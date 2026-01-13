Panik am Wasserfall: Riesige Eiszapfen stürzen auf Touristengruppe Ein Video zeigt, wie Eismassen eines gefrorenen Wasserfalls in Estland abbrechen, während sich eine Touristengruppe darunter aufhält. Mit Glück wurde niemand verletzt. 13.01.2026

Der gefrorene Valaste-Wasserfall in Nordestland ist bei teilweise eingestürzt, wobei Touristen nur knapp verfehlt wurden.

Ursache des Einsturzes war laut Behörden das schnelle Wechselspiel von Frost und Tauwetter.

Die Behörden wollen künftig mehr Warnhinweise anbringen. Mehr anzeigen

Der rund 30 Meter hohe Wasserfall Valaste im Norden Estlands war in den letzten Tagen wegen eisiger Temperaturen komplett gefroren. In einem Video ist zu sehen, wie Teile der Eisformation plötzlich abbrechen und in die Tiefe stürzen. Die Eismassen verfehlten nur knapp eine Touristengruppe. Verletzt wurde niemand.

Grund für den Einsturz war laut lokalen Behörden das rasche Wechselspiel von Frost und Tauwetter, das die Stabilität der gewaltigen Eissäulen beeinträchtigte. Der Wasserfall Valaste gilt im Winter als beliebtes Fotomotiv.

Mehr Warnhinweise

Nach dem Vorfall wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Die Behörden warnen eindringlich davor, gefrorene Wasserfälle zu betreten oder sich darunter aufzuhalten. In Zukunft sollen noch mehr Warnhinweise angebracht werden.

