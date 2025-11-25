Besser als MuttermilchRobbenmilch hat laut einer Studie «Potenzial»
SDA
25.11.2025 - 17:02
Robbenmilch entpuppt sich als biochemisches Kraftpaket: Ihre Zuckerstrukturen sind komplexer als jene der menschlichen Muttermilch – und könnten schon bald Schoppenpulver revolutionieren.
Keystone-SDA
25.11.2025, 17:02
SDA
Die Milch der Kegelrobbe ist in ihrer Zusammensetzung so komplex wie menschliche Muttermilch – und könnte künftig sogar Schoppenpulver beigesetzt werden. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie, an der auch Schweizer Forschende beteiligt waren.
«Die Studie zeigt, dass wir die Komplexität nicht-menschlicher Milch massiv unterschätzt haben», sagte Studienleiter Daniel Bojar von der Universität Göteborg (Schweden) zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er führt dies darauf zurück, dass sich die Forschung bislang vor allem auf domestizierte Tiere konzentriert habe, deren Milch durch Zucht an Vielfalt verloren habe. Veröffentlicht wurde die Studie in der Fachzeitschrift «Nature Communications».
Im Zentrum der Studie standen komplexe Zucker, sogenannte Milcholigosaccharide. Diese stärken das Immunsystem, fördern gesunde Darmbakterien und schützen Babys vor schädlichen Keimen.
Robbenmilch-Moleküle für Schoppenpulver
In der Robbenmilch fanden die Forscherinnen und Forscher 332 verschiedene solche Oligosaccharide, von denen 166 zuvor noch nie beschrieben worden waren. Einige dieser Moleküle erreichten eine Grösse, die selbst in menschlicher Muttermilch bislang nicht beobachtet wurden.
Einige der neu identifizierten Oligosaccharide erwiesen sich im Labor als starke Stimulatoren menschlicher Immunzellen. «In Zukunft könnten solche Moleküle Schoppenpulver zugesetzt oder sogar therapeutisch bei Erwachsenen eingesetzt werden», erklärte Bojar.
Wie man Robben melkt
Für die Studie haben die Forscherinnen und Forscher auf der Isle of May in Schottland fünf Atlantische Kegelrobben (Halichoerus grypus) gemolken. Von den Robben wurden zu vier Zeitpunkten während der Stillzeit Proben gewonnen.
Aber wie melkt man eigentlich eine Robbe? «Es entspricht vielleicht nicht dem traditionellen Bild, das man vor Augen hat, wenn man das Wort 'melken' hört», erklärte Bojar gegenüber Keystone-SDA. In der Praxis werden wildlebende Robben zunächst unter Narkose gesetzt. Anschliessend wird ihnen das Hormon Oxytocin verabreicht, das den Milchfluss anregt und so den Forscherinnen und Forschern eine kontrollierte Entnahme der Milch über die Zitzen ermöglicht.
Aus der Schweiz war an der Studie die Forscherin Carmen Cori von der Universität Basel beteiligt. Sie war für die chemische Charakterisierung neu entdeckter Milcholigosaccharide zuständig und analysierte deren Struktur im Labor.
Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan
Fortschritte im Friedensprozess: Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf erstellt. An diesem soll in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern nun weiter intensiv gearbeitet werden.
24.11.2025
Appell von sechs Demokraten: «Gebt das Schiff nicht auf»
Sechs Politikerinnen und Politiker der Demokraten haben sich in einem Video an das US-Militär gewendet, was wiederum den US-Präsidenten dazu verleitet hat, ihnen Verrat vorzuwerfen und zu fordern, dass sie doch eingesperrt, wenn nicht sogar hingerichtet werden sollten.
21.11.2025
Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington
Mögliches Shutdown Ende in den USA. Der Senat in Washington stimmt mit Stimmen der Demokraten für die Beratung über eine Übergangstat. Damit könnte der erste Schritt zur Beendung des längsten Shutdowns in der US-Geschichte getan sein. Wenn sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat zustimmen, wäre der Haushalt bis zum 30. Januar 2026 gesichert.
10.11.2025
Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan
Appell von sechs Demokraten: «Gebt das Schiff nicht auf»
Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington