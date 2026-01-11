A landfill collapse in Cebu City in the Philippines killed one worker and left many others missing. The cause of the collapse remains unclear. pic.twitter.com/g8csRzh9Pu — DW News (@dwnews) January 9, 2026

Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter. Die meisten Vermissten sind Beschäftigte der Deponie und der Recyclinganlage.

Einsatzkräfte suchen auf den Philippinen weiterhin nach Überlebenden in einer Mülllawine. Nach dem Unglück in einem Mülllager bei Cebu City am 8. Januar sind nun Lebenszeichen festgestellt worden, wie Bürgermeister Nestor Archival gestern mitteilte.

Mindestens vier Menschen kamen bei dem Vorfall ums Leben, mehr als 30 gelten als vermisst. Zwölf Arbeiter wurden Behördenangaben zufolge mit Verletzungen aus dem riesigen Müllhaufen gerettet, der zwischen den Gebäuden einer Abfallentsorgungsanlage im Dorf Binaliw bei Cebu City einstürzte.

WATCH: Actual video of the landslide incident at the private landfill in Barangay Binaliw, Cebu city last Thursday.



Death toll is now at 6 while 30 remain missing.



🎥 Ferl-John Pacaldo @ABSCBNNews @ANCALERTS pic.twitter.com/dKTSsrvM5n — Annie Perez (@feanneperez) January 11, 2026

Die vier Toten, darunter ein Ingenieur und eine Büroangestellte, waren alle Angestellte der Deponie, wie der Bürgermeister und die Polizei mitteilten. Dutzende Rettungskräfte kämpften unter gefährlichen Bedingungen gegen die Zeit, um weitere Überlebende in den Trümmern aus verbogenen Blechdächern, Eisenstangen und brennbaren Müll- und Schutthaufen zu finden.

Die Ursache für den Einsturz des Müllbergs ist noch unklar. Jaylord Antigua, ein 31-jähriger Büroangestellter der Müllanlage, sagte der AP, die Müllwand sei ohne jede Vorwarnung heruntergestürzt und habe das Verwaltungsbüro zerstört, in dem er sich befand.

Er befreite sich mit Prellungen im Gesicht und an den Armen. «Ich sah ein Licht und kroch schnell darauf zu, weil ich Angst hatte, dass weitere Erdrutsche folgen würden», sagte Antigua. «Es war traumatisch. Ich fürchtete, dass es mein Ende sei, daher ist dies mein zweites Leben.»

Relatives await news on Friday, January 9, at the Barangay Binaliw landfill in Cebu City, where a landslide hit a materials recovery facility. Rescue teams continue to sift through the debris to search for victims and locate dozens of missing workers. Photos by Jacqueline… pic.twitter.com/td4xxvQlkP — Rappler (@rapplerdotcom) January 9, 2026

Es ist ebenfalls unklar, wie sich der Unfall auf die Müllentsorgung in der Anlage in Cebu auswirken wird, einer geschäftigen Hafenstadt mit fast einer Million Einwohnern. «Es werden Vorbereitungen getroffen, um das bevorstehende Problem der Müllabfuhr zu bewältigen», erklärte Archival.