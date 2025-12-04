Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht. 04.12.2025

In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unter einem Haus in Kalifornien hat sich ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär eingenistet.

Der Bär lebt dort inzwischen seit über einer Woche und zeigt keine Anzeichen, das Grundstück freiwillig zu verlassen.

Der Hausbesitzer befürchtet, dass der Bär beim Versuch, ihn zu vertreiben, aggressiv reagieren könnte. Mehr anzeigen

Im Juni stellte Ken J. Johnson fest, dass im Kriechkeller seines Hauses in Altadena, Kalifornien, Chaos herrschte. Ziegelsteine waren herausgebrochen. Der Zugangsbereich war zerfetzt.

Als Reaktion installierte der 63-Jährige eine Überwachungskamera und wartete darauf, den mysteriösen Vandalen auf frischer Tat zu ertappen. Letzte Woche war es so weit: Am 25. November entdeckte Johnson einen 250 Kilogramm schweren Schwarzbären, der unter seinem Haus Unterschlupf gesucht hat.

«Das war das Erste, was ich sah, als ich aufwachte und auf mein Handy schaute», sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender «ABC» am Mittwoch. «Die Kamera hatte ausgelöst und ein Bär war herausgekrochen.»

«Weiss nicht, ob ich will, dass er herauskommt»

Ein Kriechkeller ist ein niedriger, nur kriechend zugänglicher Hohlraum unter einem Gebäude. Hauptsächlich wird er zur Verlegung von Rohren und Stromkabeln dient.

Seit mehr als einer Woche nehme der Bär sein Grundstück bereits in Beschlag – und denke nicht ans Verschwinden: «Ich glaube, je länger er dort bleibt, desto wohler wird er sich fühlen, und dann hört das nie auf», so Johnson.

Johnson hat sich in der Zwischenzeit vom kalifornischen Ministerium für Fischerei und Wildtiere sowie von Strafverfolgungsbeamten beraten lassen. Der Plan: Den Kriechraum mit Sandsäcken versperren. Allerdings habe er auch Zweifel: «Gestern dachte ich: ‹Ich weiss nicht, ob ich will, dass er herauskommt›. Was, wenn er in Panik gerät? Er scheint immer gereizter zu werden.»