Mutter und Tochter sterben nach Festessen – erst jetzt kommt die grausige Wahrheit ans Licht

Mutter und Tochter starben bei dem Weihnachtsessen. X

Nach einem Weihnachtsessen in Italien sterben eine 15-Jährige und ihre Mutter. Monatelang tappten die Ermittler im Dunkeln – jetzt steht fest: Die beiden wurden mit Rizin vergiftet. Im Visier der Ermittler: Feinde des Vaters.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem Weihnachtsessen in der süditalienischen Gemeinde Pietracatella starben eine 15-Jährige und ihre Mutter – jetzt steht fest, dass sie mit Rizin vergiftet wurden.

Der Vater, ein ehemaliger Bürgermeister, überlebte schwer erkrankt; sein toxikologischer Test fiel negativ aus.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen zweifachen Mordes gegen Unbekannt – im Fokus stehen mögliche Feinde aus der Vergangenheit des Ex-Politikers. Mehr anzeigen

Es begann mit Übelkeit nach dem Essen. Als es der 15-jährigen Sara Di Vita kurz nach dem Weihnachtsfest plötzlich schlecht ging, dachte die Familie zunächst an verdorbenen Fisch. Wenige Tage später brach das Mädchen zusammen – und starb. Auch ihre Mutter Antonella (50), die mit am Tisch gesessen hatte, überlebte nicht. Nur der Vater, der 55-jährige Giovanni Di Vita, ehemaliger Bürgermeister der kleinen Gemeinde Pietracatella in der süditalienischen Region Molise, überlebte – wenn auch schwer erkrankt.

Monatelang gingen die Ermittler von einer Lebensmittelvergiftung aus. Jetzt die Wende: Im Blut von Sara und in einem Haar ihrer Mutter wurden Spuren von Rizin gefunden, wie die Polizei mitteilte. Das aus der Rizinuspflanze gewonnene Gift gilt als biologische Waffe – bereits eine winzige Menge genügt, um die Organe eines Menschen zum Versagen zu bringen. Nachweisbar ist es nur schwer, besonders im Nachhinein.

Vater im Verdacht – aber negativ getestet

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen zweifachen Mordes gegen Unbekannt. Verdächtige gibt es bislang keine, obwohl laut «Vanity Fair Italia» beim Weihnachtsessen ausser den Familienmitgliedern nur der Vater anwesend war. Dessen toxikologischer Test fiel jedoch negativ aus.

Unklar ist auch, woher die Speisen stammten und wer während der Feiertage Zugang zum Haus hatte. Das Anwesen ist noch immer beschlagnahmt. Die ältere Tochter Alice (19) war beim Essen nicht dabei.

Das Motiv bleibt rätselhaft. Nicht einmal gesichert ist, ob alle Familienmitglieder absichtlich vergiftet wurden. In den Fokus der Ermittler rücken «alte Spannungen» aus den Amtszeiten des früheren Bürgermeisters – es soll «langjährige öffentliche Konflikte» gegeben haben. War Giovanni Di Vita das eigentliche Ziel?