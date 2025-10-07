Screenshot X

Am Montagabend stürzte ein Rettungshelikopter in den USA auf eine Autobahn. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Ein Rettungshelikopter ist in der Nähe von Sacramento auf einer Autobahn abgestürzt.

Drei Besatzungsmitglieder wurden dabei schwer verletzt, Fahrzeuge auf der Strasse blieben unbeschädigt.

Die Unglücksursache ist noch unklar, Augenzeugen halfen bei der Rettung einer eingeklemmten Person.

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Rettungshelikopter in den USA auf eine Autobahn gestürzt. Alle drei Insassen - der Pilot, eine Krankenschwester und ein Sanitäter - wurden laut Medienberichten bei dem Unglück nahe der kalifornischen Hauptstadt Sacramento am Montagabend schwer verletzt. Fahrzeuge auf dem Highway kamen nicht zu Schaden.

Der Helikopter war den Berichten zufolge wenige Minuten vor dem Absturz von einer Universitätsklinik aus gestartet. Online veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie der Hubschrauber über eine Reihe Autos hinwegfliegt und dann nahe dem Mittelstreifen in einer Rauchwolke abstürzt.

Nach Angaben der Feuerwehr halfen Augenzeugen den Rettungskräften, den verunglückten Hubschrauber anzuheben, um eine darunter festsitzende Person zu bergen. Die Unglücksursache war zunächst unklar.