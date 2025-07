Rauchwolken über Marseille machen den Einwohner*innen der Grossstadt Sorgen. Bild: Uncredited/SDIS33/AP/dpa

Ein Flächenbrand erreicht Marseille und treibt riesige Rauchwolken über die französische Küstenmetropole. Menschen müssen ihre Häuser verlassen, doch die Behörden betonen: Es besteht keine Gefahr.

Ein auf die Küstenmetropole Marseille vorrückender Flächenbrand mit riesigen Rauchwolken besorgt die Einwohner von Frankreichs zweitgrösster Stadt.

Über 700 Feuerwehrleute mit 230 Einsatzfahrzeugen, Löschflugzeugen und Hubschraubern wurden mobilisiert, um die Flammen zu stoppen, wie die Präfektur mitteilte. An die Menschen in der Stadt appellierten die Behörden, Vertrauen in die eingesetzten Mittel zum Schutz der Bevölkerung und der Bebauung zu haben. «Die Situation ist unter Kontrolle.»

Bislang habe es keine Verletzten gegeben, teilte die Präfektur mit. Allerdings seien neun Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Mindestens 20 Wohngebäude in Marseille und im Vorort Les Pennes-Mirabeau, wo das Feuer zunächst wütete, seien beschädigt worden.

Bevölkerung soll teilweise in Wohnungen bleiben

Der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan, kündigte die Evakuierung von 400 Einwohner*innen an, wie der Sender BFMTV berichtete. Drei Turnhallen würden zur Beherbergung der Menschen hergerichtet. Am Abend wird Innenminister Bruno Retailleau in Marseille erwartet.

Nach der Hitzewelle der vergangenen Woche und wegen grosser Trockenheit war das Feuer von einem Auto ausgelöst worden, das auf einer Autobahn bei Marseille in Brand geraten war. Die Flammen griffen auf die Natur über und rückten vom Wind angefacht auf die Grossstadt vor.

Zunächst in dem Vorort Les Pennes-Mirabeau und dann in einem Arrondissement von Marseille wies die Präfektur die Bewohner an, in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Menschen sollten die Fenster geschlossen halten und feuchte Kleidung vor die Öffnungen legen, um ein Eindringen des Qualms zu verhindern.

Brände auch anderswo in Südfrankreich und in Spanien

Wegen des Brandes wurde der Flughafen von Marseille geschlossen. Ausserdem wurde der Fernverkehr der Bahn in die Stadt eingestellt und der zentrale Bahnhof Marseille-Saint-Charles geschlossen. Auch im Regionalverkehr wurden Verbindungen unterbrochen. Auf zwei Autobahnen wurden Abschnitte gesperrt.

Riesige Rauchwolken ziehen über Teile Südfrankreichs hinweg, so auch über Marseille. Bild: Clement Mahoudeau/AFP/dpa

Auch in anderen Bereichen in Südfrankreich kämpfte ein Grossaufgebot an Feuerwehrkräften gegen grossflächige Vegetationsbrände. Am Abend entspannte sich die Lage im südfranzösischen Narbonne, wo 2000 Hektar Fläche von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Löschflugzeuge und -hubschrauber waren im Einsatz. Die am Montag gesperrte Autobahn 9 Richtung Spanien wurde inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben.

Derweil wütet auch in Katalonien im Nordosten Spaniens ein heftiger Waldbrand. Das Feuer in der Region Tarragona habe bereits rund 3150 Hektar Wald zerstört, teilte Regionalpräsident Salvador Illa mit. Etwa 18'000 Menschen in mehreren Gemeinden seien angewiesen worden, in ihren Häusern zu bleiben.

Starker Wind mit Böen von über 90 Kilometern pro Stunden erschwert die Löscharbeiten erheblich. Ortschaften sind allerdings laut dem katalanischen Zivilschutz nicht von den Flammen bedroht. Die Behörden hoffen, den Brand bis zum späten Dienstagabend unter Kontrolle zu bringen.