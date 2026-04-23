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Zahlen-Chaos im Senat Trumps Gesundheitsminister blamiert sich mit Rechnung und KI-Hund

Sven Ziegler

23.4.2026

Robert F Kennedy: KI heilt Hunde – und bald die ganze Menschheit

Robert F Kennedy: KI heilt Hunde – und bald die ganze Menschheit

Mitten im Hearing über Impfpolitik und Budgetkürzungen schwenkte Kennedy unvermittelt auf ein anderes Thema um: Er habe gerade von einem Hund gelesen, der Krebs gehabt habe.

23.04.2026

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. musste sich amMittwoch gleich zwei Senatsanhörungen stellen.  Einige Aussagen sorgen nun für Gesprächsstoff.

Sven Ziegler

23.04.2026, 10:21

23.04.2026, 10:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gesundheitsminister Robert Kennedy wurde in mehreren Anhörungen von Senatoren mit seinen falschen Zahlen konfrontiert und öffentlich korrigiert.
  • Besonders diskutiert: eine eigenwillige Prozentrechnung zugunsten von Trumps Medikamentenportal sowie ein Exkurs über einen per KI behandelten Krebs-Hund.
  • Im Kern geht es um einen geplanten Budgetschnitt von 12,5 Prozent beim Gesundheitsministerium.
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Eigentlich sollte es ein sachliches Budget-Hearing sein. Robert F. Kennedy Jr. war nach Washington gekommen, um den Senat vom geplanten Sparpaket seines Ministeriums zu überzeugen: 12,5 Prozent weniger Mittel für das Gesundheitsministerium HHS im Fiskaljahr 2027.

Doch was folgte, war weniger Haushaltsdebatte als politisches Spektakel. Über den Lauf von sieben Anhörungen in einer Woche lieferte Kennedy Aussagen, die Faktenchecks nicht standhielten, Zahlen, die Senatoren öffentlich korrigierten – und mindestens einen Moment, der schlicht unerklärlich bleibt.

blue News liefert die 5 auffälligsten Szenen.

Lebensmittelpreise? «Rindfleisch ist um 1 Prozent günstiger»

Senatorin Maggie Hassan fragte Kennedy, ob die gestiegenen Lebensmittelpreise es Familien schwerer machten, sich gesund zu ernähren. Kennedys Antwort: Rindfleisch sei um 1 Prozent günstiger geworden. Hassan korrigierte ihn umgehend – laut offiziellen Daten sei Rindfleisch in Wirklichkeit um 20 Prozent teurer geworden. Kennedy lenkte ab: «Sie geben Trump die Schuld für etwas, das er nicht getan hat.»

Dann wurde es noch unangenehmer. Hassan fragte, ob er sich erinnere, 2024 ein Bild gepostet zu haben, auf dem er über zu hohe Lebensmittelpreise klagte. «Ich erinnere mich nicht», sagte Kennedy. Hassan konfrontierte ihn mit dem Post – und bot an, ihm eine aktualisierte Version zum Reposten zu schicken. Kennedy lehnte ab: Präsident Trump habe die Preise schliesslich gesenkt.

Grippeimpfung? «Ich kenne die genaue Zahl nicht»

Senator Michael Bennet fragte Kennedy, ob er bestätigen könne, dass 89 Prozent der an Grippe gestorbenen Kinder nicht geimpft waren. «Die genaue Zahl kenne ich nicht», antwortete Kennedy. «Das ist die genaue Zahl, Herr Minister», entgegnete Bennet knapp.

Dann hakte Bennet nach: Das Gesundheitsministerium habe unter Kennedy die öffentlichen Kommunikationsmaterialien zur Grippeimpfung entfernt. Ob er das bereue? Eine klare Antwort blieb Kennedy schuldig.

Dabei hatte er am selben Tag noch die Entscheidung von Verteidigungsminister Pete Hegseth verteidigt, die Grippeschutzimpfpflicht für Soldaten abzuschaffen. Soldaten, die für die Freiheit kämpften, sollten «ein Stück Freiheit» zurückbekommen, so Kennedy. Dass die Grippe im Ersten Weltkrieg zwischen 20 und 40 Prozent der US-Soldaten ausser Gefecht setzte, erwähnte er nicht.

KI heilt Hunde – und bald die ganze Menschheit

Robert F Kennedy: KI heilt Hunde – und bald die ganze Menschheit

Robert F Kennedy: KI heilt Hunde – und bald die ganze Menschheit

Mitten im Hearing über Impfpolitik und Budgetkürzungen schwenkte Kennedy unvermittelt auf ein anderes Thema um: Er habe gerade von einem Hund gelesen, der Krebs gehabt habe.

23.04.2026

Mitten im Hearing über Impfpolitik und Budgetkürzungen schwenkte Kennedy unvermittelt auf ein anderes Thema um: Er habe gerade von einem Hund gelesen, der Krebs gehabt habe. Der Besitzer habe mit Hilfe von KI eine personalisierte Behandlung entwickelt – und der Hund sei geheilt worden. «Das werden wir in der gesamten Medizin sehen. Wir sind sehr aufgeregt darüber», sagte Kennedy.

Der Moment sorgte für Aufsehen – nicht weil KI in der Medizin kein ernsthaftes Thema wäre, sondern weil Kennedy ihn mitten in einer Anhörung über Impfstoffe und Sparspläne platzierte, ohne erkennbaren Bezug zur laufenden Debatte.

Immerhin räumte Kennedy ein, KI sei «potenziell gefährlich». Dennoch nutze die Arzneimittelbehörde FDA sie bereits, um abschliessende Medikamentenprüfungen von 60 Tagen auf zwei Stunden zu verkürzen – das sei ein echter Fortschritt.

Trumps Prozentrechnung: 600 Prozent Reduktion

Ein Medikament, das von 600 auf 10 Dollar sinke, sei laut Präsident Trump eine «600-prozentige Reduktion» – so Kennedy im Hearing, ohne die Aussage in Frage zu stellen. Mathematisch korrekt wäre eine Reduktion von rund 98,3 Prozent. Eine 600-prozentige Preissenkung ist rechnerisch nicht möglich.

Damit wurde Kennedy auch konfrontiert. Seine Antwort: «Trump rechnet anders als der Rest der Menschheit».

Kennedy warb zudem für «TrumpRx», ein von der Regierung lanciertes Direkteinkaufsportal für Medikamente. Demokratische Senatoren wiesen nach, dass auf dem Portal zahlreiche Medikamente teurer sind als anderswo – darunter ein Magensäuremittel für 200 Dollar, das in der Apothekenkette Costco als Generikum für 16 Dollar erhältlich ist.

Kennedy hielt dagegen: «TrumpRx» biete die günstigsten Markenmedikamente der Welt. 

Masern, Impfvertrauen und ein langer Streit mit Cassidy

Über alle Anhörungen hinweg zog sich ein zentrales Thema: der anhaltende Masernausbruch in den USA. Republikaner Bill Cassidy, Arzt und Senator aus Louisiana, hielt Kennedy vor, das Vertrauen in Impfungen habe unter seiner Amtszeit weiter abgenommen – «wegen falscher Aussagen über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen».

Kennedy wies das zurück. Die USA hätten den Ausbruch besser im Griff als jedes andere Land, der Beginn liege vor seiner Amtszeit, und: «Wir empfehlen jedem Kind den MMR-Impfstoff.» Den Ausbruch bezeichnete er als «globale Pandemie», für die er keine persönliche Verantwortung trage. Tatsache ist:  Die Masern galten in den USA seit dem Jahr 2000 als eliminiert. In Europa und Zentralasien sind die Fallzahlen zuletzt stark gesunken. 

Cassidy liess sich denn auch von Kennedys Argumentation nicht überzeugen. Nach dem letzten Hearing sagte er vor Journalisten, die Fokussierung auf Masern sei berechtigt gewesen: «Ich mache mir wirklich ernsthafte Gedanken.» 

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