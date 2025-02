Donald Trump unterschreibt eine Exekutivanordnung im Weissen Haus. Bild: KEYSTONE

Wieder hat ein US-Bundesrichter eine Anordnung von Präsident Donald Trump blockiert. Bezirksrichter John Coughenour prangert den Umgang der neuen US-Regierung mit der Verfassung des Landes an.

DPA, tcar dpa

Zum zweiten Mal binnen zwei Tagen hat ein US-Bundesrichter eine Exekutivanordnung von Präsident Donald Trump blockiert. Dabei ging es am Donnerstag erneut um die Anordnung, mit der Trump Kindern von illegal in die USA gekommenen Einwanderern das Recht auf die US-Staatsbürgerschaft entziehen will, das sie im Falle einer Geburt in den USA haben. Bezirksrichter John Coughenour prangerte am Donnerstag in Seattle den Umgang der neuen US-Regierung mit der Verfassung des Landes an. Trump versuche, die Verfassung per Exekutivanordnung zu verändern.

Am Mittwoch hatte eine Bundesrichterin in Maryland in einem ähnlichen Fall einen landesweiten Stopp der Anordnung angeordnet. An dem Fall beteiligt waren Gruppen, die sich für die Rechte von Einwanderern einsetzen und Schwangere, deren ungeborenen Kinder von der Exekutivanordnung betroffen sein könnten. «Die Staatsbürgerschaft ist ein sehr wertvolles Recht, das ausdrücklich vom 14. Verfassungszusatz gewährt wird», sagte Richterin Deborah Boardman.