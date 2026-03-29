  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Von Hausfrauen in der Küche gebaut» Rheinmetall-CEO spottet über ukrainische Drohnen – der Konter kommt sofort

Stefan Michel

29.3.2026

Frauen bauen in der Ukraine nicht nur Drohnen zusammen, sie fliegen sie auch.
Frauen bauen in der Ukraine nicht nur Drohnen zusammen, sie fliegen sie auch.
KEYSTONE

Rheinmetall-Chef Armin Pappberger hat sich in einem Interview abfällig über die ukrainissche Drohnen-Produktion geäussert. Der Konter der Ukraine sitzt. Ein deutscher Militärexperte wirft ihm Überheblichkeit vor.

Stefan Michel

29.03.2026, 16:15

29.03.2026, 16:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rheinmetall-Chef Armin Papperger stellte die Innovationskraft der ukrainischen Drohnenentwicklung infrage und verglich deren Produktion abwertend mit «Lego-Spielerei» und improvisierten Küchenlösungen.
  • In der Praxis erweisen sich günstige, oft unter 1000 Euro teure Drohnen der Ukraine als äusserst effektiv, da sie millionenschwere russische Militärtechnik zerstören und die Kriegsführung verändern.
  • Die Aussagen lösten Kritik und Spott aus. Experten warnen, der Rheinmetall-Vorstandsvorsitzende unterschätze die Bedeutung kostengünstiger Massenwaffen in der modernen Kriegsführung.
Mehr anzeigen

In einem Interview mit dem Magazin «The Atlantic» stellte der Vorstandsvorsitzende die Innovationskraft der Ukraine infrage und zog einen provokanten Vergleich: Der Bau von Kriegsdrohnen erinnere ihn an ein Spiel mit «Lego-Steinen», berichtet t-online.

«So spielt man mit Lego-Steinen», sagte Papperger wörtlich. Und legte nach: «Was ist die Innovation der Ukraine?» Die Entwicklungen seien kein technologischer Durchbruch, vielmehr handle es sich um improvisierte Lösungen. Für ihn sei das nicht vergleichbar mit der Hightech-Rüstungsindustrie von Konzernen wie Lockheed Martin, General Dynamics oder Rheinmetall selbst.

Damit nicht genug: Papperger soll laut Bericht sogar gespottet haben, ukrainische Drohnenproduzenten seien ukrainische Hausfrauen, die 3D-Drucker in der Küche nutzen, um Bauteile herzustellen. Der Manager sieht in dieser Entwicklung keine Innovation.

Ukraine-Ticker. Ukraine setzt russischen Öl-Export-Hafen erneut in Brand +++ Selenskyj besucht Emirate

Ukraine-TickerUkraine setzt russischen Öl-Export-Hafen erneut in Brand +++ Selenskyj besucht Emirate

Billigdrohnen zerstören teure Rüstungsgüter

Dabei zeichnet die Realität auf dem Schlachtfeld ein anderes Bild. Seit Beginn der russischen Vollinvasion hat die Ukraine ihre Drohnenkapazitäten massiv ausgebaut – mit bemerkenswertem Erfolg. Oft sind es einfache, handelsübliche Kleindrohnen, die mit Sprengstoff ausgestattet werden und gezielt russisches Militärgerät angreifen.

Der Clou: Viele dieser Systeme kosten weniger als 1000 Euro – und zerstören dennoch Panzer und Artillerie im Wert von mehreren Millionen. Parallel dazu wächst auch die heimische Rüstungsproduktion, die zunehmend eigene, spezialisierte Kriegsdrohnen entwickelt. In einem Krieg, in dem die Ressourcen so ungleich verteilt sind wie jenem zwischen Russland und der Ukraine ist beides ein enormer Vorteil für das angegriffene Land. Wobei längst auch Russland auf Billig-Drohnen setzt.

Die Ukraine reagiert mit der bekannten Mischung aus demonstrierter Entschlossenheit und bissigem Humor. Der Drohnenhersteller SkyFall erklärte: «Wenn eine Drohne, die von ukrainischen ‹Hausfrauen› gebaut wurde, ausreicht, um Panzer und Artillerie auszuschalten, dann sind wir wohl offiziell in der Ära der ‹Hausfrauen› angekommen.»

Noch deutlicher wurde Präsidentenberater Alexander Kamyshin. Er schrieb auf X: «Unsere Lego-Drohnen, die von Hausfrauen in ihren Küchen gebaut wurden, haben bereits mehr als 11'000 russische Panzer zerstört.»

Der britische Freiwillige Richard Woodruff veröffentlichte ein Foto vor einem Stapel Drohnen und kommentierte ironisch, er habe «erst heute erfahren», dass er «eine ukrainische Hausfrau» sei.

Kritik kommt auch aus Deutschland. Militärexperte Nico Lange warnte vor den Folgen einer solchen Haltung: «Die Überheblichkeit so mancher in Bundeswehr, Industrie und Politik gegenüber der neuen Ökonomie des Krieges mit massenweisen billigen Drohnen und Raketen könnte für uns noch zum ernsten Sicherheitsrisiko werden.»

Frauen greifen zur Drohnenabwehr. Gewehre statt Flucht – die Frauen von Butscha schlagen zurück

Frauen greifen zur DrohnenabwehrGewehre statt Flucht – die Frauen von Butscha schlagen zurück

Rheinmetall produziert massiv für die Ukraine

Rheinmetall selbst gehört zu den grossen Profiteuren des Ukraine-Kriegs. Der Konzern produziert vor allem Panzer, Artillerie, Munition und Militärfahrzeuge – einige davon sind im Einsatz in der Ukraine. Mit rund 33'000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen zuletzt einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro – ein Plus von 29 Prozent. Der Hauptsitz liegt in Düsseldorf, das grösste Werk im niedersächsischen Unterlüss.

In einem Kommentar zum Post von Alexander Kamyshin gibt Rheinmetall über seinen offiziellen X Account bekannt, das Unternehmen habe grössten Respekt vor den immensen Anstrengungen der Menschen in der Ukraine, um sich gegen den russischen Angriff zu wehren. Der Präsidentenberater bedankt sich denn auch höflich für die Unterstützung aus Deutschland.

Die Debatte zeigt: Während Hightech-Konzerne auf komplexe Waffensysteme setzen, verändert die Ukraine mit günstigen, flexibel produzierten Drohnen zunehmend die Spielregeln des modernen Krieges – und stellt damit etablierte Denkweisen in Frage. Auf industrielle Rüstungsgüter ist das angegriffene Land trotzdem angewiesen.

Meistgelesen

Brüder betrügen Ikea und bezahlen teuer dafür
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SP und SVP um siebten Sitz
Bergrettung holt zwei Jungen und ihren Hund aus Felswand
«Werden sie in Brand setzen»: Iran warnt USA vor Einsatz von Bodentruppen
Drohnen dringen tief in zerstörten Atomreaktor vor