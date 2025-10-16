  1. Privatkunden
Auf dem Rückweg nach Washington Riss in der Cockpit-Scheibe – Trump-Minister Hegseth muss notlanden

Sven Ziegler

16.10.2025

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth musste ausserplanmässig landen. 
sda

Ein Flugzeug mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an Bord musste auf dem Rückflug von Brüssel nach Washington ausserplanmässig in Grossbritannien landen. Der Grund war ein Riss in einer der Cockpitscheiben.

Agence France-Presse

16.10.2025, 08:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Flugzeug von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth musste wegen eines Risses in der Cockpitscheibe notlanden.
  • Der Zwischenfall ereignete sich über dem Atlantik, als die Maschine einen Notfallcode absetzte.
  • Hegseth war auf dem Rückweg von einem Nato-Treffen in Brüssel und blieb unverletzt.
Mehr anzeigen

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth war am Mittwochabend auf dem Rückflug von einem Nato-Treffen in Brüssel, als sein Flugzeug einen Riss in der Scheibe meldete. Nach Angaben des Pentagons setzte die Maschine über dem Atlantik einen Notfallcode ab und leitete eine Zwischenlandung in Grossbritannien ein. Der sogenannte «7700 squawk code» weist auf einen Notfall an Bord hin. 

Der Sprecher des Pentagons erklärte auf der Plattform X, das Flugzeug sei «gemäss den Standardverfahren» gelandet. Hegseth und alle weiteren Personen an Bord seien unverletzt geblieben. Der Verteidigungsminister selbst reagierte später mit einer kurzen Nachricht: «Alles in Ordnung. Gott sei Dank. Weiter geht es mit der Mission.»

Treffen in Brüssel

Hegseth hatte zuvor am Treffen der Nato-Verteidigungsminister teilgenommen. In Brüssel forderte er die Partnerländer auf, der Ukraine zusätzliche militärische Unterstützung zu gewähren. Die Allianz hatte über die Wehrbereitschaft und die weitere Koordination von Waffenlieferungen beraten.

Die Maschine landete nach offiziellen Angaben ohne Zwischenfälle auf einem nicht näher genannten Flughafen in Grossbritannien. Techniker untersuchen nun, wie es zu dem Schaden an der Scheibe kommen konnte.

Mehr internationale News

Medizin. Schweizer Forscher entwickeln Drucker zum Schlucken

MedizinSchweizer Forscher entwickeln Drucker zum Schlucken

USA. Trump autorisiert CIA-Einsätze in Venezuela

USATrump autorisiert CIA-Einsätze in Venezuela

Der Schweiz droht heisser Herbst. Erster Streik schon nächste Woche – Bauarbeiter-Streit vor Eskalation

Der Schweiz droht heisser HerbstErster Streik schon nächste Woche – Bauarbeiter-Streit vor Eskalation

