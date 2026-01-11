  1. Privatkunden
Philippinen Riesige Lawine aus Müll tötet mindestens vier Menschen – 30 werden noch vermisst

dpa

11.1.2026 - 07:28

Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter. Die meisten Vermissten sind Beschäftigte der Deponie und der Recyclinganlage.

DPA

11.01.2026, 07:28

Einsatzkräfte suchen auf den Philippinen weiterhin nach Überlebenden in einer Mülllawine. Nach dem Unglück in einem Mülllager bei Cebu City am 8. Januar sind nun Lebenszeichen festgestellt worden, wie Bürgermeister Nestor Archival gestern mitteilte.

Mindestens vier Menschen kamen bei dem Vorfall ums Leben, mehr als 30 gelten als vermisst. Zwölf Arbeiter wurden Behördenangaben zufolge mit Verletzungen aus dem riesigen Müllhaufen gerettet, der zwischen den Gebäuden einer Abfallentsorgungsanlage im Dorf Binaliw bei Cebu City einstürzte.

Die vier Toten, darunter ein Ingenieur und eine Büroangestellte, waren alle Angestellte der Deponie, wie der Bürgermeister und die Polizei mitteilten. Dutzende Rettungskräfte kämpften unter gefährlichen Bedingungen gegen die Zeit, um weitere Überlebende in den Trümmern aus verbogenen Blechdächern, Eisenstangen und brennbaren Müll- und Schutthaufen zu finden.

Die Ursache für den Einsturz des Müllbergs ist noch unklar. Jaylord Antigua, ein 31-jähriger Büroangestellter der Müllanlage, sagte der AP, die Müllwand sei ohne jede Vorwarnung heruntergestürzt und habe das Verwaltungsbüro zerstört, in dem er sich befand.

Er befreite sich mit Prellungen im Gesicht und an den Armen. «Ich sah ein Licht und kroch schnell darauf zu, weil ich Angst hatte, dass weitere Erdrutsche folgen würden», sagte Antigua. «Es war traumatisch. Ich fürchtete, dass es mein Ende sei, daher ist dies mein zweites Leben.»

Es ist ebenfalls unklar, wie sich der Unfall auf die Müllentsorgung in der Anlage in Cebu auswirken wird, einer geschäftigen Hafenstadt mit fast einer Million Einwohnern. «Es werden Vorbereitungen getroffen, um das bevorstehende Problem der Müllabfuhr zu bewältigen», erklärte Archival.

Videos aus dem Ressort

Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China

Ob das gefalle oder nicht: US-Präsident Donald Trump hat seinen Gebietsanspruch auf Grönland bekräftigt. «Denn wenn wir es nicht machen, werden Russland oder China Grönland einnehmen, und wir wollen Russland oder China nicht als Nachbarn haben», sagte der Republikaner am Freitag im Weissen Haus. Dafür würde er gerne einen Deal machen und kündigte an, dies notfalls auch «auf die harte Art und Weise» durchzusetzen, um Grönland zu verteidigen.

10.01.2026

Entmachtung in Venezuelas: Trump droht Venezuelas geschäftsführender Präsidentin

Machtwechsel in Venezuela: US-Präsident Donald Trump hat der geschäftsführender Präsidentin Delcy Rodríguez mit Blick auf den künftigen Kurs des ölreichen Landes offen gedroht – sollte sie sich nicht kooperativ verhalten. O-Ton Donald Trump, US-Präsident: «Ich sag es mal so: Sie wird in einer vermutlich schlimmeren Situation sein als Maduro. Denn Maduro hat sofort aufgegeben. Er hat seine Hände gehoben. Er hat aufgegeben.»

06.01.2026

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

