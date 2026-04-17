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Kann er noch gerettet werden? Rettungsaktion für den Buckelwal wird fortgesetzt – die wichtigsten Fragen und Antworten

dpa

17.4.2026 - 08:22

Am Freitag wird die Rettungsaktion für den gestrandeten Buckelwal fortgesetzt.
Am Freitag wird die Rettungsaktion für den gestrandeten Buckelwal fortgesetzt.
dpa

Die Rettungsaktion für den gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel läuft weiter. Der Ausgang der aufwendigen Aktion ist ungewiss. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

DPA

17.04.2026, 08:22

17.04.2026, 09:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine private Initiative bereitet die Rettung des vor Poel gestrandeten Buckelwals vor, doch der Ablauf bleibt unsicher und wurde vorübergehend pausiert, um das Tier zu schonen.
  • Geplant ist, den Wal mit Luftkissen anzuheben und auf Pontons in tiefere Gewässer zu transportieren.
  • Der Wal ist laut Experten stark geschwächt, zeigt aber noch Reaktionen und keine äusserlichen Entzündungen. Ein zentrales Problem bleibt ein Netz im Maul, das seine Nahrungsaufnahme verhindert.
  • Die Aktion wird von privaten Geldgebern organisiert und teils positiv bewertet, etwa von Meeresbiologen. Andere wie Greenpeace zweifeln am Erfolg, da der Gesundheitszustand des Tieres kritisch ist.
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Wird die privat organisierte Rettungsaktion für den vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwal Erfolg haben? Rasche Klarheit darüber gibt es wohl nicht. Die Vorbereitungen einschliesslich einer vorsichtigen äusserlichen Untersuchung wurden gestern Nachmittag unterbrochen, um dem Tier Ruhe zu gönnen.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Ein Konvoi aus mehreren Lastwagen hatte am Donnerstag Material in den kleinen Hafen von Kirchdorf auf der Insel Poel gebracht. Darunter befinden sich zwei Pontons, die eine wichtige Rolle bei dem Vorhaben spielen sollen. Details der Aktion sind nicht bekannt. Klar ist aber, dass die Helfer versuchen wollen, das tonnenschwere Tier mit Luftkissen anzuheben. Weil der Buckelwal aber seit mehr als zwei Wochen auf dem Grund festliegt, muss zunächst Meeresboden unter ihm weggespült werden.

Der Wal soll dann auf einer Plane zwischen zwei Pontons gelagert werden. Wenn alles gut geht, kann ein Schlepper damit beginnen, die empfindliche Fracht in die tiefere Ostsee und dann durch Kattegat und Skagerrak in die Nordsee und dann in den Atlantik zu ziehen. Dort könnte das Tier im besten Fall in die Freiheit entlassen werden.

Wie geht es dem Tier?

Alle Experten gehen davon aus, dass der Wal stark geschwächt und schwer krank ist. Ein Walexperte und zwei Tiermedizinerinnen nahmen am Donnerstag vorsichtig Kontakt zu ihm auf und stellten fest, dass er auf Ansprache reagiert, wie die Sprecherin der Rettungsaktion sagte. Sein Blasrohr sei intakt, an ihm seien keine Entzündungszeichen zu erkennen. Aufregung zeige der Meeressäuger nicht.

Wer steckt hinter der Operation?

Hinter dem Rettungsversuch steht eine private Initiative um Mediamarkt-Gründer Walter Gunz und Unternehmerin Karin Walter-Mommert, die aus dem Pferdesport bekannt ist. Sie finanzieren und organisieren die Aktion mit Einverständnis der Behörden in Mecklenburg-Vorpommern. 

Hoffnung im Ostsee-Drama. Private Rettungsaktion geht weiter +++ Greenpeace distanziert sich

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Was sagen andere Experten?

Der Meeresbiologe Boris Culik äusserte sich positiv zum Rettungsversuch. Er schätze die Massnahmen, die man vorhabe, als sehr vielversprechend ein, sagte Culik, der früher am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel gearbeitet hat. Ob der Wal überlebe, sei ungewiss, sagte der Meeresbiologe. Denn das Hauptproblem – das Netz in seinem Maul – bleibe bestehen. Culik sagte: «Wenn man ihn nicht davon befreit, wie soll er sich dann ernähren und wieder zu Kräften kommen?»

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace beteiligt sich nicht an der geplanten Rettungsaktion, denn nach den vorliegenden Informationen sei der Wal krank und stark geschwächt, so eine Sprecherin.

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Rettungsversuch: Wal reagiert auf Ansprache

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Rettungsaktion für Buckelwal: Das vor der Insel Poel gestrandete Tier reagiert nach Angaben der Organisatoren des Rettungsversuchs auf Ansprache. Das hätten ein Walexperte und zwei Tiermedizinerinnen festgestellt, die vorsichtig Kontakt zum Wal aufgenommen hätten, teilt eine Sprecherin mit.

17.04.2026

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