  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sie ist noch nicht fertig Ricarda Lang verrät, wie sie 40 Kilo abgenommen hat

dpa

28.10.2025 - 08:10

Ricarda Lang fühlt sich wohl in ihrem Körper. (Archivbild)
Ricarda Lang fühlt sich wohl in ihrem Körper. (Archivbild)
dpa

Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat sich stark verändert im letzten Jahr. Inzwischen fühlt sie sich wohl in ihrem Körper. Das liegt aber nicht nur an der erfolgreichen Ernährungsumstellung.

DPA

28.10.2025, 08:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ricarda Lang hat laut eigenen Angaben rund 40 Kilogramm abgenommen – durch bewusste Ernährung und Sport.
  • Die 31-Jährige betont, dass Abnehmen Disziplin erfordere und kein Geheimrezept existiere.
  • Lang fühlt sich stärker, selbstbestimmter – und will auch ausserhalb der Politik neue Ziele erreichen.
Mehr anzeigen

Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang hat zwar nach eigenen Worten 40 Kilogramm abgenommen – kann aber auf kein Geheimrezept verweisen. Sie habe ihre Ernährung umgestellt, sagte sie «Bild». «Ohne Verbote, ohne Dogmen. Ich möchte deswegen auch keine Tipps geben. Jeder muss seinen Weg finden. Aber ich will ehrlich sein: Ja, man muss verzichten. Ja, es kostet Disziplin. Diese ganzen Sprüche, man könne ganz ohne Verzicht abnehmen, sind einfach nicht wahr.»

Lang will noch weiter abnehmen

Alle paar Wochen muss Lang demnach neue Kleidung kaufen, weil alles zu gross wird. Zehn weitere Kilo möchte die 31-Jährige noch loswerden. «Ich hatte nie den einen Moment, der alles verändert hat. Das Abnehmen war mehr ein Prozess. Ich wurde dreissig. Ich wollte fit sein, gesund. Ich wollte mir selbst wieder gehören.»

Auch den Sport hat Lang inzwischen für sich entdeckt. «Ich dachte lange, ich mag keinen Sport. Der Sportunterricht in der Schule hat mir das kaputtgemacht. Hochsprung, Schwimmen, alles nur peinlich. Ich war

immer die Letzte. Heute mache ich Krafttraining. Und liebe es.» Die Grünen-Politikerin erklärt: «Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage: Ich mag meinen Körper, weil er stark ist.»

Studium neben dem Bundestag

Über ihre Erfahrungen sagt Lang: «Ich habe mich lange vom Blick anderer bestimmen lassen. Die vielen bösen Kommentare über meine Figur. Jetzt bestimme ich mich wieder selbst.»

Lang, die bis November vergangenen Jahres Co-Chefin der Grünen war, sitzt heute im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Ihren Bachelor in Jura habe sie inzwischen gemacht, sagte sie «Bild», nun soll berufsbegleitend der Master folgen. «Weil ich frei sein will. Auch für das Leben nach der Politik.»

Meistgelesen

Kann ein Sozialist die reichste Stadt der Welt regieren?
Vorsicht vor dieser Powerbank – Brand- und Verbrennungsgefahr
Monica Kissling: «Die nächsten Wochen bringen überraschende Wendungen»
Vater bestellt Babystuhl in Restaurant und muss 60 Franken zahlen
Hinter Tarnnamen unterwandern  Firmen den Wohnungs-Markt in Zürich

Mehr aus dem Ressort

USA. Trump berichtet von MRT-Untersuchung – «Es war perfekt»

USATrump berichtet von MRT-Untersuchung – «Es war perfekt»

Sozialpolitik. Sozialhilfebeziehende fürchten zunehmend um ihre Wohnung

SozialpolitikSozialhilfebeziehende fürchten zunehmend um ihre Wohnung

Fed vor Zinssenkung. Trumps Wunsch wird heute wohl erfüllt – trotzdem wird er enttäuscht sein

Fed vor ZinssenkungTrumps Wunsch wird heute wohl erfüllt – trotzdem wird er enttäuscht sein