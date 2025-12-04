  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mitbewohner mit Krallen Riesiger Schwarzbär nistet sich unter Haus ein – Besitzer in Sorge

Dominik Müller

4.12.2025

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht.

04.12.2025

In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht.

Dominik Müller

04.12.2025, 14:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unter einem Haus in Kalifornien hat sich ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär eingenistet.
  • Der Bär lebt dort inzwischen seit über einer Woche und zeigt keine Anzeichen, das Grundstück freiwillig zu verlassen.
  • Der Hausbesitzer befürchtet, dass der Bär beim Versuch, ihn zu vertreiben, aggressiv reagieren könnte.
Mehr anzeigen

Im Juni stellte Ken J. Johnson fest, dass im Kriechkeller seines Hauses in Altadena, Kalifornien, Chaos herrschte. Ziegelsteine waren herausgebrochen. Der Zugangsbereich war zerfetzt.

Als Reaktion installierte der 63-Jährige eine Überwachungskamera und wartete darauf, den mysteriösen Vandalen auf frischer Tat zu ertappen. Letzte Woche war es so weit: Am 25. November entdeckte Johnson einen 250 Kilogramm schweren Schwarzbären, der unter seinem Haus Unterschlupf gesucht hat.

«Das war das Erste, was ich sah, als ich aufwachte und auf mein Handy schaute», sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender «ABC» am Mittwoch. «Die Kamera hatte ausgelöst und ein Bär war herausgekrochen.»

«Weiss nicht, ob ich will, dass er herauskommt»

Ein Kriechkeller ist ein niedriger, nur kriechend zugänglicher Hohlraum unter einem Gebäude. Hauptsächlich wird er zur Verlegung von Rohren und Stromkabeln dient.

Seit mehr als einer Woche nehme der Bär sein Grundstück bereits in Beschlag – und denke nicht ans Verschwinden: «Ich glaube, je länger er dort bleibt, desto wohler wird er sich fühlen, und dann hört das nie auf», so Johnson.

Johnson hat sich in der Zwischenzeit vom kalifornischen Ministerium für Fischerei und Wildtiere sowie von Strafverfolgungsbeamten beraten lassen. Der Plan: Den Kriechraum mit Sandsäcken versperren. Allerdings habe er auch Zweifel: «Gestern dachte ich: ‹Ich weiss nicht, ob ich will, dass er herauskommt›. Was, wenn er in Panik gerät? Er scheint immer gereizter zu werden.»

Mehr aus dem Ressort

Niederlande. Drei Tote bei Unfall nach Verfolgungsfahrt in Den Haag

NiederlandeDrei Tote bei Unfall nach Verfolgungsfahrt in Den Haag

Brand, Feuer. Schwerverletzte Frau nach Hausbrand in Les Bayards NE

Brand, FeuerSchwerverletzte Frau nach Hausbrand in Les Bayards NE

Tierwelt. Löwenkater Jadoo beschnuppert neue Umgebung im Zoo Zürich

TierweltLöwenkater Jadoo beschnuppert neue Umgebung im Zoo Zürich

Meistgelesen

Raser tötet Mann (25) – muss aber nicht hinter Gitter
Kate entzückt beim Staatsbankett – doch hinter ihrem Kleid steckt mehr
Reporter stellt mutmassliche Putin-Tochter in Paris zur Rede
Arrow-3 soll Luftverteidigung revolutionieren – wenn da nicht ein Problem wäre...
Zürich zieht «Wienachtsdorf» den Stecker und stellt riesigen Adventskranz auf