Richterin verpasst Trump einen Maulkorb

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump am dritten Tag seines zivilen Betrugsprozesses vor dem Obersten Gerichtshof des Staates in New York City. Mittwoch, dem 4. Oktober 2023. JOHN ANGELILLO/IMAGO/UPI Photo

Der Ex-US-Präsident zieht immer wieder heftig über Justizvertreter her, die in rechtlich belangen wollen. Jetzt weist ihn eine Richterin in die Schranken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dem früheren US-Präsidenten Donald Trump wurde mit Blick auf das Verfahren gegen ihn wegen versuchten Wahlbetrugs eine Schweigeverfügung auferlegt.

Trump habe öffentliche Äusserungen getätigt, mit denen er das Gericht, mögliche Zeugen und Staatsanwälte angegriffen und eingeschüchtert habe.

Trump reagierte wie üblich mit Empörung und schrieb in einer Stellungnahme, man wolle ihn mundtot machen.

Trump will bei der Präsidentenwahl im November kommenden Jahres erneut für die Republikaner antreten, obwohl vier strafrechtlichen Verfahren gegen ihn laufen. Mehr anzeigen

Die Bundesrichterin im Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump um Versuche der Einflussnahme auf das Ergebnis der Wahl 2020 hat dem Angeklagten eine strenge Schweigepflicht auferlegt.

Richterin Tanya Chutkan untersagte Trump am Montag, Aussagen über Staatsanwälte, mögliche Zeugen und ihre eigenen Mitarbeiter zu machen. Allgemeine Kritik am Justizministerium dürfe Trump dagegen weiter äussern und auch weiter sagen, dass er den Prozess für politisch motiviert hält.

Das Team von Sonderermittler Jack Smith hatte die Schweigeverfügung beantragt. Es warf Trump vor, Staatsanwälte, Richter und mögliche Zeugen zu verunglimpfen.

Er wisse, dass seine Aussagen im Internet «Menschen dazu motivieren, andere zu bedrohen», sagte Staatsanwältin Molly Gaston. Dies könne mögliche Geschworenen verunsichern und Zeugen abschrecken. Auch bestehe die Gefahr, dass Trump das öffentliche Vertrauen in das Justizsystem untergrabe. Als Angeklagter müsse er sich aber den selben Prozessregeln unterwerfen, wie alle anderen.

Trumps Anwälte werfen dem Gericht Zensur vor

Trumps Anwälte nannten den Antrag verfassungswidrig, weil er das Recht auf Redefreiheit beschränke. Die Staatsanwaltschaft versuche, Trump mitten im Wahlkampf einer Zensur zu unterwerfen, sagte dessen Anwalt John Lauro.

Chutkan sagte dagegen, es gehe nicht um Zensur, sondern um ein faires Gerichtsverfahren. «Wir sprechen von Einschränkungen, um eine faire Rechtsprechung in diesem Fall zu gewährleisten», sagte sie. Trumps Redefreiheit erstrecke sich nicht auf eine Sprache, die Menschen belästige und bedrohe, die einfach nur ihre Arbeit machten.

Es sei nicht rechtens, dass sein demokratischer Konkurrent Joe Biden sich frei äussern dürfe – Trump aber nicht, so Trumps Anwälte. Die Richterin argumentierte, dass Trump sehr wohl Biden kritisieren dürfe, da dieser nichts mit dem Fall zu tun habe.

Sonderermittler Smith hat Trump wegen Versuchen, den Ausgang der Wahl 2020 zu beeinflussen in vier Punkten angeklagt: Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges von Präsident Joe Biden am 6. Januar 2021, Behinderung und Verschwörung gegen das Wahlrecht.

Trump plädierte auf nicht schuldig. Er will 2024 wieder zum Präsidenten gewählt werden. Ein Sprecher nannte Chutkans Entscheidung eine «absolute Abscheulichkeit».

Die Richterin war von Trumps Vorgänger Barack Obama ernannt worden. Sie verlas am Montag Aussagen Trumps, in denen er sie als «radikale Obama-Mitläuferin» beschimpft hatte. Sie selbst mache sich weniger Sorgen, versicherte sie. Doch Trump versuche, auch andere einzuschüchtern.

Die Richterin hatte die Verteidigung bereits bei einer früheren Anhörung aufgefordert, die Politik aus dem Gerichtssaal herauszuhalten und gewarnt, sie werde alle nötigen Massnahmen ergreifen, um «die Integrität des Falls sicherzustellen».

dpa/tgab