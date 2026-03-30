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«Hausfrauen mit 3D-Druckern» Rheinmetall-Chef macht sich über ukrainische Drohnenbauer lustig – Kiew reagiert scharf

ai-scrape

30.3.2026 - 14:04

Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, hält offenbar nicht viel von der ukrainischen Drohnenproduktion.
Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, hält offenbar nicht viel von der ukrainischen Drohnenproduktion.
Keystone

Mit abschätzigen Aussagen über die ukrainische Drohnenproduktion hat Rheinmetall-Chef Armin Papperger eine Kontroverse ausgelöst. Aus der Ukraine folgte scharfe Kritik.

Dominik Müller

30.03.2026, 14:04

30.03.2026, 14:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rheinmetall-Chef Armin Papperger löste Empörung aus, indem er die ukrainische Drohnenproduktion als simpel und wenig innovativ abwertete.
  • Die Drohnen würden von Hausfrauen in ihren Küchen zusammengebaut.
  • Ukrainische Vertreter kritisieren die Aussagen und verweisen auf den militärischen Erfolg der Drohnen.
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Aussagen des deutschen Rüstungsindustriellen Armin Papperger haben ein lautstarches Echo ausgelöst. Im US-Magazin «The Atlantic» äusserte sich der Chef des Konzerns Rheinmetall abfällig über die ukrainische Drohnenproduktion. Er verglich die Herstellung mit dem «Spielen mit Lego-Steinen» und stellte die technologische Leistungsfähigkeit der Ukraine infrage.

Ukrainische Produzenten bezeichnete Papperger als «Hausfrauen». Diese würden mit 3D-Druckern in ihren Küchen Bauteile zusammenbauen.

«Das ist keine Innovation!», meinte er und zog den Vergleich mit globalen Rüstungskonzernen wie Lockheed Martin oder General Dynamics. Die Zeitungen von CH Media berichteten zuerst über die Kontroverse.

Scharfe Kritik aus der Ukraine

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. Unter dem Hashtag #LEGODrones formierte sich in den sozialen Medien Widerstand. Der frühere Schachweltmeister Garry Kasparow verurteilte die Aussagen. Auch Aleksander Kamyshin meldete sich zu Wort. Der Berater von Präsident Wolodimir Selenskyj schrieb auf X: «Unsere Lego-Drohnen haben mehr als 11'000 russische Panzer zerstört.»

Kamyshin wies zudem auf die Rolle der Frauen in der ukrainischen Rüstungsindustrie hin. Diese arbeiteten gleichberechtigt in Fabriken und verdienten Respekt.

Rheinmetall nimmt Stellung

Die ukrainische Drohnenentwicklung gilt als entscheidender Faktor im Abwehrkampf gegen Russland. Mit kostengünstigen Systemen gelingt es den Streitkräften immer wieder, russisches Militärgerät im Wert von Millionen zu zerstören.

Am Sonntag äusserte sich auch Rheinmetall auf X. Der Konzern schrieb: «Wir haben den allergrössten Respekt vor den ungeheuren Anstrengungen des ukrainischen Volkes.» Eine explizite Entschuldigung blieb jedoch aus.

Während die Kontroverse andauert, baut die Ukraine ihre Rüstungskooperationen aus. Präsident Selenskyj hat langfristige Verteidigungsabkommen mit mehreren Golfstaaten abgeschlossen. Diese sehen Waffenlieferungen sowie gemeinsame Produktion vor. Selenskyj betont dabei die Expertise seines Landes in der Luftabwehr und elektronischen Kriegsführung.

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