innert kurzer Zeit zahlreiche neue Restaurants eröffnet worden. Hinter einem Teil dieser Lokale könnten laut der Mailänder Antimafia-Staatsanwaltschaft Interessen der 'Ndrangheta stecken.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

02.02.2026, 23:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Como schiessen neue Restaurants wie Pilze aus dem Boden.
  • In den letzten zehn Jahren seien in der Stadt über 100 neue Restaurants eröffnet worden. In der ganzen Provinz sind es gar 500 neue Gastronomiebetriebe.
  • Hinter einem Teil dieser Lokale könnten laut der Mailänder Antimafia-Staatsanwaltschaft Interessen der 'Ndrangheta stecken.
Mehr anzeigen

Die organisierte Kriminalität aus Kalabrien sei in Como fest verankert, erklärte Alessandra Dolci, Koordinatorin der Antimafia-Bezirksstaatsanwaltschaft von Mailand, gegenüber Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz RSI. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte sie die gemachten Aussagen. Bereits seit 50 oder 60 Jahren stehe die Provinz Como im Fokus der Anti-Mafia-Ermittlungen.

Auch der Unternehmerverband Confesercenti Como bleibt wachsam, wie Vizepräsident Claudio Bizzozzero in der Tagesschau von RSI von Sonntagabend erklärte. Es sei auffällig, dass es in manchen Fällen sehr schnelle Eröffnungen mit sehr hohen Investitionen durch Personen gebe, die nicht in der Region verwurzelt seien.

In den letzten zehn Jahren seien allein in der Stadt Como über 100 neue Restaurants eröffnet worden. Schaut man auf die ganze Provinz, sind es gar 500 neue Gastronomiebetriebe, wie es im Beitrag weiter heisst. Zum Vergleich: Como ist mit gegen 85'000 Einwohnern etwa so gross wie die Stadt Luzern.

«Wachsamkeit auch im Tessin nötig»

Dieser Boom von Neueröffnungen geht mit einer starken touristischen Nachfrage einher. Im vergangenen Jahr hätten die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft von Como knapp 7 Millionen Menschen transportiert. «Die Zahlen sind verrückt geworden», sagte der Bürgermeister Alessandro Rapinese im Beitrag von RSI.

Auch im Tessin müsse man wachsam sein, erklärte Staatsanwältin Dolci weiter. Die jüngsten, gemeinsam mit den Schweizer Behörden durchgeführten Ermittlungen würden zeigen, dass es sowohl mafiöse Geldbewegungen als auch Drogentransporte in der Südschweiz gebe. «Euer Gebiet ist keineswegs immun gegen mafiöse Begehrlichkeiten», sagte sie.

Mehr zum Thema

Alle Mitarbeiter erhalten Kündigung. Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

Alle Mitarbeiter erhalten KündigungBerner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

«Nervige Schweizer Eigenart». Restaurant in Deutschland akzeptiert keine getrennten Rechnungen

«Nervige Schweizer Eigenart»Restaurant in Deutschland akzeptiert keine getrennten Rechnungen

Gasthof in Winterthur. Restaurant wirbt mit veralteten Gault-Millau-Punkten

Gasthof in WinterthurRestaurant wirbt mit veralteten Gault-Millau-Punkten

Meistgelesen

Schlafexperten warnen vor diesem riskanten Trend
Ihr Hund beisst zu – jetzt soll die Halterin 330'000 Franken zahlen
Bündner Wintersport-Gebiet soll verkauft werden – Gemeinde hat kein Interesse
«Leck mich am ...» – Schätzpreis sorgt für Schnappatmung
Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er