US-Verteidigungsminister Pete Hegseth musste ausserplanmässig landen. sda

Ein Flugzeug mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an Bord musste auf dem Rückflug von Brüssel nach Washington ausserplanmässig in Grossbritannien landen. Der Grund war ein Riss in einer der Cockpitscheiben.

Agence France-Presse Sven Ziegler

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth war am Mittwochabend auf dem Rückflug von einem Nato-Treffen in Brüssel, als sein Flugzeug einen Riss in der Scheibe meldete. Nach Angaben des Pentagons setzte die Maschine über dem Atlantik einen Notfallcode ab und leitete eine Zwischenlandung in Grossbritannien ein. Der sogenannte «7700 squawk code» weist auf einen Notfall an Bord hin.

Der Sprecher des Pentagons erklärte auf der Plattform X, das Flugzeug sei «gemäss den Standardverfahren» gelandet. Hegseth und alle weiteren Personen an Bord seien unverletzt geblieben. Der Verteidigungsminister selbst reagierte später mit einer kurzen Nachricht: «Alles in Ordnung. Gott sei Dank. Weiter geht es mit der Mission.»

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

Treffen in Brüssel

Hegseth hatte zuvor am Treffen der Nato-Verteidigungsminister teilgenommen. In Brüssel forderte er die Partnerländer auf, der Ukraine zusätzliche militärische Unterstützung zu gewähren. Die Allianz hatte über die Wehrbereitschaft und die weitere Koordination von Waffenlieferungen beraten.

Die Maschine landete nach offiziellen Angaben ohne Zwischenfälle auf einem nicht näher genannten Flughafen in Grossbritannien. Techniker untersuchen nun, wie es zu dem Schaden an der Scheibe kommen konnte.